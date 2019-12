L'Oroscopo della settimana da lunedì 9 a domenica 15 dicembre vedrà i nati sotto il segno del Cancro e del Capricorno alle prese con un dubbio, mentre l'Ariete sarà combattivo e determinato. Ma entriamo nel dettaglio delle previsioni settimanali per tutti i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo, da Ariete a Vergine

Ariete: questa settimana sarete molto caparbi e combattivi. Accetterete le sfide che vi si porranno davanti e le supererete senza difficoltà soprattutto sul lavoro. Amore e salute ottimi - Voto 9.

Toro: sarete un po' giù di corda e questo avrà ripercussioni negative sul vostro lavoro, cercate di essere più attivi.

Ci sarà un'interessante novità in campo sentimentale - Voto 6.

Gemelli: il periodo buio è finito, questa sarà la vostra settimana. Siete in cima alla classifica dei segni e gli astri saranno con voi, sarete carichi di energia quindi sfruttate il momento. Salute, amore e lavoro perfetti - Voto 10.

Cancro: sarete tormentati da un dubbio, ma dovrete assolutamente fare questa scelta. Fatelo e vedrete che tutto si risolverà per il meglio. In arrivo un'importante gratifica economica, inoltre avete una salute di ferro - Voto 8.

Leone: siete sul podio dei segni della settimana, ci saranno sviluppi lavorativi molto interessanti, inoltre lavoro e amore procederanno in modo perfetto.

Complimenti - Voto 9.

Vergine: sarà una settimana di transizione, cercate di non strafare in nessun campo. Rilassatevi, fate il vostro lavoro e attendete perché arriverà una buona notizia. In amore una piccola sorpresa in vista, salute più che buona - voto 7.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: purtroppo riceverete una delusione in amore, ma non fatevene un cruccio, perché questo aprirà le strade a una nuova esperienza. Lavoro e salute perfetti - Voto 7.

Scorpione: sarete un po' troppo spendaccioni, attenti a non esagerare con regali e frivolezze.

Avrete la risposta che aspettavate in amore, ma non sarà risolutiva quindi abbiate pazienza. Lavoro e salute buoni - Voto 7.

Sagittario: vi sentirete stanchi e giù di morale a inizio settimana, ma poi arriverà una bellissima notizia e questo cambierà tutto in positivo. Non prendete freddo, lavoro e amore al top - Voto 8.

Capricorno: troppi dubbi e incertezze ostacoleranno il vostro percorso, verso metà settimana un incontro significativo vi farà svoltare. Salute buona, a parte qualche acciacco di stagione - Voto 6.

Acquario: dovrete fare una scelta molto difficile, ma non temete vi basterà seguire il consiglio di chi vi ama e andrà tutto bene.

Una novità sul lavoro vi renderà molto felici. Salute più che buona - Voto 7.

Pesci: settimana all'insegna della tranquillità, tutto procederà in un modo sereno. Nessuna novità importante, ma tante piccole piacevoli conferme. Una telefonata a metà settimana vi farà riavvicinare a una persona a cui tenete molto - Voto 7.