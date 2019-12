Nuovo appuntamento con l'Oroscopo del 25 dicembre, che è pronto a rivelare l'andamento della giornata dedicata al Natale. Tale giornata natalizia vedrà i nativi del Toro infondere nei cuori tanta allegria e bontà. Per le persone del Cancro arriverà il momento di mettere pace in alcune questioni familiari. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata natalizia ci sono numerose ragioni per sentirvi felici.

Trovate quella che più vi rende gioiosi e invitate gli altri a unirsi alla vostra allegria. Almeno oggi si può sognare di raggiungere obiettivi che in altri giorni sembrano irraggiungibili. Troverete le parole adatte per entrare in sintonia con la persona amata. In questa giornata avete bisogno di sentirvi amati e di avere stabilità e sicurezza affettiva.

Toro – Oggi tutto vi sembrerà più bello e magico. Il Natale infonde nei cuori allegria e bontà, molto di più di quella che normalmente riservate a chi vi sta vicino, i quali si sentiranno particolarmente fortunati al vostro fianco.

Qualche intoppo sul piano economico potrebbe esserci, ma tutto si sbloccherà quanto prima.

Gemelli – La giornata potrebbe iniziare con un ottimo risveglio e concludersi con una cena romantica. Ciò che avverrà durante la giornata non avrà importanza, poiché la sola cosa che conta è l'amore che provate per la persona amata. Per i cuori solitari ci sarà l’opportunità di trasformare un’amicizia in qualcosa di più.

Previsioni di mercoledì 25 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata di Natale, le stelle hanno un particolare riguardo per voi e per il vostro umore. Pertanto, non sarete mai soli ma sempre affiancati da qualcuno che vi ama e sa sostenere qualsiasi dubbio abbiate. Non procedete se non siete sicuri di ciò che fate, ma non fermatevi solo perché avete paura di non essere all'altezza.

È il momento di mettere pace in alcune questioni di famiglia: fate il primo passo, vedrete che vi sentirete molto bene.

Leone – In questa giornata di Natale potreste essere un po' più tolleranti nei confronti delle persone che vi stanno attorno, poiché avranno tutti un gran bisogno di voi e della vostra forza per superare alcuni momenti. Cercate di essere più partecipi e di risolvere alcune incomprensioni che si sono create. Datevi da fare, perché in futuro potreste rinfacciarvi di essere rimasti a guardare mentre una certa situazione si logorava.

Vergine – In questa giornata di Natale è vietato pensare al lavoro. Concentratevi di più sulla vostra famiglia. Cercate di trascorrere serenamente questa festività ed evitate di relegare qualcosa di eccessivo per colmare le vostre mancanze affettive.

A malincuore, dovete accettare l’invasione dei parenti che vogliono sapere di più sul vostro conto. Non è bello trascorrere il Natale da soli, meglio esporre un po' di fatti propri.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Qualsiasi cosa decidiate di fare in questa giornata ricordate che è Natale e che in questo giorno, oltre ad essere tutti più buoni, dovete cercare di essere più pacifici nei confronti di quei parenti che hanno sempre da ridire su tutto. Le donne del segno che aspettano un anello di brillanti come regalo, devono ridurre le aspettative. Il 90% di voi non lo riceverà.

Consolatevi come più vi piace.

Scorpione – In questa giornata natalizia non ci sono troppe questioni spinose da trattare che riguardano il vostro lavoro. Visto che è Natale potreste iniziare a pensare al futuro e lasciare il passato alle spalle. Tutto ciò che è avvenuto fino a ieri, potrà essere pulito con un colpo di spazzola. Avete l’occasione per ricominciare, solo se la professione vi sta un po' stretta.

Sagittario – Nella giornata di oggi assicuratevi che il vostro umore sia migliorato. Vi aspettano piccole magagne che riguardano il pranzo e la cena di Natale. Questa è una giornata un po' dubbiosa sul fatto di dovervi dividere in due per diffondere il vostro affetto.

Tuttavia, ciò non toglie che sarà una bella giornata all'insegna dell’amore e delle effusioni che vi piacciono tanto.

L'oroscopo del Natale: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – La vostra personalità, in questa giornata, vi permetterà di poter godere ogni singolo istante grazie alla vostra capacità di adattamento. Preferite la tranquillità del focolare domestico a qualsiasi altra attrazione che gli altri possono proporvi. Vi godrete questa giornata in compagnia delle persone amate, che non attendono altro che di stare con voi.

Acquario – In questa giornata avrete un’idea fissa. Quando ne avete una, difficilmente riuscite a essere obiettivi, ma è Natale e dovete pensare solo alla famiglia.

Inoltre, dovete evitare di chiedere al vostro datore di lavoro qualcosa che riguarda il lavoro e un piccolo aumento. Godetevi la festa in famiglia.

Pesci – In questa giornata di Natale, dovete cercare di essere più partecipi all'interno della famiglia. A volte gli amici diventano la vostra vera famiglia. Le vostre amicizie sono più profonde e più durature di quanto pensiate e sono sempre pronte ad aiutarvi. Molti di voi prendono in considerazione anche delle questioni che riguardano il lavoro, non solo per essere avvantaggiati rispetto agli altri, ma proprio per una questione economica. Non potete sapere quanto sia ingente la spesa che prossimamente dovete affrontare per la casa.