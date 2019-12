L'Oroscopo di domani sabato 28 dicembre 2019 riprende a "macinare" predizioni in concomitanza con l'ingresso della Luna in Acquario. Dunque, è previsto un finale di settimana all'insegna dell'amore e dei sentimenti in generale. Come da prassi, a determinare il successo o la debacle della giornata sarà l'Astrologia, nel contesto applicata ai settori della vita quotidiana relativi agli affetti e al lavoro: curiosi di mettere a fuoco i segni più fortunati ad inizio weekend? Prima di andare al sodo, come si suol dire, ci preme dare una piccola anticipazione in merito alla situazione astrale generale.

Bene, allora diciamo subito che in questo frangente ad avere il pieno appoggio degli astri saranno coloro appartenenti al segno dei Gemelli e del Cancro, entrambi pronosticati a cinque stelle. Si presume possa essere un sabato abbastanza positivo intanto anche per altri due simboli astrali: ad avere sufficienti favori dall'Astrologia sarà il Toro, valutato a quattro stelle insieme alla Vergine, altro segno abbastanza fortunato. Invece, a dover sottostare ad un frangente abbastanza pesante, secondo le previsioni zodiacali del 28 dicembre, saranno gli amici dell'Ariete e del Leone: spina nel fianco ai due segni di Fuoco, rispettivamente l'opposizione Urano-Luna e il cattivo aspetto della stessa Luna, nel frangente speculare negativa al 85%.

Classifica stelline 28 dicembre 2019

Le effemeridi quotidiane hanno già decretato chi avrà un fine settimana positivo e chi, invece, sarà costretto a cautelarsi. A dare un'idea del grado di positività/negatività assegnato dagli astri ai sei segni in analisi in questo contesto, come sempre la nostra classifica stelline, al momento interessante il giorno 28 dicembre 2019. Abbiamo già parlato dei segni al "top", Gemelli e Cancro, adesso tocca confermare quanto detto in apertura. Andiamo pure a mettere in evidenza tutti e sei i simboli astrali pertanto come sempre dai migliori a venire giù. Il responso:

★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Ariete;

★★: Leone.

Oroscopo sabato 28 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★. Giornata di fine settimana valutata con il classico segno del "sottotono", dunque non positiva.

Le previsioni del giorno per quanto riguarda l'amore, invitano alla buona riflessione. Visto che non potete cambiare la testa della persona che amate, accettatela così com'è e condividete piacevolmente ciò che vi proporrà, vedrete che andrà meglio. Intanto fate attenzione a non far preoccupare invano il vostro partner, ok? Possessivo/a com'è, sicuramente potrebbe percepire tale comportamento come un mancato interesse da parte vostra. Single, se vi atterrete alla massima chiarezza in ogni forma di comunicazione, eviterete di creare confusione e fraintendimenti che potrebbero provocare ritardi e discussioni spiacevoli in caso d'appuntamenti. Qualcosa forse potrebbe muoversi a chi ha una relazione che stenta a decollare. Una fase importante interesserà una parte di voi, ancora solitari: avrete di fronte un bivio, prendere o lasciare?

Nel lavoro, sarete piuttosto enigmatici e silenziosi, restii a prendere posizioni precise, ma sarà proprio questo atteggiamento a mettervi al riparo da fastidi. State con le antenne alzate e siate prudenti.

Toro: ★★★★. Diciamo pure che per tanti di voi il prossimo sabato di fine settimana si manterrà sulla linea della buona sufficienza. Invece di andare in affanno nel tentare di centrare gli obiettivi converrà stare calmi per un po': organizzatevi meglio chiedendo collaborazione a chi la sa più lunga di voi, poi si vedrà. In amore, preparatevi ad essere travolti da una fortissima emozione. Il rapporto di coppia intanto andrà a tutto campo, in primis perché con il partner la comunicazione sarà al massimo, in secondo luogo perché avete ideali e traguardi in comune.

Single, sarà un periodo in cui sarete particolarmente curiosi, avrete voglia di scoprire cose nuove e sarete attratti da tutto ciò che sarà insolito. Le stelle, visto il buon momento, incoraggiano a passare all'azione. Nel lavoro invece, sarete abbastanza intelligenti da usare le risorse offerte per sviluppare i vostri talenti in parallelo con i vostri colleghi. Una rassicurazione improvvisa faciliterà il vostro compito ed il vostro operato sarà di conseguenza più fluido.

Gemelli: ★★★★★. Il prossimo inizio weekend si appresta ad essere un giorno importante, certamente uno dei migliori di questa settimana.

