Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. L'Oroscopo del 9 dicembre annuncia una giornata fertile per i nati sotto il segno del Toro. Periodo di grande passionalità per le persone della Vergine. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni astrali su amore e lavoro per tutti i 12 simboli dello Zodiaco.

L'oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Essere un po' creativi e fantasiosi vi salverà da una situazione in cui avreste potuto perdere qualcosa di importante, soprattutto in campo economico.

Cercate di prendere tempo di fronte a cose che non sapete come affrontare, magari chiedendo un parere a qualcuno. In amore, chi ha trovato l'anima gemella potrebbe discutere per ogni cosa, salterà fuori la vostra diversità. Invece di trovare un punto di accordo cercherete di dettare le vostre regole.

Toro – Troverete terreno fertile ovunque. In amore avrete un fascino a cui pochi sapranno dire no. Spesso non dovete neppure sforzarvi a chiedere un appuntamento, poiché sarà l'altra persona a farsi avanti.

Nel lavoro non potete lamentarvi di come vanno le cose. Almeno in campo economico sarete avvantaggiati.

Gemelli – Se alcuni progetti non vogliono decollare, potreste sempre pensare di non aver niente da perdere ma solo da guadagnare. Anche se qualche affare non andrà in porto, non è detto che in futuro non potete riproporlo con successo. In campo lavorativo bisogna essere testardi. Molti di voi non hanno avuto un momento libero dall'inizio dell'anno, questo periodo potreste staccare e prendervi una vacanza. Potreste partire per una meta sconosciuta, il vostro fisico vi ringrazierà.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Previsioni di lunedì 9 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata sarebbe un'ottima idea cercare la collaborazione di altri per mandare avanti un progetto valido. Forse ancora non avete le conoscenze, le competenze o le esperienze, comunque è sempre meglio avere al proprio fianco una persona esperta. In amore, finalmente avete sentimenti chiari e limpidi. Molte relazioni inizieranno a prendere una strada definitiva.

Leone – Bellissimo periodo. Divertitevi finché potete, poiché potreste essere chiamati per un lavoro più serio.

Dovrete essere più sensibili con gli altri e più radicati nel vostro approccio. Ci sarà tensione tra voi e il partner (attuale o potenziale), soprattutto se i sentimenti emergeranno in questa giornata. Per appianare le vostre divergenze, dovrete fare qualcosa di attivo insieme. Questo vi avvicinerà sempre di più, invece di creare discordia.

Vergine – Periodo di grande passionalità anche per le coppie consolidate, sposate o con figli. Chi non ha figli dovrà darsi da fare in questo periodo. Grazie al vostro carattere, i rapporti con i colleghi e con il capo saranno distesi e cordiali. Chi sta a contatto con il pubblico avrà sicuramente una marcia in più. Dovrete risparmiare la vostra energia anche per attività sociali o ricreative.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Periodo fortunato, se vi troverete a dover viaggiare. Coloro che hanno degli affari all'estero riusciranno a concluderli. Il partner, in questo periodo, vi sembrerà più bello, gentile e più comprensivo del solito. In realtà sarete voi a donare buon umore e positività al vostro partner. Le cose che ieri sembravano difficile, ora sembreranno facili.

Scorpione – Chi nei giorni scorsi ha avuto problemi d'incomprensioni, ora riuscirà a ritrovare la serenità.

Cercate di trattenervi nell'esporre in modo crudo le vostre opinioni. In campo lavorativo dovete avere pazienza, gli affari migliori arriveranno in tempo. Dovrete spendere le vostre energie per socializzare con un amico o nei vostri hobby preferiti. In amore percepirete una mancanza di fiducia da parte del partner. Non servirà a niente arrabbiarsi, anzi dovrete trovare un equilibrio tra voi e la persona amata.

Sagittario – In campo lavorativo dovete essere molto pazienti, le opinioni espresse in modo irruento potrebbero irritare le persone che vi sono vicine.

Riflettere sarà importantissimo. In amore cercate di tranquillizzarvi, prendere delle decisioni affrettate potrebbe compromettere la vostra serenità futura. Diventerete più consapevoli dei vostri sentimenti ma dovrete mostrare pazienza. Sarà un processo lento.

Oroscopo di lunedì 9 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In amore dovete trascorrere più momenti in intimità. La presenza di persone intorno a voi potrebbe far nascere incomprensioni difficili da risolvere. Inoltre, soddisfare le richieste del partner non sarebbe cosa sgradita da parte vostra. In campo lavorativo, alcuni discorsi non potrete più rimangiali, perciò se fate delle affermazioni dovete accettarne le conseguenze.

Se avete un'opinione è giusto esprimerla ma con garbo e con cognizione di causa. Evitate di prendere le parti di qualcuno altro.

Acquario – Se nell'ultimo periodo avete vissuto un po' tra le nuvole, sarà bene tornare con i piedi per terra, poiché la realtà è ben diversa da quella vissuta fino a ora. Dovrete affrontare alcuni problemi sentimentali. Anche in campo lavorativo le cose non vanno meglio a causa delle idee troppo utopistiche. Se avete intenzione di fare qualche tipo di investimento, fatevi consigliare da un esperto.

Pesci – Dal punto di vista finanziario, non vi potete lamentare ma dovrete evitare spese folli che potrebbero ribaltare la vostra posizione.

Solitamente siete riflessivi, non cedete alla lusinga del lusso o del bel vivere. Accontentatevi. La situazione peggiore sarà quella dei single che sono ancora alla ricerca dell'anima gemella. La perfezione non esiste, perciò a meno che non vogliate stare da soli, sarà bene dare delle opportunità a chi vi sta vicino.