Durante la giornata di martedì 7 gennaio i nati del segno della Vergine faticheranno a ritornare alle abitudini feriali, mentre il Capricorno e il Leone non vedranno l'ora di ripartire con gli affari e il lavoro, magari utilizzando perspicacia e fantasia. Saranno di malumore l'Acquario e l'Ariete, mentre la Bilancia dovrà fare delle scelte nell'ambito delle amicizie. I Gemelli invece avranno la fortuna di fare qualche incontro interessante.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: stressati. L'irritazione con cui dovrete fare i conti in questa giornata sarà dovuta anche a qualche discussione in famiglia che vi avrà letteralmente “scaricato le batterie”. Il partner saprà come rallegrarvi il pomeriggio.

Toro: ci sarà una novità che non sarà né bella né brutta, ma che avrà su di voi un enorme impatto. In amore dovreste cercare di andare incontro al partner, soprattutto dal momento che l'intesa è sensibilmente calata.

Gemelli: ci saranno degli incontri che saranno determinanti per le giornate successive.

Probabilmente ci saranno dei chiarimenti con il partner che avete tralasciato di fare precedentemente.

Cancro: ancora sarete inclini ad un malessere psicologico derivato da qualche perdita finanziaria rilevante. Meglio rimandare qualcosa di importante e che richieda una concentrazione maggiore di quella attuale.

Leone: gli artisti di questo segno sicuramente vivranno il proprio periodo “d'oro”. Effettivamente avrete spunti interessanti che faranno incrementare sensibilmente la considerazione di voi stessi.

Vergine: a malincuore lascerete i vostri divertimenti alle spalle per un po'. Ovviamente sarete sul posto di lavoro, ma qualcuno potrebbe riprendervi severamente e contro ogni vostra previsione.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete divisi fra alcune conoscenze che non vedevate da molto tempo e quelle che frequentate abitualmente.

Sarà il momento però di “cambiare aria” trascorrendo del tempo in modo del tutto diverso dal solito.

Scorpione: anche semplicemente chiacchierare sarà estremamente faticoso. Sarete molto taciturni e indisponenti, ma cercate di rilassarvi per poter riprendere eventuali contatti interrotti proprio a causa di questo malumore.

Sagittario: sarete casalinghi e pantofolai, in questa giornata. Preferirete stare in compagnia del partner anziché vedere gli amici. Il lavoro un po' monotono vi farà desiderare una “spinta” in più.

Capricorno: avrete una voglia di lavorare decisamente forte e incrementerete la vostra produttività e i vostri guadagni. Ci vorrà del tempo per far sì che arrivino le remunerazioni, nel frattempo sarà gradito un po' di shopping.

Acquario: un po' di rabbia sarà al centro della vostra mattinata, forse a causa della mole di lavoro che dovrete fare o semplicemente per una mancata collaborazione con un collega rivelatosi poi “inaffidabile”.

Pesci: pigri. Sarete inclini all'ozio, non vi andrà neppure di trascorrere il vostro tempo nei vostri hobby o uscendo. La passionalità all'interno della coppia potrebbe inaspettatamente risollevarsi, rendendovi euforici.