Lunedì 23 dicembre 2019 troveremo Mercurio e la Luna nell'orbita del Sagittario, mentre Marte stazionerà in Scorpione. Plutone, Sole, Saturno, Giove e Venere saranno sui gradi del Capricorno, nel frattempo Urano sosterà in Toro. Infine Nettuno continuerà il suo moto in Pesci come il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Vergine, meno rosee per Gemelli e Scorpione.

Sul podio

1° posto Ariete: focosi. Nel focolare domestico i nativi si dimostreranno passionali come non succedeva da qualche giornata, dono gradito del duetto Mercurio-Luna nel loro Elemento.

2° posto Sagittario: lungimiranti. Anziché soffermarsi soltanto su ciò che stanno vivendo giornalmente, i nati Sagittario riusciranno presumibilmente ad affrontare questo lunedì con sguardo lungimirante che li aiuterà a progettare le prossime mosse da mettere in atto.

3° posto Vergine: mondani. Il focus in casa Vergine sarà il divertimento, i nati nel segno organizzeranno una serata scanzonata raggruppando vecchie e nuove amicizie.

I mezzani

4° posto Leone: relax. Lunedì dove i nativi avranno probabilmente voglia di staccare la spina dalla quotidianità ritagliandosi ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

5° posto Toro: poco lucidi. La concentrazione nell'ambiente professionale potrebbe far difetto e di conseguenza i nativi incorrere in spiacevoli contrattempi o errori di distrazione.

6° posto Gemelli: straniti. L'ambiguo atteggiamento del partner potrebbe far indispettire i nativi che invece di esternare le loro perplessità rimarranno in religioso silenzio ad osservare.

7° posto Cancro: umore ''flop''. Il tono umorale sarà ai minimi livelli con la spiacevole conseguenza che i nati del segno potrebbero assumere un comportamento indisponente, specialmente con gli affetti più cari.

8° posto Bilancia: amore ''flop''. Le vicende affettive potrebbero risentire dell'opposizione venusiana e favorire l'insorgere di discussioni per futilità nel menàge amoroso. Lavoro in stand-by.

9° posto Capricorno: diverbi al lavoro.

Coi colleghi questo lunedì potrebbero nascere dei dissapori per vedute contrastanti. Sarà bene mettere in campo un pizzico di diplomazia evitando qualsiasi scontro dialettico.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: pungenti. Le esternazioni ''pungenti'' dei nativi andranno dritto al punto e ciò potrebbe ferire i sentimenti di qualche persona a loro cara. Moderazione è quello che serve per non attrarre le ire altrui.

11° posto Pesci: spossati. Il bottino energetico in casa Pesci sarà, con ogni probabilità, scarno ed i nativi non avranno voglia di darsi da fare con le attività pratiche.

12° posto Acquario: ripensamenti. Lunedì in cui i nati del segno potrebbero ripensare ad alcune scelte prese nell'ultimo periodo, rimettendole in discussione. Sarà bene, però, guardare avanti ai prossimi traguardi del proprio percorso evolutivo.