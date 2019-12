L'Oroscopo di domani, domenica 29 dicembre, è pronto a svelare che giornata aspettarsi sotto il profilo astrologico. In linea di massima avremo un buon cielo, con la Luna ancora in fase crescente in Acquario. I nativi del Cancro dovranno stendere la lista dei buoni propositi per il 2020, ma ci saranno delle novità economiche e amorose interessanti. I Pesci dovranno vedersela con le finanze 'KO'.

Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 29 dicembre

Leone - 12° in classifica - Da giorni avete la Luna opposta che vi guasta il sonno, inoltre avete un problema di famiglia da superare. Tutto questo sgomento vi renderà visibilmente stanchi e di malumore, perciò in questa domenica dovrete cercare di rilassarvi come meglio potete. Considerate l'idea di passeggiare, di intraprendere una nuova attività fisica o di dedicarvi ad un hobby. Insomma, dovrete cercare di distrarre la mente con quelle cose che vi appassionano maggiormente.

Nel 2020 sarà possibile ricominciare e sarete al centro di una serie di cambiamenti decisivi. Coloro che attualmente non sono soddisfatti del proprio mestiere o delle proprie finanze potranno valutare un'alternativa al più presto. Presto giungeranno delle interessanti novità anche nel comparto sentimentale.

Scorpione - 11° in classifica - Marte nel segno causerà scompiglio interiore in giornata. Qualcuno si sentirà molto malinconico poiché non potrà fare a mano di rivangare i tempi andati. Cercate di farvi forza e di guardare al futuro con ottimismo. Il 2020 riserverà ai nativi di questo segno certe opportunità e determinati cambiamenti che riguarderanno soprattutto l'ambiente familiare. Presto vi renderete conto di avere delle amicizie sbagliate e che per colpa della loro costante negatività non andrete da nessuna parte.

In questa domenica dovrete cercare di prestare attenzione alle persone che avete attorno, qualcuna vi rema contro da molto tempo.

Ariete - 10° posto - Archiviate le feste di Natale, a partire da questa domenica cominceranno i preparativi in vista della notte di Capodanno. Questa sarà una giornata particolarmente movimentata e allo stesso tempo agitata. In casa si respirerà un filino di tensione a causa di alcuni problemi sorti nei giorni scorsi. Se ritenete di aver subito un torto, discutetene con calma cercando di comprendere le posizioni dell'altro. A gennaio vi ritroverete a riprendere in mano numerosi impegni che spazieranno dal lavoro alle cure mediche. Comunque sia, questa mattinata domenicale volerà via tra spesa casalinga e pulizie improrogabili.

Toro - 9° in classifica - Fisico in ripresa.

Dopo una settimana frenetica tutto tornerà al suo posto. Ritroverete la calma interiore di un tempo e lo stress si ripianerà. Durante il periodo natalizio ne sono accadute di cotte e crude, qualcuno ha dovuto affrontare un argomento estremamente spinoso che ha rischiato di causare una rottura irreparabile. Evitate di ritornare su certi discorsi e godetevi come meglio potete questa giornata. Concedetevi una bella maschera facciale oppure un bagno caldo, tutto questo vi aiuterà sciogliere la residua tensione corporea. Preparatevi mentalmente alla prossima settimana perché tornerete ad essere al centro della scena.

Gemelli - 8° posto - In giornata sarete in attesa del conto alla rovescia poiché non vedrete l'ora di ripartire. Coloro che sono in vacanza, presto dovranno tornare a lavorare o a studiare e il solo pensiero causerà attimi di agitazione. Tuttavia, qualcuno potrà staccare la spina soltanto nella prossima settimana. Sarete preoccupati e nervosi perché presto dovrete sborsare dei soldi extra per riparare qualcosa che magari si è rotto nelle scorse settimane. A gennaio, inoltre, ci saranno delle revisioni da fare. Cercate di non distrarvi alla guida, in questi giorni siete fin troppo tesi ed avete bisogno di rigenerarvi.

L'amore, per chi è solo, non tarderà ad arrivare ma tutto dipenderà da voi.

Capricorno - 7° posto - Il Sole sarà ancora nel segno. L'uscita della Luna vi ha lasciato un po' di stanchezza mentale, tuttavia, sarà una lieta domenica anche se vi sentirete più infreddoliti del solito. Non vedrete l'ora che arrivino le belle giornate inoltre qualcuno dovrà prepararsi a mettersi in viaggio. Si avvicina il giorno del fatidico rientro e presto le vacanze natalizie saranno un lontano ricordo. Per il prossimo anno avete intenzione di realizzare tante cose belle, presto vi ritroverete a trascorrere una serata pazzesca all'insegna del divertimento.

