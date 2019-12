Mercoledì 1° gennaio 2020 troviamo la Luna e Nettuno transitare nel segno dei Pesci mentre Venere stazionerà in Acquario. Giove, Plutone, Saturno, Mercurio ed il Sole saranno nell'orbita del Capricorno con Marte che sarà sui gradi dello Scorpione. Infine il Nodo Lunare sosterà in Cancro ed Urano permarrà nel suo domicilio in Toro. Previsioni astrologiche di Capodanno favorevoli per Capricorno e Leone, meno rosee invece per Scorpione ed Acquario.

Abbuffate per il Toro

Ariete: nervosi. Le asperità planetarie che apriranno il nuovo anno nativo saranno molteplici e potrebbero influire nella loro tranquillità rendendoli, come inevitabile conseguenza, inclini al nervosismo per ogni minuzia.

Toro: sregolatezza alimentare. Le feste, si sa, spesso portano a godere maggiormente dei piaceri della tavola e per un segno 'buongustaio' come il Toro questa regola non scritta potrebbe essere evidente a Capodanno.

Gemelli: umore 'flop'. Mercoledì apre le porte al 2020 ma, con ogni probabilità, non al sorriso dei nati Gemelli che risulteranno imbronciati ed incontentabili, specialmente verso l'amato bene.

Cancro: galanti. L'indole romantica nativa emergerà presumibilmente in maniera prorompente questo 1° gennaio, grazie alla congiunzione Luna-Nettuno solo parzialmente appannata dalla retrogradazione di Urano.

Bilancia spensierata

Leone: buoni propositi. I nati Leone avvertiranno, c'è da scommetterci, che alcune questioni pratiche o lavorative avranno maggiori possibilità di sbloccarsi dando buoni 'frutti' economici. Bando alla pigrizia che lo Stellium di Terra non 'perdonerebbe'.

Vergine: incontri. Le nuove conoscenze fatte dai nati del segno in questa giornata potrebbero avere risvolti interessanti sul fronte amoroso. I Pianeti Lenti 'invitano', però, ad avere una certa pazienza nel 'coltivarli'.

Bilancia: spensierati.

Giornata inaugurale del nuovo anno che vede, con tutta probabilità, i nativi optare per accantonare le problematiche legate alla quotidianità godendosi appieno la spensieratezza delle compagnie amicali.

Scorpione: distratti. Mercurio dissonante ed Urano retrogrado potrebbero provocare un certo appannamento di idee ed intenti nella prima giornata di questo 2020.

Sagittario nostalgico

Sagittario: nostalgici. Mercoledì in cui i nativi potrebbero incontrare una persona mai dimenticata legata al passato e ciò farà facilmente emergere un pesante senso di nostalgia che svanirà soltanto in tarda serata.

Capricorno: finanze 'top'. Sebbene l'anno sia appena cominciato e, oltretutto, sia un giorno festivo. I nati Capricorno potrebbero ricevere un lauto compenso per un vecchio lavoro che oramai sembrava 'caduto in prescrizione'.

Acquario: gelosi. Capodanno in cui i nativi potrebbero essere assaliti dal 'fantasma della gelosia' anche se realmente non vi siano reali motivazioni per esserlo.

Pesci: solitari. I nati del segno che sceglieranno di passare queste ore da soli saranno, con ogni probabilità, molti perché la loro voglia di comunicare e, semplicemente, stare in mezzo alle persone sarà ai minimi storici.