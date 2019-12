L'Oroscopo di domani, lunedì 30 dicembre, è pronto a svelare che tipo di giornata ci possiamo aspettare. La settimana ripartirà sotto un buon profilo astrologico. La Luna, in piena fase crescente, si preparerà a lasciare l'Acquario per transitare in Pesci a partire dal pomeriggio. Tutto questo rappresenta un particolare e significativo aspetto astrologico che andrà ad incidere sull'andamento dell'intera settimana. Non mancheranno novità sentimentali e personali, inoltre si tornerà a parlare di certe questioni private.

Per molti sarà la giornata da dedicare ai bilanci di fine anno, soprattutto per i nativi di Leone e Sagittario. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni

Capricorno - 12° posto - dovrete fare i conti con delle critiche da parte di certi parenti o amici. Qualcuno, segretamente, prova invidia per voi ma fa buon viso a cattivo gioco. Cercate di non pensare a niente di negativo, avete avuto un 2019 poco promettente sotto certi aspetti.

Ci sono state delle difficoltà economiche e vi siete disperati. Nel 2020 dovrete auto spronarvi e cercare di intraprendere delle buone abitudini. Qualcuno proverà sgomento a causa del pessimo stato di forma dovuto in buona parte agli eccessi dei giorni scorsi. Presto avrete modo di mettervi a dieta e di incominciare un'attività fisica. La serata sarà trascorsa a guardare la televisione, i più giovani si lasceranno coinvolgere dalle lunghe maratone e andranno a dormire piuttosto tardi.

Leone - 11° posto - L'oroscopo del 30 dicembre vi vedrà correre in preda alla paranoia e alla stanchezza, infatti in serata crollerete, sfiniti, prima del solito. Sarete proiettati verso il futuro e farete dei bilanci. Qualcuno ripenserà a quello che non è riuscito a realizzare in questa annata. C'è chi avrà dei rimpianti, forse perché è stato un anno tragico o perché avete perso tempo dietro alle persone che non meritavano un briciolo della vostra attenzione.

Imparate dagli errori e nel 2020 cercate di aggiustare il tiro. In giornata, le coppie si ritroveranno a parlare di una certa questione riguardante un viaggio, un trasferimento o transazione economica. Chi ha dei figli dovrà tenere gli occhi bene aperti, ancor più del solito.

Scorpione - 10° in classifica - Sarà una giornata di piena riflessione, ma anche di movimento e novità. In famiglia ci saranno delle cose da rivedere e una riparazione da organizzare per le prossime giornate. Sono anni che sperate in un anno migliore del precedente ma le vostre aspettative sono spesso state disilluse. Ed ecco che in questo lunedì sarete un po' scettici sul da farsi. Sarete combattuti, ma cercate di vivere la vita come viene. Non mancheranno confidenze e pettegolezzi. Qualcuno avrà modo di trascorrere un lunedì insolito.

Attenzione alle insidie del web, sarete tentati da un'offerta particolare ma non comprate niente che non vi serva.

Cancro - 9° posto - Sarete alle prese con i preparativi della vigilia di Capodanno che trascorrerete assieme alle persone a voi care. I più giovani si ritroveranno a fantasticare sul tradizionale bacio di mezzanotte, mentre gli adulti saranno più concreti e penseranno alle cose più importanti. Sarà un lunedì veramente impegnativo in cui ci saranno da fare tante cose. Sarà necessario rivedere i conti poiché non vi torneranno. Qualcuno sarà impegnato nel lavoro mentre altri dovranno fare delle pulizie in casa.

Non riuscite a ritagliarvi del tempo per voi stessi, tuttavia cercate di non perdervi d'animo. Anche questa settimana finirà in un baleno e al più presto potrete tornare a concentrarvi sulle vostre cose preferite.

Toro - 8° posto - Tempo di bilanci a pochi giorni dal Capodanno. Avete avuto un anno particolarmente ballerino. Ci sono stati dei momenti brutti in cui avete sofferto e vi siete sentiti completamente smarriti, ma ci sono stati anche dei piccoli ed intensi attimi di amore e vicinanza. In giornata vi ritroverete ad affrontare un imprevisto che vi guasterà l'umore. In casa dovrete prestare molta attenzione, specialmente ai fornelli.

Coloro che dovranno prepararsi per il Veglione di San Silvestro saranno in cerca di ispirazione poiché si sentiranno molto stanchi. Cercate di non trascurarvi e riposate di più. Qualcuno vi contatterà sui social oppure via telefono.

Gemelli - 7° in classifica - Preparatevi a vivere una settimana particolarmente avventurosa. Prima di alzare il calice e brindare all'anno nuovo dovrete mettere a posto alcune questioni personali. Questo lunedì lo trascorrerete a rimuginare sulla vostra vita poiché da tempo bramate qualcosa di nuovo. Siete stufi della solita monotonia e avete bisogno di una scossa, ma fate attenzione a ciò che desiderate.

