Durante la giornata di mercoledì 8 gennaio ci sarà in molte persone tanta determinazione e intraprendenza nel riprendere il lavoro, soprattutto quello che si è stati costretti ad interrompere durante il periodo di festa. Sarà il caso della Vergine e dell'Acquario, ma anche del Sagittario, il quale avrà molte idee interessanti da concretizzare.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata di mercoledì 8 gennaio.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: dissidi con il partner. Potreste avere dei dissapori all'interno della vostra relazione per questioni pratiche, ma sarete in tempo comunque per riappacificarvi se realmente lo vorrete.

Toro: armonia in famiglia. Sarete molto empatici per i membri della vostra famiglia, tanto che alcuni trascorreranno la giornata facendo le cose più semplici o ciò che facevano da bambini, come vedere qualcosa di divertente alla tv.

Gemelli: un'amicizia potrebbe seriamente giungere al suo termine, forse a causa di qualche dettaglio dell'atteggiamento dell'altro che non vi sta bene. Potrebbero però sorgere nostalgie piuttosto difficili da scacciare.

Cancro: potreste non avere il tempo necessario per assecondare qualcuno all'interno della famiglia, e anche i colleghi sul posto di lavoro potrebbero trovarvi piuttosto indisponenti.

Attenzione al vostro umore.

Leone: sarete contenti del vostro operato dei primi giorni della settimana e adesso vi godrete i primi frutti di alcuni affari andati a buon fine. Un ritorno di fiamma sarà determinante per il prosieguo del mese.

Vergine: sarete più lucidi e svegli in questa giornata. Avrete modo di rimettere in ordine le idee per ricominciare a lavorare come si deve, collezionando successi come al vostro solito. Sicuramente le novità non mancheranno.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarà una giornata di shopping, magari con qualche amico che dovrete consigliare. Sarete molto perspicaci nel comprendere che qualcosa non va nel partner e sarete pronti ad indagare.

Scorpione: tenderete ad isolarvi e a fare qualcosa che vi faccia rimanere in solitudine il più a lungo possibile. Sarà un'occasione adatta per gli studenti, ma anche per chi dovrà riflettere sulle prossime mosse lavorative.

Sagittario: riprenderete il vostro lavoro con più calma e determinazione. Ora che avete decisamente staccato con le feste, potrete cominciare a progettare una idea del tutto originale sul posto di lavoro.

Capricorno: la vostra “corsa” competitiva sul lavoro potrebbe subire una brusca frenata a causa di qualcuno che vorrà mettervi i bastoni fra le ruote. Siate veloci nel riprendervi dalla “caduta”.

Acquario: ristabilirete un vostro equilibrio per portare a termine dei progetti lavorativi che avevate lasciato in sospeso durante le festività. Sarà bene anche riflettere sulle scelte che avete fatto nell'ultimo periodo.

Pesci: non rifiuterete un appuntamento con gli amici per dare finalmente un taglio ad alcuni pensieri sul passato che ultimamente stanno “aleggiando” nella vostra testa. Siate più spensierati e evitate la tristezza.