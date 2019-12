L'ultimo fine settimana di dicembre è arrivato. L'Oroscopo del 29 dicembre è pronto a rivelare la situazione astrologica della giornata di fine weekend. I nativi del Cancro potrebbero ricevere qualche novità in campo lavorativo, mentre le persone dei Pesci saranno impegnati a chiarire alcune incomprensioni d'amore.

Segno per segno, ecco le previsioni astrologiche su lavoro e amore per questa giornata di domenica.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Se al vostro fianco avete una persona che vi ama profondamente sarete in grado di superare qualsiasi ostacolo.

In campo lavorativo avete già delle soluzioni a vostra disposizione e chi vi poteva aiutare l’ha già fatto, ora tocca a voi scegliere la strada più conveniente. Cercate di aumentare le vostre difese immunitarie, restare chiusi in casa non vi aiuterà a scampare da alcuni malanni.

Toro – In campo lavorativo cercate di non essere molto presuntuosi. Applicate il buon senso nei rapporti sia con i collaboratori che con i vostri colleghi. Il rapporto ha bisogno di armonia e di rispetto reciproco, anche se le persone hanno dei caratteri diversi dal vostro.

In amore dovete smettetela di considerare a tavolino le vostre storie, pregi o i difetti non serviranno a stabilire se il partner sia o no quello giusto. Solo il tempo ve lo potrà dire.

Gemelli – In questa giornata chi ha il cuore libero potrebbe trovare grandi sorprese. Le relazioni d’amore proseguono bene, le emozioni sono più intense. In campo lavorativo potreste ottenere dei risultati non sperati nei mesi scorsi. Avete occasioni da cogliere al volo e contratti da concludere il primo possibile.

Previsioni di domenica 29 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Potrebbe esserci una novità in campo lavorativo. Considerando che il periodo non è tra i migliori, una bella sorpresa è proprio quello che ci vuole per smuovere le acque e riprendere un po' di quella creatività che avevate perso. In questa giornata ci saranno delle novità in campo affettivo, fate attenzione a non perderle.

Intensificherete il rapporto con il partner senza nessuna forzatura e questo accrescerà la vostra intesa.

Leone – Periodo positivo per le coppie consolidate o per quelle sposate, possono assaporare la serenità della convivenza o quella coniugale. Anche i single, già dal primo appuntamento, sono in grado di stabilire il futuro. In campo lavorativo sono tante le possibilità per raggiungere i vostri obiettivi. Cercate di impegnarvi al massimo e mostrate a tutti il vostro talento. Non pensate troppo alla pausa caffè.

Vergine – In questo periodo siete un po' sfortunati dal punto di vista professionale, la verità è che state lavorando il doppio per portare un buon guadagno a casa oppure per ottenere una promozione. Siete molto ambiziosi e i vostri sogni hanno bisogno di un’attenzione particolare.

Il vostro buon umore è l’arma vincente in amore, poiché riuscirete a scacciare via tutti i dubbi del partner, semmai dovesse averne. Con voi il partner si sente protetto, proprio per questo motivo dovete evitare le incomprensioni come la peste. Anche se vi sentite stressati, avrete ancora qualche giorno di festa per rilassarvi.

Predizioni giornaliere: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Lo stress busserà alla vostra porta in questa giornata e lo riverserete sui colleghi o sui clienti. Spesso vi toccherà chiedere scusa, anche se mal volentieri. Alcuni di voi riceveranno una visita o una chiamata inaspettata da qualcuno che potrebbe portare notizie entusiasmanti.

La fortuna arriverà da una fonte imprevista, ma non dovete perdere tempo a pensarci. I successi futuri potrebbero dipendere da questo. A fine giornata potreste puntate a obiettivi completamente diversi da quelli di questa mattina. In amore sorprendete il vostro partner con un gesto inaspettato.

Scorpione – In questa giornata potrebbero arrivare nuove idee e opportunità per avanzare finanziariamente, ma ora non è il momento di agire indiscriminatamente o apportare cambiamenti definiti nella vostra struttura finanziaria. Il vostro giudizio potrebbe essere offuscato. Potreste avere qualche difficoltà a decidere diverse opzioni.

Per ora, è meglio annotare tutte le informazioni, studiarle e dormirci sopra per qualche notte prima d’impegnarvi in qualsiasi cosa. In amore, i sigle potrebbero ottenere dei risultati mai raggiunti in vita loro: un vecchio amore mai sopito ora potrebbe risvegliarsi ed essere ricambiato.

Sagittario – Questa giornata su di voi non ha un ottimo effetto, poiché sarete piuttosto irritabili. I vostri rapporti saranno costellati da alti e bassi. Per i single non è il momento adatto per intraprendere una storia seria. Nel lavoro siete abbastanza agitati. I nervi non vi aiuteranno molto nello stipulare eventuali contratti.

In caso contrario, sarete molto più fortunati e avrete buoni rapporti con i colleghi e con il capo. Cercate di curare i nervi e di tenerli sotto controllo anche con rimedi naturali.

L'oroscopo di domenica 29 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata ha inizio il vostro periodo di serenità, saranno momenti buoni e pacifici, e potete permettervi qualsiasi lusso, anche quello di discutere con il partner senza alzare il tono della voce. Anche sul fronte lavorativo sarete in una botte di ferro, poiché tutto ciò che avete desiderato nei mesi scorsi lo avete ottenuto, ora dovete concentrarvi sul prossimo traguardo, magari un cambio di ruolo o di ufficio.

Acquario – Finalmente avete un po' di tempo da dedicare a chi vi sta vicino. Con il vostro carattere riuscirete a conciliare lavoro, studio, casa, carriera e amore. Gli affari procedono nella normalità, non ci sono guadagni eccessivi ma vi va bene anche così. Inutile fare sogni in grande perché non avete ancora la forza per affrontare cambiamenti. Rilassatevi un po'.

Pesci – In amore, le incomprensioni vanno sempre chiarite, anche a costo di litigare. Meglio discutere subito di ciò che non va che covare rancore. I cuori solitari sono quelli che si divertono di più, poiché non pensano alle complicazioni.

S’innamorano un giorno sì e l’altro pure. In campo lavorativo, prendete una posizione precisa su determinati progetti e non permettete a nessuno di intralciare i vostri piani. I vostri guadagni saranno proporzionati al vostro successo.