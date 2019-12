L'Oroscopo del giorno 28 dicembre porta in primo piano l'arrivo in pompa magna della Luna in Acquario. Allora, pronti a scoprire quali saranno i segni favoriti in ad inizio weekend? Indubbiamente, osservando il quadro astrologico in generale, allo scontatissimo Acquario spetta di diritto la "top del giorno" quale segno più fortunato nel periodo esaminato. A tenere con il fiato sospeso ancora una volta l'Astrologia quotidiana, in questo contesto applicata alla giornata del prossimo sabato. In evidenza pertanto nel periodo sicuramente l'amore e il lavoro, come da titolo indirizzati ai nativi in uno dei sei simboli rientranti nella seconda metà dello zodiaco: in questo caso ad essere messi sotto la nostra "lente astrale" i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Parlando sempre di segni valutati positivamente, il frangente osserva altri due segni benvoluti dagli astri del momento: Bilancia e Pesci, entrambi valutati al "top" e con cinque stelle all'attivo. Bene, a questo punto non rimane altro da fare se non iniziare a dare un senso compiuto alle previsioni di sabato 28 dicembre, ovviamente dopo il consueto appuntamento con la scaletta con le stelle quotidiane.

Classifica stelline 28 dicembre

Un nuovo weekend sta per iniziare, come sempre indice di relax e spensieratezza per tutti noi.

In primo piano dunque, pronta a mettere in evidenza i segni migliori e peggiori in vista della giornata di sabato, come sempre la nostra classifica stelline quotidiana, logicamente interessante il 28 dicembre. In merito a ciò, abbiamo già svelato il segno più fortunato, l'Acquario, posizionato al primo posto con la "top del giorno" grazie all'ingresso nel settore della Luna. Adesso non resta altro da fare se non mettere in chiaro, finalmente, i restanti simboli zodiacali, cercando ovviamente di tenere a freno l'eventuale ansia. Ansiosi di sapere? Bene, la scala con le stelle del giorno è servita:

Top del giorno : Acquario - Luna nel segno ;

: Acquario - ; ★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Capricorno;

★★★: Sagittario;

★★: Scorpione.

Oroscopo sabato 28 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La giornata di giovedì è prevista all'insegna del benessere e della buona positività in molti settori.

Siete stanchi o annoiati? Bene, allora rilassatevi perché avrete dalla vostra il Pianeta dell'amore, Venere, posizionato speculare positivo al 70% rispetto al vostro segno. In amore, gioirete dell'elettricità che sentirete stando in compagnia del vostro partner. Questa cosa non farà altro che confermare, ancora di più, i vostri veri sentimenti nei suoi confronti. Pronti ad abbandonarvi al piacere di emozioni che avevate quasi dimenticato? Single, proverete delle sensazioni belle, sarete trascinati dalle tentazioni e cadrete tra le braccia dell'amore. Se così fosse, fatelo senza alcun pentimento, ok? Le previsioni del giorno in merito al lavoro, sarete decisi e coraggiosi: niente vi sembrerà impossibile e troverete anche dei punti in comune con chi aveva idee differenti dalle vostre.

Scorpione: ★★.

Una giornata negativa non c'è che dire, purtroppo. A vedere l'attuale cielo astrale, ovviamente riferito al segno dello Scorpione, le speranze di portare a casa un fine settimana decente sono ridotte davvero al lumicino. Le due stelle del "ko" potrebbero in alcuni casi risultare pesanti e difficili da contenere: cosa fare allora? Nel prosieguo la soluzione. In amore, si consiglia di andarci con la dovuta calma riflettendo prima di agire. Per molti di voi nativi ci sarà davvero da stare in campana, specialmente per quelli che hanno contrasti aperti con il partner oppure relazioni promiscue: occhio, potrebbe verificarsi l’irreparabile.

Single, qualche problema di dialogo farà cadere il gelo tra voi e una persona cara con la quale pensavate di riuscire a stabilire un contatto più profondo. O prendete adeguate contromisure oppure rassegnatevi. Nel lavoro, invece di fantasticare in merito a quello che vorrebbero fare in questo weekend i vostri colleghi, pensate soprattutto alla vostra attività. Eviterete inutili perdite di tempo in futuro.

Sagittario: ★★★. Questo fine settimana per voi Sagittario non si preannuncia positivo, almeno secondo quanto messo nero su bianco dall'Astrologia del momento. Allora la domanda è: sarà o no una giornata di basso livello?

