Il mese di dicembre è giunto ormai al suo termine ed i vari segni zodiacali non possono fare altro che prepararsi per lo sprint finale dell'anno. L'Oroscopo della settimana che va da lunedì 30 dicembre fino a domenica 5 gennaio preannuncia giornate ottimali e di relax per alcuni tra i segni, soprattutto per coloro che godono dell'influenza della Bilancia. Il sopraggiungere del nuovo mese porterà aria di novità ed una nuova dose di fortuna per coloro che, nel periodo precedente, si sono ritrovati a fare i conti con la sfortuna e la malinconia.

I nati sotto al segno dell'Ariete si ritroveranno immersi in un periodo ottimale e fortunato, mentre i Leone dovranno fare i conti con il nervosismo e con qualche piccola discussione casalinga.

Di seguito le previsioni per i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, il periodo in questione si preannuncia essere assai fortunato per i nati sotto al segno dell'Ariete. Sia sul lavoro che in amore si potrà godere di una posizione astrale assai favorevole che permetterà di raggiungere i propri obiettivi con il minimo sforzo.

Toro - le prime giornate di questa nuova settimana non saranno certo tra le migliori, almeno fino al sorgere del nuovo anno. Le energie però non mancheranno di certo e la testardaggine di questo segno gli permetterà di affrontare le situazioni con grinta e coraggio. Fortuna in arrivo con il nuovo mese.

Gemelli - la spensieratezza, secondo l'oroscopo, potrebbe essere all'ordine del giorno. Con Venere a favore non ci si potranno aspettare brutte notizie. Circondarsi di amici ed andare a divertirsi deve essere d'obbligo, senza esagerare.

Cancro - finalmente le polemiche e le discussioni iniziano ad affievolirsi, preannunciando un inizio di anno pieno di sorprese e di quel tanto atteso e meritato relax. Meglio stringere i denti ancora per qualche giorno, giusto per evitare di mandare in fumo l'integrità mentale.

Leone - come già anticipato, il segno del Leone non godrà di giornate semplici. La tensione, soprattutto a livello sentimentale e relazionale, si sentirà in modo tangibile. Meglio non alzare troppo la voce e non incalzare le discussioni con il partner.

Vergine - si apre uno spiraglio con il sopraggiungere di un nuovo mese e, soprattutto, del nuovo anno. Una via di rinascita che permetterà a questo segno di ricaricarsi di nuove energie e di godere di una buona protezione, sia sentimentale che fisica.

Previsioni settimanali, da Bilancia a Pesci

Bilancia - i rapporti con gli amici e con il partner sembrano correre nella direzione giusta, così come i familiari sembrano non andare contro alle decisioni dei nativi. Momenti di relax potrebbero ben presto arrivare, facendo dono di nuove energie sia fisiche che mentali.

Scorpione - positività in arrivo per chi studia e per chi lavora. La produttività sembra essere alle stelle, ma ad un caro prezzo: la vita di coppia non pare andare nel verso giusto e le incomprensioni sono ormai all'ordine del giorno. Meglio tenere a freno la lingua per qualche giorno, evitando fraintendimenti.

Sagittario - il cielo è decisamente positivo per il Sagittario. Il nuovo anno si avvicina sempre più e le preoccupazioni iniziano ad andare via. Tensioni varie potrebbero attendere dietro la porta, l'importante sarà non spalancarla del tutto e non lasciarsi circondare per nessun motivo.

Capricorno - il momento giusto per la fortuna è arrivato. Sarà una settimana propizia e produttiva, con un'aria di novità e sorprese che continua a girare inesorabilmente. Potrebbe girare voce di una promozione o magari di un aumento sullo stipendio. Meglio tenere le orecchie bene aperte.

Acquario - un Acquario non può certamente fingere per sempre che vada tutto bene, eppure nel momento del bisogno si è costretti anche a questo. Le preoccupazioni sono dietro l'angolo e le difficoltà stanno per arrivare. Meglio quindi affrontarle a testa alta e con i riflessi pronti.

Pesci - le energie non sembrano mancare assolutamente per coloro nati sotto al segno dei Pesci.

La fortuna non sarà sempre rivolta verso questo segno, ma ciò non significa che lo abbandonerà del tutto. Andare con i piedi di piombo, molto spesso, è la cosa migliore da fare.