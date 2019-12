Durante la giornata del 31 dicembre purtroppo non per tutti sarà una serata spensierata, come nel caso dell'Acquario e dello Scorpione. Ma se ci sarà qualcuno che avrà a che fare ancora con del lavoro da sbrigare come per i Gemelli, il Sagittario e l'Ariete, la Bilancia e il Leone avranno soltanto da divertirsi in compagnia del Capricorno e del Toro.

A seguire, le previsioni della giornata, segno per segno.

Previsioni dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potreste invaghirvi di qualcuno sul posto di lavoro, ma dovrete prima fare i conti con la vostra relazione in corso, se ne avete una.

Non esitate nell'intraprendere un progetto ambizioso, la fortuna sarà dalla vostra parte.

Toro: una giornata in compagnia delle persone giuste vi farà sollevare l'umore e non farvi pensare alle nostalgie delle festività. Potreste essere al centro dell'attenzione grazie ad alcuni accorgimenti sul vostro look.

Gemelli: avrete ancora qualche incombenza familiare da risolvere prima del pomeriggio, ma dopo vivrete l'ultima serata dell'anno con tanta allegria e spensieratezza. Riconciliazioni con il partner dietro l'angolo.

Cancro: una passeggiata mattutina sarà l'ideale per smaltire lo stress ed essere meno irritati in serata con la famiglia. Avrete qualche bella sorpresa che vi cambierà la giornata in meglio, ma fate attenzione a qualche “dispetto”.

Leone: le faccende lavorative saranno soltanto un ricordo, ora come ora vorrete godervi queste ore con la mente leggera in modo da dedicarvi anche alla vostra relazione amorosa un po' traballante.

Vergine: qualcuno vi farà sentire più intriganti del solito. Forse ci sarà aria di conquiste per voi, ma calibrate bene i “pro” e i “contro” di una eventuale relazione che non sarete disposti a portare avanti con regolarità.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avete atteso tanto questa giornata, perché non vedevate l'ora di divertirvi e di lasciare alle spalle le preoccupazioni di tutti i giorni anche soltanto per una serata e una notte. Questa volta però avrete una idea molto creativa.

Scorpione: potrebbero sorgere malintesi all'interno della coppia o della famiglia di origine. Qualcuno potrebbe ferire i vostri sentimenti in modo significativo, rovinandovi in parte la festa.

Sagittario: qualche incertezza sul lavoro non vi impedirà di essere comunque efficienti e risolutivi.

Meglio non osare troppo e continuare con linearità la vostra giornata prima che volga al termine. Serata positiva.

Capricorno: in questa giornata saranno banditi le preoccupazioni e gli impegni. Organizzerete giochi e divertimenti a cui molte persone attorno a voi si accoderanno con entusiasmo.

Acquario: qualche malumore vi spingerà ad essere solitari e schivi, però non rinuncerete alle cose belle che questa giornata saprà regalarvi. Gestite la vostra rabbia ed evitate che emerga, i litigi potrebbero essere deleteri.

Pesci: ci saranno molte gelosie dietro l'angolo nei confronti del partner, ma comunque non intenderete rinunciare ad una serata spensierata e magari con qualche bel ricordo da condividere con amici e parenti.