L'Oroscopo della giornata di lunedì 9 dicembre è pronto a indicare come i segni dello zodiaco potranno muoversi e agire tenendo presenti gli aspetti legati all'amore e alla sfera sentimentale.

Di seguito andiamo quindi a prendere in considerazione le previsioni zodiacali relative a tutti i segni per il primo giorno della nuova settimana.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il vostro rapporto ha bisogno di solidità, pensate più all'oggi che al domani. Le cose belle vanno costruite e meritano attenzioni.

Toro: potrebbe arrivare qualcosa di piacevole dalla vostra dolce metà, si tratterà di una situazione inaspettata che non farà altro che allietare la vostra giornata.

Gemelli: godetevi tutti gli attimi e i momenti che vi si presenteranno, concentratevi e cogliete al volo le occasioni, non sempre si ripresenteranno.

Cancro: bella giornata per chi è in coppia, vedrete i vostri desideri e speranze sempre più al centro della quotidianità. Anche il vostro partner sarà orgoglioso di voi.

Leone: avete un feeling con il vostro partner talmente forte da far invidia.

Cercate di concretizzare e per voi si prospetterà un futuro veramente interessante e roseo.

Vergine: sarete costretti ad affrontare delle situazioni che per carattere e voglia non avreste mai voluto affrontare. Rimanete concentrati e siate sicuri di voi la vita è fatta anche di ostacoli da superare e in fretta.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: fate attenzione perché il vostro partner non vi sopporterà all'infinito, cercate di essere più malleabili per non arrivare a un punto di non ritorno. La corda prima o poi so potrebbe spezzare.

Scorpione: cercate di non essere sempre duri e puri, il vostro partner accetta mal volentieri i diktat e preferisce la serenità. Dopotutto non si può sempre agire d'impulso e sperare che l'altro accetti tutti i vostri momenti.

Sagittario: il momento non è dei migliori, dovrete farvi forza e chiedere il sostegno del vostro partner che prontamente e come sempre sarà al vostro fianco. Non siate troppo sicuri di voi stessi e accettate l'aiuto.

Capricorno: piccoli screzi cercheranno di minare la vostra giornata, inventatevi qualcosa per creare di nuovo un clima piacevole nella coppia.

Date spazio alla vostra inventiva e sorprendete la vostra dolce metà.

Acquario: dovete essere intelligenti e capire che non siete perfetti e chi vi sta accanto non è sempre responsabile di tutto.

Pesci: giornata movimentata e piena di turbolenze, ci saranno avvenimenti inaspettati che non faranno altro che mettere pepe nel vostro rapporto. Starà a voi decidere se alla fine sostituire il pepe con lo zuccero.