Oroscopo del giorno

Pesci - 6° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà alzarvi più tardi del solito per via delle ore piccole fatte nella serata precedente. Ultimamente siete più stanchi del solito. Chi è in coppia da tempo dovrà adottare le giuste misure di precauzioni. In giornata vi ritroverete a pensare al vostro futuro e qualcuno stilerà la famigerata lista dei buoni propositi. Siete molto ambiziosi e siete dotati di una fertile fantasia. Sfruttate queste due qualità per cercare di capire come muovervi nel 2020 per sistemare la vostra situazione finanziaria disastrosa. Gli over 50 presto riceveranno una lieta novità riguardante la famiglia.

Non trascurate il fisico e prendete in considerazione di bere meno caffeina del solito.

Cancro - 5° in classifica - L’Oroscopo del 29 dicembre dice che sarà una domenica importante in cui penserete ai propositi dell'anno nuovo. Dopo l'uscita della Luna dal Capricorno, finalmente riacquisterete serenità mentale. I giorni scorsi vi hanno stressato a causa del sovraccarico di impegni. Qualcuno ha persino dovuto fare i conti con una certa costipazione stagionale. A partire da questa giornata ci sarà un evidente recupero psicofisico. Lasciate da parte ogni lavoro e rinviatelo ad un altro momento. Di solito siete sempre indaffarati e quando qualcuno vi chiede una mano non vi tirate mai indietro, ma questo comportamento, a lungo andare, rischierà di essere controproducente.

L'amore sarà più focoso che mai, specialmente per le giovani coppie.

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche parlano di una domenica piena di emozioni grazie all'amore. Tutto filerà liscio, specialmente per le coppie che stanno insieme da un po' di tempo e che presto convoleranno a nozze oppure intraprenderanno una convivenza. Anche i cuori solitari avranno modo di fare delle nuove conoscenze. L'unico aspetto negativo del giorno sarà il denaro. Ultimamente state spendendo molti soldi a causa dei numerosi regali e eventi che si susseguono senza sosta. Soltanto a gennaio avrete modo di rimboccarvi le maniche e darvi da fare per rimpinguare le casse.

Da tempo qualcuno sta risparmiando per realizzare un certo progetto di vita o per pagare una rata, per questo dovrete fare molta attenzione alle insidie di questa domenica.

Acquario - 3° in classifica - Luna e Venere contribuiranno a rendere questa giornata estremamente piacevole e affascinante. Sarete focalizzati sul presente e il passato sarà ormai un lontano ricordo. I single potranno finalmente voltare pagina per aprirsi ad un nuovo amore. Coloro che sognano una relazione seria dovranno attendere la prossima primavera/estate, per il momento sarà meglio focalizzarsi sul miglioramento personale.

Da un po' di tempo le coppie di lunga data si sentono un po' stanchi per colpa della monotonia. Organizzate qualcosa di eccitante da fare per il Capodanno.

Vergine - 2° posto - Sarà una domenica dedicata all'intimità di coppia e al chiarimento familiare. Finalmente tornerà la quiete dopo la tempesta dei giorni scorsi. Finora non avete avuto un attimo di respiro a causa dei molteplici impegni e di alcune questioni incresciose sorte sotto Natale. A partire da questo 29 dicembre le cose cambieranno in meglio. Il fisico sarà in netta ripresa, la passione si intensificherà e in famiglia si ristabilirà l'equilibrio.

Cercate di godervi questa giornata lasciando da parte le pulizie perché la vostra mente ha un assoluto bisogno di riposare. Un imprevisto vi stravolgerà i programmi, ma cercate di non perdere la pazienza.

Sagittario - 1° posto - In questa giornata domenicale avrete numerose faccende casalinghe da sbrigare, ma potrete fare affidamento sul supporto di Venere e Luna. Qualsiasi iniziativa risulterà favorita e tutto procederà senza intoppi. Non avrete difficoltà e vi sentirete bene anche a livello fisico. Magari qualcuno si è messo a dieta subito dopo il Natale, altri invece sono intenzionati ad attendere la fine di tutte le festività.

Non vedrete l'ora di tornare alla vostra quotidianità, magari state facendo i conti con degli ospiti o dei vicini fin troppo rumorosi. Tenete duro e godetevi questa giornata pensando solo alle cose positive. Chi è impegnato sentimentalmente, vivrà una serata di fuoco con la persona amata.