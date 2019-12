L'Oroscopo settimanale dal 23 al 29 dicembre 2019 è pronto a stilare la classifica dei giorni migliori e ad evidenziare le giornate negative del periodo. In campo, in questo contesto, le previsioni natalizie sui sei segni interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. L'astrologia in questo contesto mette sotto obiettivo la parte finale del mese corrente. Ad essere valutata quindi è la settimana di Natale, analizzata attraverso i voti, le stelline e le previsioni da lunedì a domenica.

Iniziamo subito a dare spazio al segno "top" tra i sei sotto analisi: il Cancro (voto 9), favorito alla grande da astri perfettamente in linea con le attese e meritatamente classificato come segno più fortunato del momento tra i sei in analisi. Altresì in primo piano in questo frangente, i segni relativi a Toro (voto 8), Gemelli (voto 7) e Leone (voto 7). Al passo la settimana intanto per coloro della Vergine (voto 6). Purtroppo per gli amici appartenenti all'Ariete (voto 5) è stato considerato il periodo come poco positivo per via di convergenze astrali negative, ma di questo ne parleremo a tempo e luogo debito.

Bene, dopo le dovute anticipazioni iniziamo pure a dare voce alle previsioni da lunedì 23 a domenica 29 dicembre, ovviamente subito dopo aver dato voce ai nuovi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare a mettere in evidenza le previsioni dell'oroscopo settimanale, come da prassi ormai da tempo consolidata, andremo a dare spazio ai prossimi cambi di settore messi in agenda dell'astro terrestre. Il frangente messo in analisi in questo contesto prevede in tutto tre fermate in programma per questa settimana. A dare inizio al girotondo di stop e partenze sarà la Luna in Sagittario, presente nel segno di Fuoco già da questo lunedì 23 dicembre alle ore 17:34. L'Astro d'Argento poi osserverà un nuovo stacco proprio il giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre alle ore 22:45, dove formerà la bella figura astrale relativa alla Luna in Capricorno.

La settimana infine, chiuderà i battenti con il transito della Luna in Acquario previsto per sabato 28 dicembre. Per dovere di cronaca segnaliamo un transito astrale molto importante: l'ingresso di Mercurio in Capricorno domenica 29 dicembre.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 5. Si avvicina un periodo negativo per voi Ariete. Lunedì, sabato e domenica, ossia la partenza e la fine della settimana, saranno piuttosto difficili da portare a buon fine. Ma non è detto che con le altre giornate non ve la possiate cavare con piena soddisfazione: tutto è riposto nella vostra volontà su come approcciare le giornate peggiori. Intanto segnatevi pure una buona Vigilia di Natale alla pari dello stesso Natale, entrambi a quattro stelle. Pronti a scoprire il valore attribuito dagli astri ai restanti giorni?

A seguire le vostre stelline:

★★★★★ giovedì 26 dicembre;

★★★★ martedì 24 (Vigilia), mercoledì 25 (Natale), venerdì 27;

★★★ sabato 28, domenica 29;

★★ lunedì 23 dicembre.

Toro: voto 8. Molto buona la parte iniziale e finale del periodo con una Vigilia e un Natale decisamente senza pari. Un pochino meno efficace la parte centrale, vista al ribasso dall'astrologia della settimana. Vediamo quando converrà agire e quando, invece, stare allerta. Iniziamo pure ad analizzare le stelline estrapolate dalle effemeridi tenendo conto di quelle a maggior rischio (giovedì e venerdì). A seguire il resoconto astrologico giornaliero:

Top del giorno martedì 24 dicembre (Vigilia);

martedì 24 dicembre (Vigilia); ★★★★★ lunedì 23, mercoledì 25 (Natale) e domenica 29;

★★★★ sabato 28 dicembre;

★★★ giovedì 26 dicembre;

★★ venerdì 27 dicembre.

Gemelli: voto 7.

La settimana di Natale non sarà certo da "top" per voi Gemelli, tuttavia non avrete nemmeno intoppi difficili da estirpare. L'oroscopo settimanale prevede due giornate non buone a metà periodo: quali? Ebbene, il periodo "no" capita proprio nelle due giornate più importanti dell'intera settimana, cioè quella della Vigilia e quella di Natale. Pazienza, consolatevi con le altre giornate buone che potete scoprire a seguire, visionando le stelline giorno per giorno:

Top del giorno giovedì 26 dicembre;

giovedì 26 dicembre; ★★★★★ venerdì 27 dicembre, sabato 28;

★★★★ lunedì 23, e domenica 29;

★★★ martedì 24 dicembre (Vigilia);

★★ mercoledì 25 dicembre (Natale).

Cancro: voto 9.

Il frangente temporale messo sotto analisi quest'oggi a tanti voi Cancro non farà altro che piacere. Infatti, il generoso voto nove espresso per volere delle effemeridi, senza dubbio riflette l'ottimo quadro astrologico di prossima formazione. Il prossimo venerdì sarà tra le migliori giornate da considerare, valutato con la "top del giorno", questo grazie all'efficace Luna presente nel comparto del Capricorno. Intanto ottimi sia il giorno 24 che il 25 dicembre. La classifica:

Top del giorno venerdì 27 dicembre;

venerdì 27 dicembre; ★★★★★ martedì 24 (Vigilia), mercoledì 25 (Natale) e sabato 28;

★★★★ lunedì 23 e giovedì 26;

★★★ domenica 29 dicembre.

Leone: voto 7.

Questa di certo non sarà la settimana migliore per voi del Leone, tuttavia assolutamente non da buttare. Anche se mancherà la giornata dedicata al Natale tre le favorite, infatti è stata valutata a quattro stelle, al "top del giorno" troverete domenica. Intanto potrete sempre contare sui periodi abbastanza efficaci del centro settimana. Pronti a dare un senso ai tutti i sette giorni di prossima venuta? Il riepilogo espresso dalle stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 29 dicembre;

domenica 29 dicembre; ★★★★★ martedì 24 (Vigilia) e giovedì 26;

★★★★ lunedì 23 e mercoledì 25 (Natale);

★★★ venerdì 27 dicembre;

★★ sabato 28 dicembre.

Vergine: voto 6.

In merito a quanto previsto nell'oroscopo della settimana dal 23 al 29 dicembre, il periodo in questione a voi della Vergine non darà grosse opportunità da sfruttare. Gran parte delle giornate sono previste assolutamente normali, dunque non certamente negative. Purtroppo non saranno troppo affidabili sia la Vigilia che il giorno di Natale per via di convergenze astrali non troppo favorevoli al segno. Vediamo come sono stati valutati nel dettaglio le giornate da lunedì a domenica e quali saranno le migliori in assoluto. Le stelline giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 23 e domenica 29;

★★★★ martedì 24 (Vigilia), venerdì 27 e sabato 28;

★★★ mercoledì 25 dicembre (Natale);

★★ giovedì 26 dicembre.

