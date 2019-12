Il 2020 sarà un anno molto fortunato per i nati sotto il segno del Capricorno. Il transito di Plutone, Saturno e Giove nel segno garantirà successo sicuro sia nel lavoro che nell'amore. Forti, solidi e determinati come siete, saprete contare solo ed esclusivamente sulla vostra forza di volontà. Il successo sarà risolutivo sul lavoro e anche gli astri veloci armonizzeranno gli affetti, portandovi alla concretizzazione di relazioni sentimentali entusiasmanti.

Di seguito l'Oroscopo 2020 Capricorno.

La sfera lavorativa indagata nell'oroscopo 2020

Il nuovo anno si aprirà con uno scenario astrale davvero brillante che coinvolgerà il settore lavorativo, assicurando successi che saranno il risultato di un lavoro meticoloso anche se faticoso. Gli ostacoli che potrebbero frapporsi tra voi e il successo verranno eliminati uno ad uno. Nettuno in Pesci e Urano in Toro saranno lì per stimolare il vostro ingegno e la creatività. Anche se siete sempre con i piedi per terra, forti e determinati, quest'anno potrete sognare, perché tanti vostri desideri si potranno realizzare.

Una nuova casa, un nuovo lavoro, un avanzamento di carriera.

Il nuovo anno che sta per iniziare vi renderà persone diverse e audaci. Subirete una vera e propria trasformazione che vi aiuterà a realizzare tutti i progetti in ambito lavorativo. Per i nati sotto il segno del Capricorno sarà un anno pieno di sorprese. Forti e carichi grazie agli influssi benevoli delle stelle, potrete affrontare qualsiasi tipo di controversia e superarla con forza e caparbietà. Super attivi per tutto l'anno, solo a dicembre accuserete un po' di stanchezza. Questo accadrà perché sarà stato un anno molto impegnativo.

Caparbi e determinati in amore nelle previsioni astrologiche fortunate

Per voi del Capricorno sarà un anno strepitoso anche in amore. Sappiamo che la solitudine vi pesa, perciò rafforzerete sia i rapporti d'amore che d'amicizia.

Grazie alla benevola influenza di Giove, Saturno e Plutone nel segno, di Nettuno in Pesci e Urano in Toro, sarà un anno importante per le faccende del cuore. I nati sotto questo segno riusciranno poco a poco ad abbandonare quella vena di pessimismo propria del loro carattere. Allo stesso tempo, le storie usurate non riusciranno più a stare in piedi e verranno chiuse con coraggio, proprio per rinascere carichi di energia e di aspettative. Sarà infatti l'anno delle grande decisioni, della realizzazione di progetti importanti.

Voi che avete già trovato l'anima gemella potreste valutare l'idea di lanciarvi in una convivenza, in un matrimonio o decidere di avere un figlio. Anche per voi single quest'anno sarà decisivo perché abbandonerete un naturale pessimismo e vi aprirete alle novità con slancio, favorendo gli incontri e rafforzando la possibilità di trovare l'anima gemella.

Sarà proprio l'influenza delle stelle a coinvolgervi in modo affascinante, trasformando un'amicizia in qualcosa di più. Ma non dovrete avere paura di lasciarvi andare alle emozioni e di vivere le nuove storie con maggiore fiducia, poiché nel 2020 le stelle punteranno proprio su di voi, dandovi la possibilità di vivere grandi sensazioni.

Quest'anno sarà proprio Giove a transitare nel segno del Capricorno e a portare un po' di fiducia e ottimismo a questo segno tanto razionale. In questo modo potrete lasciarvi andare ad amori intensi e passionali. Vi sentirete completamente diversi, allegri e spensierati e una maggiore apertura verso gli altri permetterà di fare tanti incontri stimolanti che vi stupiranno, facendovi sorridere alla vita.

Tra febbraio e marzo progetti e nuove idee subiranno un'accelerazione grazie al transito di Marte nel segno. Buone le storie con la Vergine, il Sagittario, lo Scorpione. Da evitare incontri con i Gemelli, Bilancia, Leone e con i Capricorno. Bene invece i rapporti con il Toro, Cancro e Acquario.