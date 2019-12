Il weekend è alle porte, vediamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni per la giornata di domani, sabato 7 dicembre. Il fine settimana inizia al meglio per l'Ariete, nel pieno delle forze e delle energie, ma anche per il Toro che recupera e si prepara a vivere delle giornate ricche di novità e sorprese. Al contrario sarà una giornata sottotono per i Pesci, che risentiranno di un calo di energie e per la Bilancia, che farà bene a muoversi con cautela. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di sabato 7 dicembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 7 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: con la Luna nel segno questa giornata si rivelerà ideale per chi ha delle situazioni da risolvere. Sarà infatti un sabato molto produttivo e le soddisfazioni non mancheranno. In amore potreste essere più esigenti del solito, soprattutto se avete una relazione con qualcuno nato sotto il segno del Leone o del Sagittario.

Toro: durante questo week end sarà tanta la voglia di evadere e vivere qualcosa di nuovo. I nativi del segno potrebbero sentirsi quasi prigionieri della quotidianità e andare alla ricerca di nuove avventure.

Saranno 48 ore fortunate e soddisfacenti. Anche gli incontri saranno favoriti.

Gemelli: inizia durante la giornata di sabato 7 dicembre un buon recupero fisico per il segno. Energia e voglia di fare non mancheranno durante questo fine settimana e in ambito lavorativo così come in amore si potrà ottenere molto. Sono favoriti gli spostamenti e i nuovi contatti, le stelle ci fanno sapere che gli incontri e le relazioni che nascono durante quest’ultimo mese dell’anno si riveleranno importanti per il 2020.

Cancro: a causa della Luna in opposizione i nati sotto questo segno perderanno un po’ di stabilità durante le prossime giornate. In ambito lavorativo nonostante l'impegno dei giorni precedenti, le soddisfazioni sembrano non arrivare. Gli astri vi consigliano di essere paziente e di continuare con costanza. Anche in amore è un momento tormentato, contrasti e litigi potrebbero rovinare il vostro fine settimana.

Leone: l’arrivo di una buona notizia potrebbe rallegrare il vostro sabato. Il weekend inizierà dunque in maniera estremamente positiva, in ambito lavorativo potrebbero arrivare delle soddisfazioni e all'interno della sfera sentimentale torna la serenità.

Saranno dunque giornate vantaggiose in cui anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: dopo una settimana abbastanza negativa, finalmente arriva per il segno un momento di recupero. Durante le prossime giornate il segno riuscirà a sbloccare alcune situazioni difficili, riguardanti soprattutto la sfera pratica o lavorativa e ritrovare un po’ di serenità. Migliorano le cose anche in amore, dove ci si potrà abbandonare alle emozioni.

Bilancia: il consiglio delle stelle per la giornata di sabato 7 dicembre è quello di essere molto prudenti, soprattutto per quanto riguarda la gestione rapporti interpersonali.

Particolarmente faticosa si potrebbe rivelare la relazione con i nati sotto il segno dell’Ariete o dello Scorpione. Con questi due segni in particolare potrebbero accendersi animate discussioni, cercate di essere cauti a partire dalla nuova settimana si potrà recuperare.

Scorpione: durante quest'ultimo mese del 2019 molte cose potrebbero cambiare per i nati sotto questo segno, l'oroscopo lascia prevedere l'arrivo di importanti novità entro la fine del mese. E' dunque un momento vantaggioso, ideale per agire e raggiungere il successo sognato, sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che la sfera sentimentale.

All'interno dei rapporti di coppia si riaccende la passione e anche gli incontri sono favoriti per i single.

Sagittario: sarà un weekend vantaggioso per il segno che sta vivendo un momento particolarmente favorevole dal punto di vista fisico. Energia e voglia di fare non mancano. In ambito lavorativo avrete una marcia in più, è il momento ideale per presentare un progetto o stringere una collaborazione. Le stelle vi sorridono in amore, la passione si riaccende nella coppia e i single potrebbero fare incontri interessanti, anche se sono alla ricerca di una semplice avventura.

Capricorno: durante la giornata di sabato 7 dicembre l’ambito lavorativo potrebbe riservare delle preoccupazioni. Si respira un'atmosfera di stress e disagio, i risultati prefissati potrebbero non essere stati raggiunti e potreste sentirvi sopraffare da un senso di insoddisfazione e incompletezza. Il consiglio per questa giornata è quello di liberare la mente dalle questioni lavorative e dedicare un po’ di tempo all'amore, che vi consentirà di recuperare l’ottimismo perduto.

Acquario: c’è desiderio di mettersi alla prova e durante questo weekend vi spingerà alla ricerca di nuove avventure e conoscenze.

È il momento ideale per coloro i quali vogliono compiere un viaggio o una piccola gita, ma anche per organizzare una serata in compagnia degli amici e prediligere i luoghi che favoriscano le nuove conoscenze. È un momento di recupero per l’amore, durante le prossime giornate potrebbe nascere qualcosa di interessante per il nuovo anno.

Pesci: durante la giornata di sabato i nati sotto questo segno potrebbero risentire di un calo di energie, sentirsi di cattivo umore e fuori forma. Questo potrebbe creare un po’ di distanza in amore, il partner potrebbe sentirsi tagliato fuori. Il consiglio delle stelle e di non mettere una parete tra voi e la persona amata, la vicinanza di chi vi vuole bene potrebbe aiutarvi a ritrovare la serenità.

Un oroscopo vantaggioso quello protegge il segno durante questo mese. Le stelle lasciano presagire una fine dell’anno molto interessate, soprattutto dal punto di vista professionale e d economico/