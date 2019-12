Nel 2020 vi saranno tre transiti importanti: la doppia congiunzione, in aprile e novembre, Giove-Plutone in Capricorno, a gennaio Plutone-Saturno nel segno del Capricorno ed, infine a dicembre la congiunzione a zero gradi nell'Acquario tra Giove e Saturno. Di seguito le previsioni astrologiche annuali, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale dell'Ariete.

Amore

L'anno che sta per iniziare 'profumerà' di passionalità in casa Ariete, la stessa focosità che nel 2019 tanto era mancata nel focolare domestico.

A facilitarne l'insorgere sarà il lungo transito di Marte proprio nel loro segno da fine giugno in poi che andrà, di volta in volta, 'stimolato' favorevolmente con il passaggio dei Pianeti Veloci nel corso del 2020. Quando, cioè, Marte incontrerà il Sole, la Luna o Venere in un segno di Fuoco o affine al loro segno, crescerà la simbiosi relazionale e l'affetto che ne deriverà. Il transito, inoltre, risulta decisamente conciliante per cimentare un sano rapporto genitore-figlio con delle regole 'figlie' di vari compromessi, che faranno felici entrambe le parti.

Discorso diverso, invece, per i single del segno che non avranno presumibilmente granchè voglia di 'accasarsi' preferendo flirt occasionali ma, non per questo, meno stuzzicanti. Proprio le prime settimane estive saranno foriere di nuovi incontri che i nativi non ci metteranno molto a trasformare in appassionanti storie passeggere. Il rovescio della medaglia per i single sarà dovuto dall'irruenza 'donata' dal Pianeta che, unita alla solita indole nativa, li porterà a troncare rapporti in men che non si dica lasciando l'amaro in bocca al 'malcapitato'

Lavoro

Le vicende professionali del nuovo anno per i nativi risentiranno poco favorevolmente dei transiti di Giove in primis, ma anche della triade Urano-Saturno-Plutone di Terra.

Questi Pianeti, divisi tra Capricorno e Toro, metteranno sul 'piatto delle possibilità' svariate opportunità ma, essendo in posizione poco conciliante, gran parte di esse sarà al di sotto delle aspettative. Le chiamate professionali che riceveranno saranno presumibilmente di breve durata e, spesso e volentieri, non esaltanti dal punto di vista economico. Allo stesso tempo, però, non cogliere tali proposte sarebbe controproducente in vista del 2021, quando gli Astri saranno bendisposti verso i nativi, sarà quindi bene che optino per una visione lungimirante del loro percorso professionale.

Gli inoccupati del segno potranno contare sul mese di settembre per inoltrare le loro domande di lavoro e ricevere poi qualche proposta, probabilmente entro fine anno.