Diciamo che le indicazioni astrali puntano verso il negativo ma si sa, tra il predire e il riscontrare quasi sempre passa il mare! Questo per indicare che anche una previsione negativa, se presa con lo spirito giusto, può essere non diciamo annullata ma sicuramente mitigata. In amore, una giornata negativa, su questo non ci piove! Dunque, massima attenzione: il partner potrebbe chiedervi spiegazioni su alcune situazioni (un po' ambigue) capitate nei giorni scorsi. Oltre all'amore, questioni importanti da risolvere riguarderanno famiglia e amicizie. Single, le stelle vi invitano spesso a farvi avanti in modo da non perdere occasioni irripetibili, questo sabato decisamente no.

Fatelo in altri momenti, quando avrete a pieno favore le previsioni del giorno, ok? Nel lavoro, certamente un po' più di determinazione e sicurezza non vi farà difetto. Purtroppo, vi sembrerà proprio che nulla possiate fare contro la serie infinita d’intoppi e grane degli ultimi tempi. L'importante sarà non demordere.

Astrologia del giorno 28 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. Una giornata abbastanza buona è pronta a far capolino nella vostra quotidianità. Ovviamente, ce ne sono e ce ne saranno di gran lunga migliori, ma accontentatevi sapendo che qualcuno di certo starà peggio di voi in questo inizio weekend.

Gli astri di sabato indicano che la vita di relazione spesso non è facile come sembra! Ad esempio, parlando in merito alla vita di coppia, avere meno spazi personali su cui contare non sarà molto facile da digerire se non convenendo in direzione di opportuni compromessi. Questo per indicare la strada maestra sulla quale giostrare la giornata di sabato: cercate di giungere a "compromessi" facili e positivi per entrambi. Single, nonostante il vostro umore ballerino finisca spesso per rattristarvi, forse riuscirete nell'impresa di fare un incontro importante. Dite la verità, è questo che da tempo desiderate, non è così?

Per questo motivo le previsioni del giorno invitano a non sciupare nessuna occasione. Nel lavoro, cercate di acquisire più sicurezza, più elementi di giudizio, maggiori informazioni: quando verrà il momento di realizzare i vostri progetti, saprete come muovervi.

Acquario: 'top del giorno'. In arrivo un sabato 28 dicembre certamente all'altezza delle vostre più taciute aspettative. Se non proprio sublime, la giornata di fine settimana sarà sicuramente più che perfetta per godere appieno ogni singolo momento. In campo sentimentale, parlando quindi di affetti e sentimenti in senso lato, il periodo sarà vivace e spensierato per merito della Luna nel segno.

Soprattutto nei legami di coppia apparirete disinvolti e intraprendenti: saprete destreggiarvi brillantemente tra coccole e parole piene di dolcezza regalate a piene mani dal partner. Consiglio: perché non organizzare una serata all'insegna della romanticità a sfondo passionale? Pensateci. Single, iniziate a guardare lontano: preparatevi a un globale rinnovamento nell'animo e nel fisico. Gli astri incitano a darsi una regolata: è tempo di cambiare, ma soprattutto è ora di agire. Nel lavoro invece, discreto il periodo e certamente propizio per nuove occasioni da sfruttare. Nel frattempo cercate di togliervi quello scomodo sassolino dalle scarpe: chiarezza immediata, ok?

Pesci: ★★★★★. Giornata di fine settimana valutata come ottima su molti fronti. Il periodo evolverà in direzione dei sentimenti regalando attimi davvero da vivere a pieno ritmo. Un amico potrebbe essere il vostro asso nella manica, impegnandosi con voi in un progetto oppure offrendosi per aiutarvi a risolvere un problema impegnativo. Secondo l'oroscopo del giorno 28 dicembre, riguardo l'amore, farà un po' strano questo periodo, specialmente se l’incredibile dovesse tramutarsi in probabile. Potreste ritrovarvi, infatti, improvvisamente di fronte a una serie di possibilità diverse che non avevate mai preso in considerazione.

Venere vi vuole molto bene e ve lo dimostrerà facendovi provare delle emozioni davvero speciali: durante questa giornata preparatevi a trascorrere momenti felici. Se single invece, in campo sentimentale non avrete di che lamentarvi: agli occhi della persona sulla quale vorreste fare colpo risulterete gioviali, spigliati e in qualche caso addirittura irresistibili. Ottimo così! Nel lavoro, per concludere, la giornata si preannuncia decisamente florida e positiva soprattutto per le vostre finanze. Il conto in banca potrebbe subire uno slancio deciso verso l'alto.