La seconda settimana del mese di dicembre è entrata nel vivo. Leggiamo le previsioni astrali e l'Oroscopo di martedì 10 dicembre, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro vivere momenti di dubbi e ripensamenti in amore. Per l'Acquario ci saranno invece belle le emozioni in particolare nel pomeriggio.

Previsioni e oroscopo del 10 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in questo momento i nati sotto il segno zodiacale si sentono in conflitto, in particolare nell'ambito lavorativo.

Questo perché non avete ancora ottenuto ciò che desideravate nonostante le numerose richieste che avete fatto. La giornata vi aiuterà a capire meglio come agire.

Toro: la giornata sarà positiva, soprattutto nel pomeriggio. In amore avete idee decisamente più chiare e probabilmente riuscirete a decidere cosa fare di una storia in bilico da alcuni mesi.

Gemelli: con la Luna nel vostro segno zodiacale qualche situazione rimasta in sospeso ora si potrà sbloccare soprattutto nell'ambito professionale.

Questo è un cielo decisamente migliore che vi permetterà di pensare e agire meglio.

Cancro: questo martedì porterà alcuni dubbi in amore, soprattutto in quelle storie che hanno visto dei cali di recente. A livello lavorativo alcuni problemi e qualche situazione rimasti in sospeso ora si sbloccano.

Leone: da qui alla fine del mese non mancherà qualche bella intuizione da sfruttare nel lavoro. Questa giornata vi permetterà di essere più sereni e pensare meglio al vostro futuro, anche in ambito sentimentale.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale che sono alla ricerca di una nuova storia, una fiamma potrebbe arrivare all'improvviso. Alcuni però dovranno stare attenti a piccoli problemi che potrebbero nascere in famiglia: tensioni da controllare.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata che sarà da sfruttare, soprattutto nel pomeriggio. Coloro che si sono fermati per riflettere ora devono agire, approfittate di queste ore per lanciare qualcosa di nuovo.

Scorpione: momento positivo in questa prima parte di dicembre, è partita una settimana importante, specie se intendete migliorare la vostra condizione generale ma soprattutto fisica.

Sagittario: con la Luna in opposizione non mancheranno alcuni problemi e piccoli fastidi da superare. Questo martedì parte bene ma andrà a perdere di tono in serata.

Capricorno: queste saranno ore importanti e man mano che ci avviciniamo alla fine del mese la situazione migliora in campo amoroso e lavorativo. Ricordiamo che il 2020 sarà nel complesso un mese molto valido per questo segno.

Acquario: le stelle sono dalla vostra parte in questo momento, per tale motivo potrà nascere una bella emozione, soprattutto nel pomeriggio.

Pesci: la giornata porta una bella novità, avrete la possibilità di migliorare e recuperare una situazione bloccata da tempo. Se state aspettando delle risposte ora arriveranno, sentite di avere più successo.