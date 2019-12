Mercoledì 18 dicembre 2019 troviamo la Luna sostare in Vergine mentre il Sole e Mercurio saranno nell'orbita del Sagittario. Plutone, Saturno, Giove e Venere transiteranno nel Capricorno, nel frattempo Marte continuerà il suo moto in Scorpione. Infine Urano permarrà in Toro come Nettuno che rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Toro, meno rosee per Acquario e Cancro.

Sul podio

1° posto Capricorno: investimenti. Mercoledì in cui i nati del segno saranno 'incentivati' dal parterre planetario ad investire del denaro in un nuovo progetto che, come 'suggeriranno' Urano e Saturno, porterà risultati tra qualche tempo.

2° posto Leone: stacanovisti. Oggi i nati Leone appariranno instancabili sul versante professionale, in quanto la loro voglia di avanzare celermente nei loro obiettivi lavorativi sarà prorompente. Amore in secondo piano.

3° posto Toro: tenaci. Grinta e determinazione in queste 24 ore, con ogni probabilità, non mancheranno in casa Toro che useranno per perseguire le loro mete. Qualche contrasto nell'ambiente lavorativo nelle ore mattutine, evitabile con un pizzico di diplomazia.

I mezzani

4° posto Scorpione: focosi.

La passionalità regnerà presumibilmente sovrana nel focolare domestico dei nativi dopo giornate routinarie ed, a tratti, quasi anaffettive. Lavoro in stand-by.

5° posto Vergine: attenzioni famigliari. Il focus odierno dei nati Vergine potrebbe essere orientato su una spinosa vicenda familiare, dove sarà richiesto il loro supporto per venirne a capo.

6° posto Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale sarà, con ogni probabilità, sotto i livelli standard lasciando perplessi colleghi ed amici che sono abituati alla loro versione briosa.

7° posto Ariete: impazienti. La Luna in Vergine presumibilmente limiterà la pazienza in casa Ariete che, di conseguenza, vorranno 'tutto e subito' scontrandosi, però, col passaggio del duetto Giove-Saturno che imporrà una certa attesa.

8° posto Pesci: poco lucidi. La fluidità di pensiero verrà probabilmente messa a dura prova dalle asperità odierne ed i nativi risulteranno poco lucidi durante lo svolgimento delle attività pratiche.

9° posto Sagittario: lavoro 'flop'. Il clima nell'ambiente professionale non sarà dei più concilianti ed il rischio di far nascere contrasti dialettici coi colleghi sarà alto. Un pizzico di diplomazia e passa la paura.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: letargici. Oggi i nati del segno si sentiranno al 'sicuro' soltanto tra le mure della propria abitazione, difatti sarà probabile che in modalità 'letargo' chiuderanno il 'mondo' circostante fuori dall'uscio di casa.

11° posto Bilancia: fuori fase. Mercoledì in cui ai nati Bilancia sembrerà di impegnarsi tanto ma concludere poco, dono sgradito delle copiose dissonanze in segni di Terra.

12° posto Cancro: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze che i nativi dovranno portare a termine quest'oggi.

Procrastinare le attività meno urgenti li aiuterà ad allontanare lo stress.