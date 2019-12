L'Oroscopo settimanale da lunedì 16 domenica 22 dicembre vedrà Gemelli e Acquario ricevere un invito inaspettato, mentre i nati sotto il segno della Bilancia dovranno dedicarsi alle persone a loro vicine. Di seguito le previsioni della settimana dei dodici segni zodiacali.

Oroscopo, da Ariete a Vergine

Ariete: sarà una settimana praticamente perfetta da tutti i punti di vista. La vostra relazione sentimentale procederà alla grande, inoltre avrete un'importante gratifica dal punto di vista economico.

Bene anche la salute - Voto 10.

Toro: ultimamente siete troppo scostanti, dovete aprirvi con gli altri. A metà settimana farete un incontro davvero speciale, non sprecate questa occasione. Sul lavoro avrete qualche piccolo affanno, salute: occhio ai malanni di stagione - Voto 6.

Gemelli: riceverete un invito inaspettato per Natale, accettatelo senza pensarci due volte. Amore e salute procederanno bene, mentre sul lavoro avete accumulato troppe cose, prendetevi del tempo per recuperare e accettate l'aiuto di una persona che tiene molto a voi - Voto 6.

Cancro: siete sul podio assieme all'Ariete, questa sarà una settimana praticamente perfetta: in arrivo soldi.

Mentre in amore saranno due persone a contendervi, quindi siate oculati. Salute al top - Voto 10.

Leone: in amore c'è una persona che vuole stare accanto a voi e sta cercando di farvelo capire, non snobbatela, perché tiene davvero a voi, sul lavoro tutto procederà senza scossoni e avrete una salute di ferro - Voto 8.

Vergine: state giocando coi sentimenti di una persona a voi cara, smettetela o potreste perderla. Dovete riallineare il vostro karma, quindi siate gentili e cordiali con tutti, noterete che starete benissimo e vi aprirà le porte a una settimana di Natale perfetta - Voto 7.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: c'è una persona che non se la sta passando molto bene aiutatela e fate in modo che si avvicini a voi per Natale.

Riceverete una notizia su un vostro caro che vi farà prendere un sospiro di sollievo. Amore e lavoro stabili ma buoni, salute al top - Voto 7.

Scorpione: la vostra testardaggine vi porterà a litigare con qualcuno che non lo merita. Approfittate del periodo prenatalizio per chiarirvi. Riceverete una piacevole sorpresa in amore, lavoro e salute molto buoni - Voto 8.

Sagittario: questa settimana prenataliza vi regalerà molte soddisfazioni, tuttavia cercate di non fare più del dovuto. Farete un incontro molto significativo in amore, mentre avrete un piccolo problema sul lavoro che però risolverete senza affanni a metà settimana.

Salute: state attenti a non prendere freddo - Voto 7.

Capricorno: una telefonata del tutto inattesa vi riempirà di gioia e darà inizio a una splendida settimana. In amore, qualcuno risulta attratto da voi, ma non riesce a farsi avanti, quindi siate bravi a cogliere i segnali. Sul lavoro sarete un po' pigri, mentre avrete una salute di ferro - Voto 8.

Acquario: sarete assaliti dalla pigrizia, ma un invito inaspettato vi allieterà e vi darà la carica per affrontare al meglio la settimana. In amore, il ritorno di un ex vi metterà in crisi, lavoro e salute buoni - Voto 7.

Pesci: in arrivo due novità molto positive.

Una riguarderà il futuro di qualcuno a cui tenete, mentre l'altra riguarderà solo voi e sarà l'arrivo di una somma di denaro inaspettata. Amore stabile, lavoro e salute perfetti - Voto 9.