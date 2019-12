Mancano solo tre giorni alla fine del 2019 e per la notte di San Silvestro sono stati organizzati tanti eventi gratuiti in piazza per festeggiare il Capodanno del 2020. Eventi interessanti sono stati organizzati in quasi tutte le regioni italiane.

Nord

A Milano sarà lo Stato Sociale in piazza Duomo, a Mantova saranno protagonisti i Subsonica, a Genova Giusy Ferreri, a Torino in piazza Castello, ci sarà il Capodanno Magico.

A Verona ci sarà il concerto dei finalisti della trasmissione di Sky X Factor, tra i quali possiamo citare Booda, Davide Rossi e la vincitrice tredicenne Sofia Tornambene.

L'evento sarà trasmesso in diretta radiofonica su RTL 102.50. A Padova concerto di Fabri Fibra.

In Toscana: a Firenze sono stati organizzati tanti eventi gratuiti nelle varie piazze cittadine, mentre al Mandela Forum, biglietti ancora disponibili ci sarà lo spettacolo di Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, a Pontedera ci saranno Patty Pravo e Alessio Bernabei.

In Emilia Romagna: a Bologna dj set di Kong, a Reggio Emilia Nina Zilli, a Parma ci saranno Ron e Morgan, la voce di Coez sarà protagonista in piazza Fellini a Rimini.

Gli eventi al centro sud

A Roma sono in programma varie manifestazioni per dare l'addio al 2019 e il benvenuto al 2020, la più importante è quella del Circo Massimo, dove saliranno sul palco Carmen Consoli, Skin, e altri ancora. A Napoli, sono stati organizzati vari eventi musicali il più importante è il concerto di Daniele Silvestri in piazza del Plebiscito. A Catania ci sarà Max Gazzè.

Tanti gli eventi musicali organizzati anche in Sardegna, Emis Killa e Roy Paci ad Alghero, ad Olbia Elisa, a Cagliari Vinicio Caposella, a Castelsardo i Boomdabash.

Evento televisivo organizzato a Potenza e trasmesso in diretta tv su Rai 1, tra gli ospiti musicali di Amadeus: Riccardo Fogli, Albano e Romina Power, Elettra Lamborghini e il vincitore di Amici Alberto Urso.

Evento televisivo anche da Bari, diretta su Canale 5 tra gli ospiti di Federica Panicucci, ci saranno anche: Fabrizio Moro, Riki, Francesco Renga, Shade e Anna Tatangelo.

Capodanno anche al cinema

Grande novità per il 2020, infatti, è in programma a partire dalle 00:05 in tutte le sale cinematografiche del gruppo The Space, la messa in onda dell'ultimo film di Checco Zalone "Tolo Tolo".

Il film che ha già fatto molto discutere grazie all'anticipazione del video "Immigrato", è ambientato tra Marocco e Kenya, tratta il tema dell'immigrazione da un diverso punto di vista.

Il film il quinto interpretato da Checco Zalone, si candida a bissare il successo di Quo Vado (2016) e di Sole a Catinelle (2013), ricordiamo che complessivamente i film interpretati da Zalone hanno incassato al botteghino oltre centosettanta milioni di euro.