L'Oroscopo di domani giovedì 26 dicembre 2019 mette a disposizione le previsioni zodiacali al giro di boa di metà settimana. Sotto indagine in questo contesto, come da prassi da tempo consolidata, l'Astrologia applicata ai primi sei segni in relazione ai comparti della quotidianità legati all'amore e al lavoro. Pertanto sotto la nostra arguta "lente astrologica" i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di conoscere quali saranno i segni fortunati del giorno 26 dicembre? Ebbene, come anticipato nel titolo, il prossimo giovedì andrà sicuramente a fagiolo per coloro nativi in Gemelli meritatamente assegnatari dell'ambita "top del giorno".

Al miglior segno in assoluto appena enunciato, le stelle annunciano ottime possibilità da investire in campo sentimentale e nei rapporti interpersonali. Ottimo altresì il periodo per coloro dell'Ariete e del Leone, sottoposti alla speciale influenza di astri molto generosi tra i quali la Luna. Non sarà invece una buona giornata per i nativi del del Toro e della Vergine: il motivo? Ebbene, a dare problemi al suddetto segno di Fuoco saranno astri particolarmente bizzosi, pronti a destabilizzare la quotidianità ad entrambi i segni.

Di contro, gli astri non saranno troppo affabili con coloro appartenenti al Toro e alla Vergine: al primo dei due è stato pronosticato un periodo "sottotono" mentre all'altro si prospetta un frangente valutato con il "ko". Andiamo dunque a svelare maggiori dettagli analizzando la scaletta con le stelline quotidiane e le previsioni zodiacali del 26 dicembre segno per segno.

Classifica stelline 26 dicembre 2019

Le stelle relative al prossimo giovedì sono già state assegnate: curiosi di sapere quante di queste sono state attribuite al vostro segno? Bene, allora andiamo a mettere in evidenza l'intera scala dei valori espressa nella seguente classifica stelline interessante il giorno 26 dicembre 2019. Come anticipato in apertura, risultano coloro nativi nel segno dei Gemelli i soli super favoriti, sia in campo sentimentale che nelle vicissitudini quotidiane in generale.

A seguire Ariete e Leone con cinque stelle e poi gli altri. Nel prosieguo i dettagli segno per segno:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Cancro;

★★★: Toro;

★★: Vergine.

Oroscopo giovedì 26 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. Partirà e chiuderà in modo abbastanza anonimo questo vostro giovedì di metà settimana. Parlando in generale intanto, difenderete con le unghie e con i denti i vostri ideali perché sapete di poter raggiungere senza tante difficoltà i vostri obiettivi. Secondo le previsioni del giorno intanto, per quanto riguarda l'amore, capirete di avere molti più valori in comune con il vostro partner di quanto possiate pensare. Visto il periodo un po' così, potrebbe andare leggermente meglio se eventualmente riusciste ad essere meno superficiali: in certe situazioni a stampo affettivo fate uno sforzo in più, non ve ne pentirete.

Single, avrete la possibilità di incontrare qualcuno di molto importante ai fini affettivi. Presto potreste avvicinare ad una persona molto speciale ben disposta a concedere tutto il suo cuore. Ci credete? Liberi di pensare come più vi aggrada: dice il saggio "Se son rose fioriranno!". Nel lavoro, non sempre facile ma sicuramente con grandi soddisfazioni, i migliori successi li riscuoterete con la vostra disponibilità, ma anche con il garbo e la diplomazia.

Toro: ★★★. Il prossimo giovedì in calendario si annuncia con i toni grigi relativi ai periodi "sottotono". In generale vi attende un periodo delicato, promettente quanto basta ma talmente imprevedibile dal non poter dar nulla di scontato.

Occhio al momento di fare scelte, ok? In amore, sarete pieni di buone intenzioni e dolcissimi nei sentimenti. Purtroppo per voi, saranno gli altri a non capirvi e in certi frangenti a respingere le vostre amorevoli attenzioni! Una specie di corto circuito mnemonico agiterà i vostri sogni mettendo a rischio nervosismo il risveglio mattutino: la colpa? Al solito: congiunzioni astrali negative pronte a destabilizzare il progresso giornaliero. Non agitatevi, se lo farete peggiorerete di più le cose e il risultato sarà un partner suscettibile, permaloso e inavvicinabile. Single, giornata propizia per l’amore, ma dovete liberarvi di alcuni pregiudizi per poter guardare al vostro futuro sentimentale con serenità.

Intanto, se siete irrimediabilmente innamorati/e senza essere ricambiati, cambiate voi strategia: sfogatevi con un amico/a. In alternativa, date ascolto al cuore. Nel lavoro, qualche tensione vi terrà in ansia, infatti alcune questioni saranno ancora rimaste in sospeso ed alcune aspettative vi deluderanno sicuramente, ma andate avanti ugualmente per la vostra strada, perché presto tutto si sistemerà.

