L'anno 2020 per lo Scorpione sarà all'insegna della passione. Le stelle dovranno però essere aiutate e non andrà lasciato tutto nelle loro mani. Potrebbero destare qualche preoccupazione gli alti e bassi caratteriali propri del segno. Le avventure e le situazioni effimere saranno alla base della sfera sentimentale, per quanto riguarda la sfera lavorativa tutto marcerà a gonfie vele.

Di seguito andiamo a scoprire nel dettaglio l'aspetto amoroso e quello professionale del segno in oggetto.

Scorpione: amore e sentimenti

Il 2020 dello Scorpione sarà caratterizzato dall'aspetto passionale, le relazioni occasionali e i rapporti avventurosi costituiranno il Dna dell'annata, per i nati sotto questo segno.

Coloro che hanno in piedi una relazione stabile dovranno smussare gli angoli del proprio carattere, non sarà difficile assistere a sfuriate con il partner che potrebbero provocare ferite incancellabili. Potrebbe essere indicato far ricorso ad alcune attività che possano essere una valvola di sfogo per la vita di coppia.

I single prediligeranno il ricorso ad avventure sentimentali di breve durata, sceglieranno situazioni effimere e tanto sano divertimento, nella convinzione che poi in futuro ci sarà tempo per dedicarsi all'amore e per pensare a qualcosa di più solido e duraturo.

L'aspetto lavorativo e professionale

Coloro che hanno un'occupazione vedranno con molto entusiasmo l'arrivo dell'anno 2020. L'aspetto lavorativo e professionale sarà ricco di soddisfazioni e non ci saranno particolari complicazioni di sorta. Per ottenere gratificazioni e innalzamenti di ruolo bisognerà sfoggiare tutta la competenza e la professionalità di cui si è dotati. Se si vorranno raggiungere obiettivi importanti non basterà il classico compitino. I dirigenti, o chi ha ruoli di comando, dovranno essere in grado di capire le vostre potenzialità, non sarà possibile farlo se si continua a rimanere nascosti in un angolo.

Coloro che sono in cerca di un'occupazione riceveranno buone notizie, non sarà affatto complicato trovare un lavoro che soddisfi le loro esigenze e il loro fabbisogno. I nati sotto il segno dello Scorpione avranno la possibilità di cimentarsi in svariate attività, verrà evidenziata la loro voglia di lavorare e di mettersi in gioco.

Gli studenti avranno delle soddisfazioni davvero enormi, i risultati saranno in crescendo e raggiungeranno delle vette sempre più elevate. Sarà importante non sentirsi mai appagati, cercare di migliorarsi continuamente e di spostare l'asticella sempre in alto. Ci sarà spazio durante l'anno anche per un meritato periodo di divertimento.