Durante la giornata di mercoledì 4 dicembre, la Luna si troverà in quadratura al segno dei Pesci, permettendo ai nativi del segno di tornare a sorridere in ambito sentimentale e mostrare il proprio a amore al partner. Il tutto mentre il Sole nel segno del Sagittario, rende decisamente fortunati i nativi del segno, specie se single. Venere protettrice nel segno della Vergine, dona loro un certo talento nelle mansioni lavorative, mentre per Bilancia si apre un periodo costellato da tanta generosità e vivacità.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 4 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 4 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: giornata all'insegna del dinamismo per i nativi del segno. La sfera sentimentale sarà protetta dal Sole nel segno amico del Sagittario, formando un trigono bellissimo con il vostro cielo. Sarà dunque una giornata dominata da successi erotici e conquiste condotte con piglio guerriero, come a voi più piace, soprattutto se siete single nati tra il 10 e il 16 aprile.

Sul posto di lavoro un'ottima combinazione astrale tra voi e i segni di fuoco vi aiuterà soprattutto se svolgete degli incarichi manuali. Volenterosi, entusiasti della vostra posizione, non mancheranno risultati positivi. Voto - 8

Toro: giornata di mercoledì vivace, favorita da delle condizioni serene, con la Luna in Pesci che vi sorride. Avrete voglia di fare di tutto, vi sentirete come se il mondo intero fosse a vostra disposizione. Ebbene, non abbiate paura di chiedere ciò che vi spetta. Le relazioni fisse avranno modo di andare in giro a portare avanti i loro progetti, mentre i single dovranno studiare metodi efficaci per trovare il loro partner ideale.

In ambito lavorativo, vi aspetta qualche fatica in più, pur raggiungendo gli stessi risultati. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale discretamente positiva per i nativi del segno. Se siete nati nella terza decade, otterrete dei buoni risultati sul piano fisico, facendo sport e attività di movimento. In ambito sentimentale sarete stimolati da Marte a mettervi in mostra per riuscire ad attirare l'attenzione, mentre le relazioni fisse preferiranno concedersi qualche momento tutto per loro. Sul posto di lavoro, fate attenzione a non spendere tanto e specie per beni di carattere edonistico, considerato che Nettuno si trova in opposizione al vostro segno zodiacale.

Voto - 7,5

Cancro: formerete un trigono perfetta tra il vostro segno e la Luna in quadratura al segno dei Pesci. Accompagnati da un profilo astrale discreto, potrete permettervi di spingervi più in là. Sarà un giorno stimolante sia per le persone che incontrerete, sia per le situazioni che vi si prospetteranno, soprattutto se siete nati all'inizio di luglio. Se avete già una relazione, potreste provare a trascorrere una serata assieme agli amici per rendere la situazione più allegra. In ambito lavorativo, vi verrà chiesto qualcosa in più del solito, ma ovviamente le entrate saranno adeguate.

Voto - 8

Leone: configurazione benefica per i nativi del segno. Aiutati dal buon amico Sagittario, avrete una giornata serena, dove saprete dare brillanti prove della vostra energia, del calore umano di cui disponete, aumentando l'affiatamento di coppia. I cuori solitari alla ricerca dell'amore avranno molto su cui riflettere prima di farsi avanti. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, grandi rivolgimenti professionali sono nell’aria e vi consentono di mettervi in luce, di tirar fuori le vostre capacità.

Voto - 8,5

Vergine: cielo fortunato per i nativi del segno durante la giornata di mercoledì. A metà giornata potreste avere un contrattempo sgradevole; non disperatevi, prendete qualcosa con gli amici e vedrete subito le cose sotto una prospettiva migliore. Se avete una storia d'amore già da tempo, vi godete una Venere “rotonda” e positiva, ritrovando la forza di un’unione solida, sentita e genuina con la persona che vi è accanto. Al lavoro saprete mettere in evidenza il vostro talento, trascinando con la vostra intraprendenza anche i colleghi a dare di più.

Voto - 9

Bilancia: gli influssi di Venere in quadratura al segno del Capricorno, vi apre una giornata che vi rende particolarmente generosi e vivaci. Si ingaggiano potenti e avvincenti “battaglie d’amor” in questo inizio di dicembre, sia che abbiate una relazione di coppia stabile oppure che siate ancora in cerca dell’anima gemella. In ogni caso, lottate per la persona che amate. In ambito lavorativo, una disputa con i colleghi potrebbe influenzare negativamente la vostra prestazione. Sarebbe il caso di portare avanti il vostro lavoro, non preoccupandovi di chi avete intorno. Voto - 7

Scorpione: giornata dominata solo da note positive per i nativi del segno.

A partire dall'ambito sentimentale, dove vi mostrerete sempre attenti e mai distratti verso la vostra anima gemella. Saprete farvi guidare dal vostro istinto, rendendo felice il vostro partner, favorendo l'intesa di coppia. Chi è single avrà ottime possibilità di incontrerà l’amore grazie al trigono di Venere. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio in congiunzione al vostro segno vi aiuta con le vostre mansioni, sapendo calcolare eventuali imprevisti. Voto - 9

Sagittario: Sole nel vostro segno zodiacale durante la giornata di mercoledì, vi rende decisamente fortunati, soprattutto se siete single, dove magari non riuscirete a trovare l'amore, ma vedrete comunque realizzarsi alcuni vostri progetti, nonché vederne nascere di nuovi.

Se invece avete una relazione fissa non dovete far altro che allungare la mano per prendervi tutto ciò che il destino ha riservato per voi. L'ambito lavorativo andrà avanti senza problemi, soprattutto se svolgete una professione dove siete a contatto diretto con i clienti. Voto - 9

Capricorno: firmamento astrologico formato da una bella Venere spendente nel vostro cielo, pronto ad assistervi per tutto il tempo necessario. Assieme al pianeta Giove, in ambito amoroso sarete particolarmente morbidi verso la vostra anima gemella, proponendo nuove avventure da vivere insieme, nel bene e nel male. Se siete single avrete tante occasioni per conoscere nuova gente.

Per quanto riguarda il lavoro non abbiate fretta di concludere un affare, potrebbe non essere vantaggioso, quindi un po’ di prudenza gioverà. Voto - 7,5

Acquario: Marte in aspetto benefico nel vostro cielo porterà buoni risultati in ambito lavorativo. Avete lavorato in equipe molto bene. Ora raccogliete i risultati degli sforzi conciliatori che avete dimostrato evidenziando i risultati a collaboratori e colleghi. Gli astri raccomandano però prudenza. All'interno della sfera sentimentale la passione, se è questo il vostro principale problema, sappiate che non è affatto diminuita; il tutto starà nel saperla unire ad altri lati essenziali del rapporto.

Se siete alla ricerca del partner ideale, sperate in una dolce sorpresa. Voto - 8

Pesci: quadro astrale promettente per i nativi del segno durante la giornata di mercoledì. È tornato a sorridervi il pianeta vostro nume tutelare, la Luna, donandovi la capacità di comprensione e di ascolto verso la persona amata. Trovandosi nel vostro segno vi consente di aggiustare, o, meglio di minimizzare, con un atteggiamento sereno, alcune vostre manchevolezze col partner, dimostrate nei giorni scorsi. Per i single sarebbe il caso di decidere se fare un momento di pausa, magari trascorrendo una serata solo con gli amici.

Al lavoro potrebbe essere giunto il momento di stringere nuovi rapporti professionali. Voto - 8