Chi è in coppia potrà finalmente abbandonarsi alla passione ma adoperate le giuste precauzioni. Spesso vi sentite trascurati e poco desiderati. Chi è solo si organizzerà per trascorrere un Capodanno fuori dal comune.

Oroscopo del giorno

Ariete - 6° posto - Questa sarà una giornata speciale per i sentimenti e l'amore. Riaffioreranno dei vecchi ricordi dell'anno appena trascorso. Ci sono state delle questioni che avete lasciato in stand by e che dovrete risolvere nella seguente settimana. Comunque sia, a pochi giorni dall'arrivo dell'anno nuovo, vi ritroverete a pensare alle cose che non vi piacciono della vostra vita e che volete assolutamente migliorare nel 2020.

Magari desiderate di perdere peso, cambiare look, avere una casa più grande oppure un lavoro migliore. Le coppie di vecchia data si ritroveranno ad avere un certo scambio di opinioni, ma bisognerà stare attenti a non litigare pesantemente altrimenti qualcosa rischierà di saltare.

Vergine - 5° in classifica - La settimana partirà con il piede giusto. Avrete molte cose da definire poiché volete essere perfetti per la notte di Capodanno. Da un po', in amore tutto appare più solido e intenso rispetto alle scorse settimane. In questo lunedì, le coppie avranno modo di discutere serenamente di argomenti importanti come matrimonio, figli e denaro.

Se c'è qualcosa di rotto, avrete modo di ripararlo tra qualche giorno anche se ci sarà da sborsare un po' di denaro. Dicembre è stato un mese molto caro poiché avete speso fin troppo. Qualcuno non se l'è sentita di festeggiare il Natale a causa di un lutto o una rottura di coppia. Ma nel 2020 avrete tutte le carte in regola per aspirare ad un miglioramento.

Acquario - 4° posto - Coloro che sono in vacanza da tempo avranno modo di dedicarsi alle questioni personali. Tuttavia, in questo lunedì qualcuno rispolvererà un lavoro o un compito per portarsi avanti in vista del fatidico rientro. Un imprevisto rischierà di stravolgervi la giornata, ma grazie alla vostra capacità di risolvere i problemi, riuscirete a sistemare ogni cosa.

Coloro che si sono organizzati per trascorrere la serata di Capodanno in compagnia degli amici, non vedranno l'ora di divertirsi in maniera spensierata. Non fatevi trovare impreparati e tenete sotto controllo l'ansia con una buona camomilla.

Bilancia - 3° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno in piena fase di recupero sia fisico che mentale. Sarà perlopiù un lunedì preparatorio in quanto, nel giorno seguente, sarete impegnati e farete più tardi del solito. Occhio al portafoglio, sarà necessario effettuare un certo acquisto improvviso che rischierà di minare il vostro umore. Siete un segno diplomatico e molto alla mano.

In famiglia non vi tirate mai indietro. Le coppie giovani che stanno insieme da circa un paio di anni stanno progettando di vivere insieme poiché i sentimenti non fanno altro che migliorare giorno per giorno. Purtroppo non per tutti l'amore procede a gonfie vele, anzi. C'è qualche nativo della Bilancia che sta attraversando un momento di confusione interiore che in questa giornata si accentuerà ulteriormente. Presto tutto sarà più chiaro, per il momento godetevi le feste poiché a gennaio sarete molto impegnati.

Sagittario - 2° in classifica - Presto avrete modo di tuffarvi in nuovi progetti e avventure.

In giornata vi ritroverete a fare il bilancio annuale e a mettere nero su bianco i vostri obiettivi del 2020. Avete migliaia di sonni nel cassetto e volete aumentare le finanze. Purtroppo fate spesso fatica ad arrivare alla fine del mese. In giornata lasciate in stand by tutte quelle preoccupazioni legate alle spese extra, alle tasse e ai mutui. Godetevi il momento, soprattutto il pomeriggio che si preannuncia rilassante e intenso. Le coppie conviventi o sposate presto riceveranno una notizia volta a scuotere il loro quotidiano.

Pesci - 1° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà impegnati con i preparativi dell'ultimo appuntamento dell'anno.

Avrete modo di trascorrere un lieto Capodanno ma dovrete cercare di non esagerare con gli alcolici e i dolci. La mattinata comincerà un po' al rilento ma nel pomeriggio, complice l'entrata della Luna nel vostro segno, tutto procederà con il turbo. Il nuovo anno inizierà con il piede giusto e finalmente avrete modo di svoltare e agguantare il successo. Sono anni che tutto va storto, ma nel 2020 potrete ottenere la rivincita. Coloro che sono soli da anni, presto avranno modo di incontrare un partner da amare, ma dovrete essere più intraprendenti e meno timidi.