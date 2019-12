Martedì 17 dicembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna stazionare in Vergine, mentre Urano sarà nell'orbita del Toro. Plutone, Giove, Venere e Saturno sosteranno in Capricorno, nel frattempo il Sole e Mercurio transiteranno nel segno del Sagittario. Infine Marte proseguirà il suo moto in Scorpione, con Nettuno che rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Vergine, meno rosee per Acquario e Cancro.

Sul podio

1° posto Capricorno: finanze 'top'. Il settore economico dei nativi questo martedì andrà presumibilmente a gonfie vele, grazie soprattutto al supporto dei Pianeti Lenti nel loro Elemento e della Luna in Vergine.

2° posto Vergine: metodici. Puntualità e precisione saranno le doti su cui i nati del segno potranno contare e la loro metodicità sarà ben apprezzata nell'ambiente professionale.

3° posto Leone: questioni pratiche al centro. Martedì i nati Leone saranno 'chiamati' a svolgere tutte quelle attività pratiche e burocratiche che tanto li annoiano. Una volta portate a termine, però, saranno fondamentali per affrontare la fine del 2019 più sereni.

I mezzani

4° posto Ariete: taciturni. I nati del segno noteranno che qualcosa potrebbe non quadrare sul versante lavorativo ma, anziché esplodere con le solite esternazioni rabbiose, preferiranno limitarsi ad osservare in silenzio.

5° posto Gemelli: umore a ribasso. Il tono umorale di questo martedì potrebbe non essere dei migliori, a causa della Luna in Vergine che farà il paio con le dissonanze di Urano e Saturno.

6° posto Toro: poco lucidi. La fluidità di pensiero verrà presumibilmente meno in questa giornata e, di conseguenza, i nativi potrebbero incorrere in svariati errori pratici e di valutazione.

7° posto Sagittario: relax. Dopo le faticose giornate precedenti i nativi vorranno dedicarsi a 24 ore di puro relax, godendosi l'affetto reciproco che si respirerà nel focolare domestico.

8° posto Pesci: nostalgici. Una vecchia fiamma o un'amicizia interrotta potrebbe tornare ad esser protagonista dei pensieri nativi, facendo emergere inevitabilmente il 'fantasma' della nostalgia.

9° posto Bilancia: stressati. I preparativi per le feste potrebbero sommarsi alle incombenze quotidiane, non lasciando un attimo di respiro ai nativi che, come conseguenza, saranno raggiunti da un'ondata di stress.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: spese extra. Improvvisamente potrebbe giungere in casa Cancro una spesa non preventivata che, viste le avversità planetarie di queste ore, andrà pagata prima possibile per evitare spiacevoli more.

11° posto Acquario: gelosi. I nativi questo martedì saranno, con tutta probabilità, colti da una sensazione di gelosia, peraltro immotivata, verso la persona amata, che li farà esplodere in qualche scenata dai tratti teatrali.

12° posto Scorpione: nervosi. Il contrasto Terra-Fuoco tra i Luminari potrebbe favorire un certo nervosismo nel martedì nativo, sia nell'ambiente domestico che professionale.