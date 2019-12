L'Oroscopo dell'amore di coppia del 26 dicembre informa circa la presenza di Luna in Capricorno, che rende il modo di amare più rigoroso e razionale. Sempre affettuosi e premurosi nei confronti della persona amata, tenderete a celare le emozioni dietro una corazza che nasconde la propria vulnerabilità. Anche lo Scorpione, i Pesci, Toro e Vergine quasi avranno paura di manifestare sentimenti molto profondi nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Le emozioni prendono il volo nell'oroscopo di santo Stefano

Ariete: Luna, Sole, Saturno e Plutone sono in quadratura astrale e rendono alquanto tesi i rapporti amorosi. Molto volubili e altalenanti, potreste cambiare repentinamente umore o avere la sensazione di non essere appoggiati dal partner.

Toro: l'influenza del satellite notturno è benefico dalla casa astrologica decima e tiene a bada un impulso rivoluzionario uraniano che rende il modo di amare molto testardo. Sempre impulsivi ma meno irrazionali, sarete molto aperti ai cambiamenti benefici per migliorare la relazione a due.

Gemelli: un piccolo attrito manifestatosi di recente potrebbe avervi fatto perdere quella sintonia con il partner tanto ambita. La vicinanza di Urano dal Toro sarà benefica per smorzare questi effetti negativi, aprendovi a un modo di amare più eccitante e sereno al tempo stesso.

Cancro: non prendete sul serio alcune sensazioni negative impartite da Luna che insieme a Saturno, Plutone e Giove in opposizione, causa un po' di malinconia nel modo di amare. Marte è dalla vostra parte, quindi potrete amare in modo più sensuale e dinamico.

Leone: Luna dal cielo astrologico del Capricorno e in sinergia con Venere dall'Acquario, quasi sfida ad amare in modo più frizzante, esortandovi a lasciarvi andare ai sentimenti con maggiore slancio emotivo. I cambiamenti sono alle porte ma dovrete attuarli con maggiore entusiasmo.

Vergine: molto premurosi nei confronti del partner, terrete fede a un senso di responsabilità innato in voi, nascondendo le sensazioni più profonde dietro una timidezza che mette le sensazioni al riparo da tutto ciò che potrebbe fare soffrire.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna in Capricorno è in posizione di quadratura e potrebbe un po' offuscare il cielo amoroso di Santo Stefano. Magari aspetterete che sia il partner a fare la prima mossa, desiderando maggiore partecipazione emotiva.

Scorpione: il modo di amare diventa più analitico e rigoroso a causa degli influssi lunari che faranno celare le emozioni dietro una corazza di sicurezza. Molto vulnerabili nella propria interiorità, tenderete a nascondere i sentimenti piuttosto che manifestarli con slancio.

Sagittario: buona la comunicazione con Mercurio nel segno che diventa più profondo e razionale nei confronti dell'amore.

In questo modo potrete approfondire un dialogo che potrà essere chiarificatore o comunque costruttivo per il rapporto a due.

Capricorno: Luna nel segno argina un po' la fantasia e propone un modo di amare più razionale. Il rapporto di coppia è ciò che più vale per voi in questo momento e anche se molto rigoroso, tutto il resto passerà in secondo piano.

Acquario: Venere molto vicina a Luna ne subisce l'influsso e la sensibilità prende il sopravvento su un modo di amare più libero e spensierato. Siete pronti quindi ad assumervi le vostre responsabilità in coppia?

Pesci: tenderete a non prendere troppo sul serio alcune situazioni amorose, nascondendo un po' la "testa sotto la sabbia" ed evitando di affrontare la realtà.

Una maggiore introspezione in campo sentimentale sarà utile per progredire, a patto che non vi chiudiate troppo in voi stessi.