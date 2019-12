L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 5 dicembre vede ancora una volta la Luna in Pesci protagonista dello zodiaco. L'astro d'argento in casa astrologica dodicesima, diventa un po' bambino e le emozioni si fondono con una sensibilità nuova, in grado di rendere l'amore molto profondo e avvincente. Buone le intuizioni anche per il Cancro, Capricorno, Toro e Scorpione che sprigioneranno un istinto protettivo e comprensivo nei confronti del partner. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Percezioni sottili nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: Venere, Saturno, Giove e Plutone sono un po' imbronciati e rendono difficoltoso l'approccio con la persona amata. Dovrete portare pazienza e adottare una strategia diplomatica che tende a sdrammatizzare le difficoltà adoperando l'ironia.

Toro: le emozioni dilagano grazie all'influsso lunare che intreccia sensazioni imprevedibili con Urano, non facilmente governabili. Gli input emotivi saranno grandiosi e coloreranno la relazione a due in modo spettacolare.

Gemelli: Luna e Nettuno, un po' irrequieti nei vostri confronti, sprigionano una instabilità emotiva che rende i rapporti troppo tesi. Dovrete riordinare le idee per fronteggiare il tutto, contando sui pianeti favorevoli in Capricorno che chiedono l'applicazione di un'evoluzione benefica per il rapporto a due.

Cancro: la Luna dai Pesci catapulta in una dimensione più ricettiva dei sentimenti e sarete molto empatici con la persona amata. Sperimenterete così la potenza che le emozioni hanno sull'amore, vincendo le costrizioni impartite dai pianeti in opposizione dal Capricorno, che cercano di smorzare nuovi stimoli.

Leone: la Luna presto nel segno amico dell'Ariete sorriderà all'amore. Potrete così beneficiare di splendidi momenti a due, impegnandovi a migliorare il rapporto sentimentale. Il Sole darà una sferzata di energia in più per progredire.

Vergine: una forza decisionale molto ferma cerca di applicare idee originali in coppia, seguendo l'influsso stravagante di Urano in trigono a Giove. la capacità di rinnovare ciò che non va nel rapporto è molto alta, dovrete solo adottare le iniziative giuste, evitando di fare le mosse sbagliate.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: il sovraffollamento planetario dal Capricorno chiude un po' la vostra emotività e attua un autocontrollo dei sentimenti che nuoce all'amore di coppia. Piuttosto insoddisfatti della situazione attuale, potrete contare su una sferzata energica di Marte e Mercurio che dallo Scorpione, spingono ad agire seppur in modo molto diffidente.

Scorpione: l'influenza del satellite notturno smorzerà un po' il modo di amare molto sensuale e provocante di Marte nel segno. Al tempo stesso seducenti e introspettivi, tenderete a soppesare i sentimenti e le parole pronunciate dal partner, con un modo di fare più concreto e intellettivo, molto investigativo.

Sagittario: una novità illumina la relazione a due e il Sole diventa consigliere nell'indirizzarvi la via da seguire per raggiungere la felicità. Un senso dell'avventura potrebbe essere saziato con uno splendido viaggio in coppia.

Capricorno: Giove nel segno, pieno di gioia di vivere, viene rinforzato dalla sensibilità lunare dei Pesci e un modo di amare più profondo mette in pratica la vostra aspirazione, concretizzando l'amore non solo a parole ma anche con i fatti. Venere benefica influisce positivamente sulla relazione che apre nuovi orizzonti più stabili.

Acquario: un'eccentricità non studiata ma spontanea è elargita dalla Luna in Pesci che insieme alla stravaganza di Urano, lancia una scia magica e frizzante. Un atteggiamento molto controcorrente farà amare in modo originale e leggero. Di sicuro il partner non si annoierà e sperimenterete sempre cose nuove.

Pesci: sensibili e molto coinvolti sentimentalmente, approfondirete gli influssi lunari con atteggiamento riflessivo e le emozioni voleranno in coppia. Le sensazioni apriranno nuovi mondi mai scoperti fino a ora e potrete miscelare sogno e realtà in modo fantasioso e idilliaco.