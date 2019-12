Il 2019 è pronto a cedere il suo posto al 2020 e l'Oroscopo coglie l'occasione per rivelare che cosa hanno in serbo gli astri. Nel nuovo anno, i nativi della Bilancia passeranno da uno stato euforico a uno negativo. Per le persone dei Pesci sarà un anno all'insegna della positività e ottimismo.

Nel dettaglio, le previsioni astrali su amore, lavoro e salute per la seconda sestina zodiacale.

Oroscopo dell'anno 2020: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – L’anno nuovo non inizierà in maniera positiva per le coppie che vanno avanti per forza di abitudine.

In tale caso dovrete dare un taglio netto, meritate di essere felici accanto a una persona che vi ama davvero. Nei mesi successivi potrete rinsaldare dei rapporti infreddoliti. In primavera ultimerete alcuni progetti molto importanti, In estate potrebbe esserci un calo di comprensione reciproca e potrebbe venir meno l'entusiasmo. Successivamente spariranno quegli sbalzi di umore che vi fanno passare da uno stato di euforia a uno stato di negatività. In campo lavorativo riscoprirete la gioia di rimettervi in gioco grazie al riassetto economico che vi ha deluso nel 2019.

Nei mesi primaverili, la vostra impulsività potrebbe mettervi in difficoltà di fronte ad alcune scelte che dovrete ponderare bene. Non buttatevi alla cieca in soluzioni più grandi di voi e non fidatevi di coloro che, con la scusa di aiutarvi, vi cacceranno in affari poco chiari. Se sbrigherete i vostri affari personalmente, andranno alla grande fino alla fine del 2020.

Scorpione – L'anno inizierà in modo tranquillo e sereno, i rapporti saranno consolidati e tra i partner ci sarà più armonia. Per le coppie nuove potrebbero esserci delle piccole incomprensioni dovute soprattutto alla gelosia. I primi mesi del 2020 saranno vissuti con calma. Anche se a volte non riuscirete a trovare il tempo da dedicare al partner cercherete di mantenere saldo il legame che si è creato. In primavera potrebbe nascere qualche tempesta nei rapporti.

Affrontate questo periodo con cautela, già in estate tutto o quasi tornerà nella normalità, scoprirete la passione. Avrete fascino e le persone che vi sono attorno vi guarderanno di buon occhio. Attenzione se siete fidanzati, gli sguardi non troppo innocenti potrebbero essere scoperti dal vostro partner e per voi ci saranno guai. A fine anno s'instaurerà un feeling speciale che vi renderà sicuri di voi stessi. In campo lavorativo sarà un anno pieno di accelerazioni e di rallentamenti. Nei primi mesi riuscirete a portare a termine alcuni progetti importanti. In primavera potreste rallentare il lavoro a causa di dubbi o incertezze, ma in estate andrete dritti all'obiettivo e porterete a termine dei progetti importanti. Negli ultimi mesi dell'anno otterrete una promozione.

Sagittario – L’anno 2020 sarà pieno di dolcezza e di passione per le coppie appena sbocciate.

Le coppie un po' stanche dovranno invece darsi una seconda opportunità. Dovrete evitare, in coppia, il vittimismo. Se non avrete voglia di fare qualcosa ditelo alla persona amata, anche a costo di litigare una giornata intera. Dall'estate e per tutto l'autunno sarà un periodo magico, in cui potrete ritrovare tutto il vostro splendore e dimostrarlo alle persone che vi stanno intorno. Anche i single incalliti potrebbero cadere nella rete del 2020. Comunque, il vostro fascino farà centro nel cuore giusto. In campo lavorativo dovrete abbandonare quella pigrizia che avete avuto nello scorso anno. Dovrete carpire ogni situazione e farla fruttare a vostro vantaggio.

Anche i piccoli lavoretti o gli extra serviranno a fare nuove esperienze che vi saranno utili in futuro. Nella seconda metà dell'anno molti progetti prenderanno forma. Qualcuno potrebbe spingervi a fare finanziamenti o iniziare delle collaborazioni, non siate superficiali. Nei primi mesi dell'anno sarete esposti agli acciacchi stagionali, per cui prendete subito le dovute precauzioni.

Previsioni astrali del 2020: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Finalmente inizierà un nuovo periodo per l'amore. Nei primi mesi avrete il coraggio di affrontare le paure e tornerete a essere affascinanti. I single faranno nuove esperienze e le coppie creeranno un rapporto ancora più intenso.

In estate potrebbe esserci una crisi: avrete molti dubbi e vi creerete problemi banali. In autunno ritornerete a essere circondati di amore e passione. Dovrete cercare di dialogare molto con il partner, perché solo chiarendo le vostre posizioni potete vivere un anno felice. In campo lavorativo sarete geniali, sicuri e intraprendenti. In primavera avrete già delle gratificazioni per il lavoro svolto. Verso inizio estate ci sarà qualche piccolo problema ma stringendo i denti saprete risolvere gli intoppi. Nel pieno dell'estate ci sarà un po' di lentezza e dovrete adattarvi al caldo e ai vostri collaboratori un po' pigri.

In autunno ripartirete per realizzare i vostri obiettivi. Comunque, lavorerete troppo e ciò potrebbe rendervi nervosi e minare i rapporti con le persone care. Sarà un buon anno per la salute. Le vostre capacità lavorative saranno ripagate in soldoni ma si consiglia di essere onesti e gestire bene il denaro.

Acquario – Anno poco entusiasmante per quanto riguarda l'amore: avrete un eccessivo bisogno di solitudine che poco concilia con la vita di coppia. Queste situazioni di stallo finiranno in primavera quando si riaccenderà la passione. In estate vi sentirete un po' spaesati e il vostro desiderio di libertà si spingerà verso situazioni pericolosi per l'amore.

Vedrete il vostro partner come un impedimento e sarete in cerca di nuove avventure. In autunno ritroverete l'amore e avrete bisogno ciecamente del vostro partner. In campo lavorativo sarà un anno all'insegna degli affari, realizzerete le vostre idee raggiungendo risultati inimmaginabili. In estate sarete stanchi e potrebbero nascere delle difficoltà ma solo così riuscirete a mantenere la posizione che vi siete creati. Dovrete cercare di trasmettere la vostra carica a chi vi sta attorno, la collaborazione sarà un punto chiave del vostro successo. In campo economico alternerete momenti di benessere a momenti di risparmio.

Pesci – Nel 2020 la vostra positività e ottimismo verranno ripagati. I progetti che avete abbandonato per slealtà da parte di qualche collaboratore, finalmente saranno ripresi e conclusi con successo. Dall'inizio dell'anno potrete rinsaldare rapporti infreddoliti. Se dovete fare un progetto importante con il partner, fatelo entro luglio. Da agosto potrebbe esserci un ripensamento o un calo di comprensione. In autunno si rimarginerà ogni ferita e svanirà ogni sbalzo di umore. Anche in campo lavorativo riscoprirete la voglia di fare e di mettervi in gioco. Avrete nuove opportunità e proposte interessanti che vi faranno crescere.

Nella seconda metà dell'anno, la vostra impulsività potrebbe mettervi di fronte ad alcuni problemi. Comunque, molti affari li sbrigherete da soli e andranno alla grande. Dovrete stare attenti all'alimentazione e ai peccati di gola, eviterete un sacco di problemi legati alla digestione.