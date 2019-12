Mercoledì 18 dicembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Vergine mentre Plutone, Saturno, Giove e Venere saranno nell'orbita del Capricorno. Marte permarrà in Scorpione come il Sole e Mercurio sui gradi del Sagittario. Infine Urano continuerà la sua sosta in Toro; nel frattempo, Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il nodo lunare in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Scorpione e Toro, meno rosee per Cancro e Gemelli.

Cancro stressato

Ariete: impazienti. La Luna di Terra questo mercoledì potrebbe limitare la pazienza dei nati Ariete che si aspetteranno di ricevere riscontri immediati quando, specialmente con le asperità planetarie odierne, sarà doveroso attendere.

Toro: determinati. La moltitudine di pianeti nel loro elemento non farà altro che aumentare la tenacia e l'ostinazione dei nativi portandoli, con ogni probabilità, a premere sul pedale dell'acceleratore per far avanzare celermente i loro progetti in essere.

Gemelli: umore 'flop'. I Luminari in contrasto andranno presumibilmente a minare il tono umorale dei nati del segno. Il loro 'broncio' lascerà perplessi amici e colleghi che sono spesso abituati ad un sorriso a 32 denti.

Cancro: stressati. Se alle dissonanze ed opposizioni astrali sommiamo una quantità abnorme di incombenze pratiche da ultimare, ecco che è facile intuire come lo stress possa sopraggiungere nel mercoledì nativo.

Scorpione passionale

Leone: stacanovisti. Spinti dalla metodica Luna in Vergine col supporto di Urano e Venere, i nati Leone avranno probabilmente una gran voglia di mettersi in gioco sul fronte professionale e, con tale stacanovismo, i risultati son pronti a giungere copiosi.

Vergine: attenzioni familiari. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere orientato sulla famiglia originaria, dove sarà richiesta la loro presenza per risolvere una questione economica ed il loro aiuto non si farà attendere.

Bilancia: il parterre planetario di questo mercoledì sarà avaro nei confronti dei nati del segno, ai quali sembrerà di girare a vuoto mentre svolgeranno le loro attività quotidiane.

Scorpione: passionali. Nel focolare domestico tornerà, c'è da scommetterci, a regnare la passionalità e ciò oltre a ravvivare il menàge aumenterà la simbiosi di coppia. Lavoro in stand-by.

Acquario letargico

Sagittario: lavoro 'flop'. Nell'ambiente professionale qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto ed i nativi, purtroppo, si troveranno nelle condizioni di non poter cambiare le carte in tavola.

Sarà necessario ingoiare qualche rospo per uscirne 'indenni'.

Capricorno: investimenti. In casa Capricorno questo mercoledì si penserà in grande, difatti, complici i favori planetari capitanati dal duetto Urano-Saturno di Terra, vorranno tentare un investimento di una certa rilevanza. Sarà bene, però, che non si aspettino ritorni economici immediati.

Acquario: letargici. Insoddisfatti e disillusi i nativi quest'oggi potrebbero chiudere il 'mondo' fuori dalle mura amiche ed entrare in un mood letargico, dal quale nemmeno il partner riuscirà a dissuaderli.

Pesci: distratti. Mercurio ed il Sole in angolo poco conciliante appanneranno idee ed intenti dei nati Pesci che, di conseguenza, correranno il rischio di incappare in errori grossolani di distrazione mentre svolgeranno le loro attività quotidiane.