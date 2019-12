Durante la settimana che va da lunedì 30 dicembre 2019 a domenica 5 gennaio 2020 il Sole, Plutone, Saturno, Venere e Giove saranno nella costellazione del Capricorno, mentre in quella dello Scorpione ci saranno Marte e Mercurio. Il Toro avrà la Luna nei suoi gradi, dandogli degli influssi piuttosto negativi, mentre Urano si sta lentamente allontanando da questa costellazione. Nei Pesci rimarrà soltanto Nettuno. A seguire le previsioni segno per segno.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: agirete d'istinto sul posto di lavoro, anche se è piuttosto sconsigliato farlo.

La vostra relazione sarà messa a dura prova dalle risposte spesso indisponenti nei confronti del partner. Arriverà qualche notizia nel weekend che vi lascerà perplessi.

Toro: non sarete molto in linea con le feste. Potreste avere un atteggiamento scontroso che in questa settimana potrebbe rovinare l'atmosfera in famiglia. Cercate di mantenere la calma e non lasciatevi sopraffare dagli influssi piuttosto forti della Luna.

Gemelli: avrete ancora qualche faccenda burocratica da sistemare prima della fine dell'anno, mentre nella seconda metà della settimana dovrete affrontare delle problematiche a livello familiare o personale.

Amore leggermente “bistrattato”.

Cancro: prendervi una pausa dal lavoro, e soprattutto dalla famiglia, sarà il vostro obiettivo di questa settimana. Stare un po' da soli con voi stessi o con un amico vi darà la carica giusta per un weekend più movimentato e più “volenteroso”.

Leone: liberi dagli impegni lavorativi. Questa settimana renderete ogni aspetto della vostra vita più “leggero”. Lascerete gli impegni e preferirete il divertimento puro, evitando però un confronto a quattrocchi con il vostro partner.

Vergine: l'incremento finanziario che state avendo in questi giorni vi spronerà a fare altri acquisti e a spendere più del dovuto per ravvivare il vostro look in vista del Capodanno. I festeggiamenti vi daranno occasione di frequentare una persona importante.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: anche se la prima parte delle festività vi ha divertito, la seconda potrebbe stressarvi e farvi apparire agli occhi degli altri piuttosto irritati. Il nervosismo sul posto di lavoro, però, potrebbe darvi qualche piccola distrazione.

Scorpione: potrebbe non essere la giornata ideale per la comunicazione, soprattutto quella che riguarda le persone a più stretto contatto. I conflitti, purtroppo, non si faranno attendere, ma anche se le cose potrebbero prendere una piega piuttosto forte, cercate di ritrovare un equilibrio interiore.

Sagittario: dopo esservi goduti le feste, sarete molto più determinati e positivi sul posto di lavoro e risolverete eventuali problematiche senza la benché minima difficoltà. Qualche piccola modifica di gestione vi costerà un adattamento.

Capricorno: ci saranno occasioni di guadagno che non riuscirete a rifiutare. Con qualche sforzo in più potreste raddoppiare i vostri risparmi e pensare a un investimento più ingente, magari per qualcuno a cui tenete particolarmente.

Acquario: il vostro aspetto sentimentale subirà una brusca frenata e sarete costretti a fare un bilancio della vostra storia d'amore necessario per il vostro futuro. Sul lavoro sarà opportuno mantenere il proprio ruolo per un buon rendimento lavorativo.

Pesci: potreste trasmettere il vostro malumore a qualcuno attorno a voi.

Dovrete stare attenti alla vostra relazione e non portarla all'esasperazione. Se tenete al partner attendete il weekend per parlare e fare eventuali chiarimenti.