Gemelli: 'top del giorno'. Una giornata brillante soprattutto in campo sentimentale. La Luna nel segno del Capricorno sarà pronta a rendervi smaglianti e pieni di energia da investire nel rapporto.

Siate consapevoli dell'ottimo momento al quale andrete incontro avendo l'accortezza di prestare maggiore attenzione e disponibilità verso il partner. Dai, mettete da parte quell’aria accigliata e assaporate le piccole grandi gioie quotidiane. In amore, in questa splendida atmosfera natalizia, la cosa più bella per voi sarà amare e sentirsi amati. Con questa magnifica sensazione nel cuore, la giornata acquisterà un profumo ed un sapore speciali, sarete così in vena di progettare e di fare tante cose nuove insieme al partner. Single, se avete vissuto dei momenti di difficoltà nelle vicende sentimentali, adesso sarà sicuramente arrivato il momento di guardare al futuro con maggiore ottimismo.

Molti di voi Gemelli avranno buone probabilità di incontrare l'altra metà del cuore. Nel lavoro invece, l'influenza di Mercurio, speculare positivo a 80%, vi guiderà nella giusta direzione e vi incoraggerà anche a parlare liberamente con i superiori dei vostri progetti per il futuro.

Astrologia del giorno 26 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Partirà bene questa parte della settimana, positiva quel poco che serve ma decisamente poco stabile per voi Cancro. A pesare notevolmente sarà ancora Venere speculare negativa all'80%, in questo contesto posizionata neutrale e senza interpolazioni con altri astri.

Le previsioni di giovedì annunciano in amore un lieve miglioramento generale. Il rapporto di coppia vedrà un aumento della passione in particolare nelle relazioni che hanno avuto qualche momento di crisi. In alternativa, per chi vorrà recuperare terreno nei confronti del partner, sarà questo il momento giusto per farlo. Potrete così salire più in alto nella stima del vostro partner, perché le conversazioni con lui, saranno facili ed appaganti. Single,sarete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate però di prendere decisioni importanti, ma approfittatene del senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie.

Nel lavoro, non perdete di mira i vostri obiettivi per qualche distrazione, perché per avere successo bisognerà insistere. Perché avrete tutta l’energia e la capacità che vi servirà per rimettervi in gioco, basterà solamente volerlo!

Leone: ★★★★★. Partirà bene questa parte finale della settimana, con un giovedì indirizzato quasi tutto verso la buona sorte. Intanto, non commettete l’errore di voler bruciare troppo in fetta le tappe di routine: cercate in primis di accontentarvi dei risultati anche se non dovessero essere subito eccezionali. In amore, Mercurio e Venere saranno in aspetto favorevole nel vostro segno e vi aiuteranno a ristabilire l'armonia nel vostro rapporto di coppia.

Intanto un sano ottimismo farà vedere le cose sotto una luce nuova e un nuovo impulso vi spingerà a fare nuove attività insieme al vostro partner. In coppia belle novità in vista? Diciamo pure di si, anche se una situazione da tempo bloccata non vuol saperne di prendere la piega che voi desiderate. Single, la vita sentimentale subirà un mutamento perché avrete sicuramente la possibilità di riallacciare una vecchia amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Nel lavoro, la fortuna non vi abbandonerà di certo per quanto riguarda la probabilità di affermazione, perché Marte vi spianerà di sicuro la strada, permettendovi di raggiungere risultati strepitosi.

Vergine: ★★. Una giornata decisamente "no", questo è quanto hanno messo sul vostro conto gli astri per questo giovedì. Abbiate massima cautela: una discussione potrebbe assumere toni troppo accesi e la persona che avrete di fronte potrebbe rivelarsi scorretta verso di voi. L'oroscopo di domani 26 dicembre consiglia in amore di pensare prima di agire. Intanto alcuni ricordi del passato potrebbero riaffiorare: vi renderete conto che i sentimenti non potranno essere più gli stessi. Se siete in crisi con il partner, cercate di superare questo momento, anche se sarà una giornata molto faticosa, vi accorgerete subito che tutto potrete sistemare se lo vorrete.

Single, state attenti a non sbilanciarvi troppo se non sarete sicuri dei vostri sentimenti, altri potranno prendere qualche decisione riguardo ad una persona, se frequentarla o meno, a voi la scelta. Nel lavoro, le energie saranno ridotte ai minimi termini e la mente sarà un po' confusa da direttive discordanti, ma tranquilli, presto tutto si sistemerà.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.