Forse, avrete voglia di più libertà e al tempo stesso di una maggiore fiducia: nel tardo pomeriggio/sera possibile una novità davvero non messa in conto. In amore, dedicate il vostro tempo libero alle piccole grandi gioie che vi regalerà il vostro rapporto. Magari facendo una passeggiata mano nella mano, come ai vecchi tempi, poi una splendida serata dove trascorrere ore piacevoli in intimità. Le stelle vi metteranno a stretto contatto con le vostre emozioni più intime. Inizialmente potreste spaventarvi, poi invece scoprirete che lasciando libere le stesse al loro naturale sfogo, la vita inizierà a scorrere sotto una luce diversa.

Single, se ancora non c'è stato l'incontro del secolo, ogni momento sarà buono e non è detto che non sia proprio in questa giornata. Nel lavoro invece, avrete la possibilità di migliorare la vostra posizione grazie all'intervento di una persona influente. Se siete indecisi sulla strada da intraprendere, ascoltate il parere disinteressato di un amico e fate tesoro di alcune esperienze che si erano rivelate deludenti in precedenza. Potreste prendervi delle belle rivincite.

Astrologia del giorno 28 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Partirà in grande stile e con massima positività questo vostro primo giorno di weekend.

Un viaggio sarebbe la soluzione perfetta per ritrovare il vostro equilibrio sia fisico che mentale. Intanto passeranno tutte le paure che avete nei riguardi del futuro, questo grazie alla persona che avete vicino a voi. Le previsioni di sabato intanto annunciano in amore tanta stabilità. In coppia, tanti di voi nativi continuano a programmare obbiettivi e propositi spesso anche impegnativi. La vostra forza è, e lo sarà ancora in misura maggiore questo sabato, avere l'appoggio di astri positivi sul segno: approfittate pure con fiducia di tutto questo ben di Dio! Single, sarà sicuramente una mattinata super, resa frizzante dalla Luna che vi strizzerà più volte l'occhietto.

Avrete così voglia di muovervi, viaggiare, condividere interessi o approfondire una nuova conoscenza. Vi sentirete di sicuro molto più affascinanti del solito, e questo sarà un'ottima prerogativa per fare colpo su chi vi interessa. Nel lavoro invece, la Luna sarà vostra alleata e saprà offrirvi ciò di cui avrete bisogno: spirito decisionale, determinazione e capacità di fiutare le buone occasioni.

Leone: ★★. Questo fine settimana per il segno del Leone si prevede quasi tutto in salita. Male quindi i comparti legati agli affetti e alle attività quotidiane? Secondo l'Astrologia di vostra competenza, riguardo l'amore quasi certamente: vorreste essere messi al centro dell'attenzione dal vostro lui/lei ma in questa giornata tutto ciò non sarà possibile.

In campo sentimentale infatti, si prevede un sabato un po' in salita, a causa dei contrasti tra Luna e Urano. Un aspetto astrologico questo appena enunciato in grado di mettervi subito in allarme, sia per quanto riguarda l'umore e poi anche riguardo una faccenda con il partner che, se presa alla leggera, potrebbe complicarsi sempre di più. Single, è in arrivo un periodo poco favorevole per l’amore, e per i rapporti sentimentali in generale. In molti casi occorrerà perseverare sulla propria strada ed aspettare. Prima o poi qualcuno busserà alla porta del vostro cuore. Nel lavoro, visto il periodo "magro", senz'altro la giornata sarà piuttosto movimentata: cercate di non stressarvi cedendo alle richieste di colleghi approfittatori.

Se non avete voglia di collaborare con quest'ultimi, fate almeno in modo che non ne risenta il vostro impegno.

Vergine: ★★★★. Il prossimo sabato si presenta abbastanza positivo per voi Vergine. Secondo l'oroscopo di domani 28 dicembre, per quanto riguarda la parte della vita rappresentata dai sentimenti e dagli affetti, tutto evolverà secondo i soliti canoni della normalità. Il consiglio intanto, per quanto concerne l'amore, è quello di stare sereni ma con i piedi per terra: sarà questo in grado di darvi maggiori soddisfazioni e Venere vi farà sentire belli e desiderati agli occhi della persona amata.

Si consiglia di puntare molto sulle cose o sulle persone a cui siete legati da tempo o che vi piacciono di più: senz'altro ne troverete un gran giovamento. Single, questo primo giorno di weekend potete osare di tutto, perché la fortuna sarà certamente dalla vostra parte in ogni situazione. Finalmente inizierà un periodo in cui riuscirete a lasciarvi andare e magari anche conoscere persone nuove. Nel lavoro, per chiudere, avrete le idee chiare sul vostro futuro professionale a lungo termine: sarete ispirati ed in grado di sormontare una nota preoccupazione. Consigliato prendere una decisione categorica su una questione davvero importante.

