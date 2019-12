Nuovo appuntamento con l'Oroscopo del 10 dicembre che è pronto a rivelare come sarà questo martedì per ogni segno zodiacale. Giornata gioiosa per i nativi del Cancro che, però, devono fare attenzione a non eccedere troppo nell'entusiasmo. Per le persone del Sagittario è un periodo decisamente elettrizzante.

Scopriamo l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni astrali su amore e lavoro per tutti i simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Per alcuni questa giornata potrebbe iniziare nella direzione giusta.

Dovete essere pronti quando al lavoro vi chiederanno di essere più attivi e creativi. Sbalzi d'umore e piccole distrazioni irritanti potrebbero farvi entrare in contrasto con la persona amata. È possibile che escano fuori insulti. La comunicazione è molto tesa. Meglio uscire da soli e fare qualcosa di divertente. In questo modo scacciate via tutta l'energia negativa.

Toro – In questa giornata il partner vi sembra più comprensivo del solito ma, in realtà, siete voi che gli date il buon umore. Nel rapporto fate bene ad avere certe aspettative, questo è il momento per ottenere risultati soddisfacenti.

Nessun intralcio ai vostri progetti e nessuna spesa eccessiva da affrontare, è proprio una giornata tranquilla.

Gemelli – I rapporti con i colleghi e con il vostro datore di lavoro sono distesi e cordiali. Grazie al vostro carattere ironico siete simpatici a chiunque. Vi sentite particolarmente innovativi e dovreste sfruttarli al massimo. Potreste essere sorpreso da ciò che realizzate. Nelle relazioni sentimentali cercate tranquillità. Prendere delle decisioni affrettate potrebbe compromettere la vostra serenità futura. Dovete recuperare lucidità ed essere consapevoli dei vostri sentimenti.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Previsioni di martedì 10 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questo martedì godete il vostro amore in santa pace e avete modo di trascorrere questa giornata piena di gioia e con tanta voglia di fare. Alcuni potrebbero pensare al matrimonio con l'arrivo dell'anno nuovo, altri, invece, potrebbero pensare di allargare la famiglia. In campo lavorativo siete sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e di stimolante, questa vostra caratteristica è senz'altro da apprezzare. Dovete solo stare attenti a non eccedere troppo nell'entusiasmo.

Leone – In questa giornata vi sentite irritati, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Non mancano scenate di gelosia infondate e le discussioni su motivi banali. Anche la situazione professionale risulta un po' instabile, soprattutto se dovete concludere un affare o terminare un progetto in breve tempo. Qualcosa potrebbe rallentare, l'importante è mantenere la lucidità e avere molta pazienza.

Vergine – È tempo di decisioni importanti, basta con il 'prendere o lasciare'. Ben presto scoprirete cosa volete fare davvero dei vostri sentimenti e se li rivelerete alla persona interessata.

In campo lavorativo siete abbastanza stufi della solita routine. Siete convinti di svolgere un lavoro poco gratificante per la propria personalità e, soprattutto, poco remunerativo. Allora impegnatevi per trovare qualcosa che più si addice alla vostra personalità. Ognuno merita di avere una chance.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata è meglio stare in disparte, poiché si evitano le gelosie. Alcuni sono spinti a cercare nuove alleanze e collaborazioni.

Questo potrebbe infastidire o insospettire qualche vostro collega che probabilmente si sente tagliato fuori dai vostri progetti. In amore cercate di non tenere troppi scheletri nell'armadio. Se avete un rapporto serio, cercate di liberarvi del ricordo del passato.

Scorpione – Giornata fatta di alti e bassi. Nonostante il vostro umore al massimo, qualcosa non andrà per il verso giusto e questo avrà qualche ripercussione nella vostra relazione. Magari il partner pretende più chiarezza e onestà. Se avete avuto in precedenza dei problemi con i colleghi, dovreste cercare di risolverli entro 24 ore, altrimenti il lavoro subirà un rallentamento.

Per ripicca o per dispetto potreste perdere degli affari validi oppure non concludere un progetto.

Sagittario – Per molti di voi è un periodo elettrizzante che vi porta a considerare nuove strade. Anche se le giornate sono grigie, c'è sempre un tocco di colore che vi fa respirare aria più allegra e frizzante. In amore siete presi dal rimorso di non aver detto la frase giusta al momento giusto. Invece di piangervi addosso, trovate il coraggio di rimediare ai vostri errori e alle vostre mancanze.

L'oroscopo di martedì 10 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Anche se in questa giornata avete molto da fare per questioni economiche o professionali, ciò non vuol dire che non troverete tempo da dedicare alla persona amata.

Anche i cuori solitari, con il loro carattere superficiale, potrebbero avere difficoltà a relazionarsi con gli altri. Se in campo lavorativo vi sentite il fiato sul collo, è meglio affrontare la questione direttamente con la persona interessata, invece di covare rancore.

Acquario – In questo periodo siete particolarmente disponibili e affettuosi con tutti. La vostra dolcezza rende felice chi vi sta vicino. C'è molta complicità e affinità con il vostro partner. In campo lavorativo siete competitivi e non lasciate spazio agli altri. Non lo fate con cattiveria ma per la vostra carriera. Gli altri capiscono le vostre intenzioni e vi apprezzano molto.

Pesci – Periodo vantaggioso per coloro che hanno un'attività autonoma. Non essendo costretti a sottostare alla volontà degli altri, potete sfruttare alcune novità senza avere consensi e ottenere successo in breve tempo. Avete anche buoni guadagni che sicuramente finiranno nella 'cassa di risparmio'. Se avete perso terreno con la persona che ha fatto breccia nel vostro cuore, adesso potete recuperare alla grande. I single che hanno progettato una vacanza, potrebbero tornare con il cuore impegnato.