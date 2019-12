Venerdì 6 dicembre 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Ariete mentre il Sole stazionerà sui gradi del Sagittario. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione come Plutone, Saturno, Giove e Venere nel segno del Capricorno. Infine il Nodo Lunare transiterà in Cancro con Urano che permarrà in Toro mentre Nettuno resterà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Capricorno, meno concilianti per Cancro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Gemelli: briosi. Venerdì in cui il sorriso dei nati Gemelli sarà contagioso e molte, difatti, saranno le persone che reclameranno la presenza dei nativi per vivere una giornata in allegria.

2° posto Capricorno: poliedrici. L'essere orientato su più fronti contemporaneamente oggi potrebbe risultare quasi facile ai nati Capricorno che, però, metteranno in secondo piano le vicende amorose.

3° posto Leone: shopping. Dato che le finanze dovrebbero essere in buono stato, i nativi oggi vorranno probabilmente permettersi l'acquisto di qualche oggetto per l'arredamento o, per i più galanti, un prezioso regalo per la dolce metà.

I mezzani

4° posto Sagittario: passionali. L'indole focosa dei nativi oggi potrebbe emergere in maniera prorompente e finalmente anche il partner, che ultimamente reclamava trascuratezza, avrà le attenzioni che merita.

5° posto Vergine: incontri. Le nuove conoscenze che questo venerdì faranno i nati del segno potrebbero rivelarsi importanti per il proseguo del loro percorso lavorativo.

6° posto Ariete: impulsivi. Oggi i nati Ariete sembreranno essere 'senza filtro' perché la Luna nel segno sarà disturbata da Marte e Mercurio in angolo dissonante aumentando la loro impulsività.

7° posto Toro: relax. Dopo giornate intense divise tra lavoro e famiglia, in queste 24 ore i nativi potrebbero optare per ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

8° posto Cancro: umore 'flop'. Il tono umorale in casa Cancro potrebbe non essere dei migliori e ciò li renderà, come conseguenza, indisponenti verso il prossimo, specialmente in ambito professionale.

9° posto Scorpione: pungenti. Le battute al 'vetriolo' oggi presumibilmente non risparmieranno nessuno e, probabilmente, qualcuno ci rimarrà male. Chiedere scusa in quest'ultimo caso sarebbe un saggio comportamento.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: nervosi. La Luna di Fuoco dissonante aumenterà il nervosismo dei nativi rendendoli davvero intrattabili.

Prendersi un giorno di ferie, ove possibile, sarebbe l'antidoto per eventuali figure barbine.

11° posto Acquario: ripensamenti. Le scelte fatte nell'ultimo periodo potrebbero in queste 24 ore non convincere del tutto i nati Acquario che, in alcuni casi, decideranno di tornare sui propri passi accorgendosi, però, che non sarà possibile.

12° posto Pesci: oziosi. Mettersi in gioco non sarà il motto dei nati Pesci che questo venerdì preferiranno dedicarsi anima e corpo ad uno dei sette vizi capitali, l'accidia.