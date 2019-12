Durante l'anno 2020 assisteremo a tre importanti transiti planetari: a gennaio ci sarà la congiunzione Plutone-Saturno nel segno del Capricorno, mentre in aprile e novembre andrà in onda la congiunzione Giove-Plutone nel Capricorno ed, infine, il 21 dicembre si congiungeranno a 0° Saturno e Giove nell'orbita dell'Acquario. Previsioni astrologiche annuali favorevoli per Ariete e Toro, meno concilianti per Cancro ed Acquario.

Sul podio

1° posto Ariete: passionali. Il nuovo anno 'profumerà' di passione per i nativi che vivono una relazione stabile e di focosi flirt, invece, per i single del segno.

Ciò avverrà grazie allo splendido transito di Marte che si sposterà nel loro segno da fine giugno.

2° posto Toro: figli in arrivo. Spesso estremamente cauti verso i cambiamenti, in questo 2020 favoriti dall'ultimo sprint dei Pianeti Lenti di Terra, potranno cambiare mood mettendo in cantiere un erede di comune accordo con l'entusiasta partner.

3° posto Vergine: flirt. I nativi in questo nuovo anno avranno presumibilmente poca voglia di 'accasarsi', per questo molti di loro da fine estate sceglieranno di concedersi a numerose storielle effimere e di breve durata.

I mezzani

4° posto Capricorno: concretezza. L'anno che aprirà i battenti potrebbe, in molti casi, esser decisivo per il percorso evolutivo dell'affettività nativi dunque esigeranno, senza mezzi termini, che l'altra metà sia perfettamente in linea con le loro ambizioni.

5° posto Leone: ritorni. Nel 2020 i transiti 'suggeriranno' a più riprese di mettere in discussione le scelte amorose degli ultimi anni ed, in alcuni casi, potrebbero palesarsi nuovamente vecchie fiamme o persone con cui non era scoccata la scintilla, che verranno viste dai nativi sotto una 'luce diversa'.

6° posto Sagittario: scappatelle. Chi vive una relazione stabile, in questo nuovo anno, potrebbe celare grande insofferenza verso l'abitudinarietà del rapporto: l'indole dinamica, tipica del segno, potrebbe emergere tramite qualche 'scappatella' estiva.

7° posto Bilancia: nuovi amori. Sebbene le persone a cui saranno interessati i nati Bilancia quest'anno potrebbero essere già fidanzati o sposati, probabilmente ciò non li farà desistere dal 'mollare la presa.'

8° posto Scorpione: nervosi. Più volte durante questo nuovo anno potrebbero esserci momenti d'insoddisfazione in coppia, dono sgradito dei Pianeti Lenti, a causa di divergenze di opinioni sul proprio futuro a due.

9° posto Gemelli: gelidità. L'anno che aprirà i battenti potrebbe nascondere qualche insidia nel rapporto di coppia dei nati Gemelli che, con ogni probabilità, avvertiranno spesso e volentieri una mancanza di affettuosità reciproca con l'amato bene.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: amore 'flop'. Sia che vivano una storia d'amore stabile, sia che siano in cerca dell'anima gemella in questo anno i nati Cancro dovranno gioco forza fare i conti con il loro essere lunatici, che diverrà ancor più marcato col passaggio del Nodo Lunare in Gemelli.

11° posto Acquario: gelosi. Chi tra i nati del segno vive una relazione amorosa traballante potrebbe vivere più di un momento di tensione. Sarà spesso solo frutto della loro immaginazione ma la gelosia che proveranno e dimostreranno, nei modi più veementi, sarà reale.

12° posto Pesci: scoperte sgradite. I transiti del 2020, in linea generale, non lasciano presagire nulla di buono sul fronte affettivo. Qualcuno tra i nativi potrebbe venire fortuitamente a conoscenze di un segreto del partner o, in alcuni casi, di tradimenti seriali.