Durante la giornata di lunedì 30 dicembre l'Ariete e il Capricorno riprenderanno le proprie attività lavorative, mentre i Gemelli e il Leone vorrebbero evitare a tutti i costi di lavorare per potersi godere ancora le vacanze natalizie. Il Toro, l'Acquario e i Pesci potrebbero essere soggetti a un po' di malumore nei confronti di qualcuno che recentemente li ha delusi, lasciandoli amareggiati. A seguire, le previsioni per i dodici segni dello zodiaco.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un'occasione lavorativa sarà molto remunerativa per le vostre finanze, ma accelerare il lavoro non potrebbe essere la soluzione giusta.

Fare tutto con calma, invece, vi eviterà di fare errori inutili.

Toro: un po' di malumore aleggerà su di voi fin dal mattino, ma con qualche sforzo riuscirete a trovare il giusto relax nel pomeriggio. In serata potreste incorrere in una discussione non proprio pacifica con il partner.

Gemelli: molti impegni vi strapperanno dal vostro ozio, però le cose non saranno molto gravose come potrebbero apparire in un primo momento. Superare gli incarichi con tranquillità eviterà lo stress.

Cancro: isolarvi vi aiuterà a smaltire le emozioni provate nei giorni precedenti.

Ovviamente, però, farlo fino alla serata potrebbe risultare assai deleterio. Un amico o una nuova conoscenza vi aiuterà a sfogarvi.

Leone: scanserete ogni tipo di lavoro a favore di una giornata completamente sollevata da incarichi e cose simili. Potreste anche pensare di spegnere il telefono per concedervi una pausa dal punto di vista mentale.

Vergine: altri guadagni e qualche sorpresa di stampo economico vi farà sentire più sicuri sul vostro futuro. Oziare non fa per voi, quindi vi getterete a capofitto su una attività che non prevede molto impegno.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vi sentirete stanchi di queste festività, tanto che potreste cominciare a sviluppare idee, soprattutto lavorative, che vi facciano uscire da una situazione di stallo che vi sta procurando molto nervosismo.

Scorpione: il partner potrebbe lamentare una certa riluttanza da parte vostra nel tentare di andare d'accordo con chi vi circonda. Potreste dire qualcosa che vi procurerà uno scontro aperto con un collega.

Sagittario: riprenderete il lavoro in sospeso e concluderete qualche affare che potevate rimediare prima, ma che purtroppo non avete avuto occasione di farlo.

Procrastinare però non sarà più nelle vostre intenzioni.

Capricorno: anche se molti attorno a voi vi consiglieranno di non riprendere il lavoro, e di rilassarvi più che potrete, non rinuncerete alla vostra giornata lavorativa, soprattutto se amate il vostro lavoro.

Acquario: litigi con il partner. Qualche dissonanza fra voi e il partner vi metterà in condizione di allontanarvi. Utilizzate la massima cautela se tenete al vostro rapporto.

Pesci: tristi. Qualcosa che non va nella vostra relazione vi renderà la giornata decisamente sottotono.

Non sarete disposti però a intavolare una discussione a causa del vostro orgoglio.