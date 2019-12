L'Oroscopo di domani, lunedì 9 dicembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Il giorno successivo al weekend non sempre risulta piacevole. In questa giornata, qualcuno avrà delle difficoltà da superare come nel caso del Cancro e altri si sentiranno più svogliati che mai. Ma questo lunedì non sarà completamente negativo poiché ci saranno delle novità interessanti da non sottovalutare per altri segni zodiacali. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni del giorno per ciascun segno e la relativa classifica.

Classifica e previsioni del 9 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete - 9° posto - Sarà una giornata fortemente agitata in cui rischierete di perdere le staffe. Ultimamente le cose non girano per il verso giusto ed anche le amicizie sembrano essere più distanti del solito. In circostanze del genere la cosa migliore da fare è mantenere il controllo e la calma. Le stelle promettono una settimana abbastanza valida, per cui basterà tenere duro in questo lunedì. In casa dovrete assumervi una responsabilità particolare.

Siete un segno coraggioso e tenace, supererete eventuali insidie.

Toro - 1° in classifica - Si prevede una giornata alquanto interessante. La Luna nel vostro segno illuminerà le iniziative e i progetti. Con molta probabilità riceverete una parola gradita, magari al lavoro o dal partner. Sarà possibile recuperare i cali di forma dei giorni scorsi. Le coppie di vecchia data, spesso si ritrovano a pensare a com'era tutto bello e semplice un tempo. Per quanto riguarda il lavoro e le finanze, qualcuno avrà da lamentarsi per via del troppo lavoro e una paga insoddisfacente.

Gemelli - 4° posto - Siete un segno che cerca di trovare il lato positivo delle cose. Pur detestando i lunedì, questa giornata sembra avere in serbo delle liete novità. Ci sarà modo di conoscere nuova gente o di rivedere delle questioni economiche. Avrete a che fare con dell'inaspettato movimento di denaro. Ultimamente avete speso troppi soldi e siete preoccupati per il futuro poiché avete necessità di risparmiare, ma non avete idea di come regolarvi.

Cancro - 7° in classifica - L’Oroscopo del 9 dicembre annuncia un faticoso lunedì in cui dovrete correre senza sosta per portare a conclusione determinati compiti che vi saranno assegnati.

Siete un segno volubile e costantemente preoccupato. Spesso siete convinti di essere perseguitati dalla sfortuna, ma non è così. La scorsa settimana non avete avuto un secondo di quiete, per questo motivo sarete facilmente irritabili. Chi accudisce la famiglia avrà delle difficoltà a destreggiarsi tra casa, coniuge, figli/nipoti, lavoro. Da un po' di tempo state mettendo da parte dei soldi con la speranza di avere maggiori entrate in futuro. Nello scorso weekend avete esagerato con il cibo, dunque, rimettetevi in forma al più presto!

Leone - 8° posto - Ultimamente sentite che manca l'intesa con la persona del cuore, ma questa giornata non farà altro che accrescere il malcontento. Momento estremamente complicato per i cuori solitari che ormai si sentono disillusi, ma non bisogna mai perdere la speranza. Siete un segno 'tosto', un vero Leone, per questa ragione dovrete tirare fuori il vostro carisma e partire alla carica. Se l'amore non arriva è perché siete attratti dalle persone sbagliate. Non limitatevi a guardare l'aspetto esterno perché la bellezza è destinata a sfiorire.

Vergine - 2° in classifica - Inizia una settimana impegnativa ma allo stesso tempo fruttuosa. Coloro che hanno un lavoro e vogliono fare carriera, dovranno impegnarsi di più ed essere più socievoli. In casi come questi, allacciare dei contatti rappresenta una mossa intelligente. In giornata, in famiglia si verificheranno dei piccoli intoppi, ma niente di irrisolvibile. Saranno favoriti gli acquisti, ma cercate di non spendere più di tanto. Per attuare dei cambiamenti interiori sarà necessario attendere il fine settimana.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche aprono le porte ad un lunedì niente male anche se non avrete voglia di alzarvi dal letto. Al mattino rinvierete più volte la sveglia e questo potrebbe causare dei ritardi. Ultimamente manca la passione all'interno della sfera amorosa, ma presto eventuali preoccupazioni saranno superate. In mattinata o nel pomeriggio ci saranno delle uscite inaspettate. Siete un segno gentile e amante delle belle cose, tuttavia, cercate di non fermarvi all'apparenza.

Scorpione - 10° in classifica - Sarà una giornata piena di attese e rischierete di perdere la pazienza.

Detestate la noia, per questo cercate sempre di inventarvi qualcosa di bello da fare, questo vale anche all'interno dei rapporti amorosi. In questo lunedì dovrete evitare di fare polemiche sul lavoro. Tra le vostre amicizie dovrete fare pulizia e chiudere alcuni rapporti al più presto poiché qualcuno spettegola su di voi a vostra insaputa.

Sagittario - 3° posto - Durante questa settimana avverranno dei cambiamenti più o meno importanti. Per tale motivo, questo lunedì lo trascorrerete a riflettere attentamente. Dovrete fare attenzione con la caffeina e i dolci. Siete un segno che di solito ama esagerare e non conosce limiti.

In serata per le giovani coppie si riaccende la passione.

Capricorno - 11° in classifica - Avrete molti impegni urgenti da sbrigare. Non sopportate essere sempre di corsa e avete difficoltà ad alzarvi presto la mattina. Possibili ritardi o code interminabili, la vostra pazienza sarà messa a dura prova. Coloro che fanno i pendolari per lavoro o per studio sono in attesa delle vacanze. Essendo un segno diffidente, siete soliti guardarvi alle spalle e questo vale anche in amore. In famiglia sarà necessario fare attenzione ed evitare discussioni.

Acquario - 12° posto - Il vostro è un segno particolarmente curioso.

Pur cambiando spesso idea, risultate abbastanza affidabili agli occhi degli altri. Questa sarà una giornata sottotono e da dimenticare. Dovrete essere altamente concentrati onde evitare di commettere gaffe e errori pesanti. Rimandate ogni decisione o chiarimento ad un altro giorno perché non avrete la lucidità giusta. In serata avrete i nervi a fior di pelle, ma cercate di calmarvi sorseggiando una camomilla.

Pesci - 6° in classifica - L’oroscopo di domani vi vede impegnatissimi ma abbastanza soddisfatti. Una recente entrata economica vi ha permesso di rifiatare un po'. Nonostante ciò, sarà meglio rivedere i conti perché qualcosa potrebbe non tornare.

In vista dell'anno nuovo dovrete spogliarvi dei vizi nocivi e indossare nuove e salutari abitudini.