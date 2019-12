L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla settimana che va dal 30 dicembre al 5 gennaio, approfondisce l'andamento della notte di San Silvestro e dell'inizio anno tenendo conto della posizione sensibile di una Luna presente dapprima in Acquario e poi in Pesci. Intuizione, sensibilità e fascino non mancheranno durante le feste in arrivo, tutte da trascorrere in compagnia della persona amata seguendo le previsioni astrali segno per segno.

Una settimana magica nell'oroscopo dell'amore

Ariete: buone le influenze stellari soprattutto a inizio settimana.

Una maggiore serenità sarà il frutto di un'evoluzione che partirà dalla mente per raggiungere il cuore. La Luna benefica per tutta la settimana non smetterà di elargire amore e una sensibilità nuova risulterà rigenerante.

Toro: buona la presenza della Luna martedì e mercoledì in Pesci che trasformerà la serata di San Silvestro in un evento magico ed eccitante. In sinergia con Urano, potrete dare il via a una trasformazione imprevedibile del modo di amare che approfondirà alcune sensazioni eccitanti rivoluzionarie per l'amore di coppia.

Gemelli: Luna complice dall'Acquario emanerà i suoi influssi portentosi lunedì e un aiuto da un'amica sarà benefico per risolvere alcuni attriti lasciati in sospeso da troppo tempo. Più liberi di amare, potrete dunque approfondire le sensazioni con maggiore slancio, dopo aver chiarito il tutto con il partner.

Cancro: lunedì Luna e Venere dalla casa astrologica undicesima porranno degli interrogativi, quasi sfidandovi ad amare in maniera più libera a e frizzante. Gli astri in opposizione daranno filo da torcere, ma evitate di chiudervi in un silenzio deleterio per la relazione. Piuttosto parlate con il partner di ciò che non vi va giù.

Leone: la settimana inizierà in maniera alquanto tesa per i sentimenti a causa della Luna in opposizione dall'Acquario. L'amore potrebbe diventare troppo "cerebrale" e ragionato, quindi attenzione a non ascoltare troppo i pensieri a scapito delle emozioni sprigionate dal cuore.

Nella restante parte della settimana La Luna sarà più complice, riscaldando i cuori con maggiore calore emotivo.

Vergine: attenzione a un inizio settimana un po' confuso per l'amore di coppia. La Luna remerà contro dai Pesci e le difficoltà potrebbero susseguirsi una dopo l'altra. Nervi saldi quindi e non lasciatevi prendere da una confusione mentale elargita da Nettuno. Piuttosto contate sulla presenza di Mercurio che garantirà novità risolutive per l'amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influenza del satellite notturno lunedì si farà sentire e un'intuizione originale farà fare le mosse giuste per stupire il partner con effetti speciali. Attenzione solo a un weekend un po' nervoso per le sensazioni amorose, che potrebbe creare indecisione.

Scorpione: accoglierete i raggi lunari nella giornata di martedì e mercoledì, rendendoli molto magnetici e sensuali in sinergia con la presenza di Marte.

La capacità di seduzione sarà spiccata durante le feste di fine e inizio anno, quindi via libera a un'intesa magica e molto affascinante.

Sagittario: le stelle prometteranno bene soprattutto lunedì e le sensazioni a due raggiungeranno vette mai sorvolate. Luna benefica dall'Acquario favorisce un approfondimento intellettuale che regalerà una visione più chiara dell'amore. Attenzione solo a martedì dove l'astro d'argento in quadratura potrebbe confondere un po' le idee.

Capricorno: più intuitivi martedì grazie agli influssi lunari dai Pesci, accoglierete anche Mercurio a inizio settimana in modo più profondo e intelligente.

Così potrete instaurare un dialogo che renderà l'amore di coppia davvero armonico. La serenità non mancherà di certo con Giove e il Sole a sigillare splendide sensazioni.

Acquario: La Luna nel segno lunedì darà il via a splendide sensazioni a due. L'astro d'argento benefico e in sinergia con Venere, garantirà una genialità che farà applicare alcune idee originali capaci di stupire il partner. Buone le sensazioni per tutta la settimana grazie alla vicinanza dei pianeti favorevoli in Capricorno.

Pesci: la presenza del satellite notturno nel segno martedì e mercoledì regalerà un fine anno e un inizio spettacolare per l'amore.

Più romantici, sensibili e comprensivi, potrete contare sempre sull'aiuto esclusivo di Nettuno che renderà la relazione a due davvero magica.