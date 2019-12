La prima settimana del mese di dicembre procede veloce: è un momento di revisione per il Cancro, che ha bisogno di decidere quale posizione prendere nei confronti di alcune questioni importanti per il futuro. La Vergine è fuori forma a causa della Luna in opposizione. Meglio la Bilancia, che ritrova serenità in amore.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di domani giovedì 5 dicembre 2019 per tutti i segni da Ariete a Pesci.

L'oroscopo del giorno 5 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: durante le prime ore di giovedì qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico e vedersi costretto a rallentare un po’ i ritmi.

Ciononostante sarà una giornata interessante per il lavoro, si potrebbero sbloccare alcune situazioni vantaggiose. In amore le stelle sono dalla vostra parte, basterà evitare la nascita di inutili polemiche.

Toro: grinta e determinazione non mancano al segno, che in questi giorni più che mai è deciso a raggiungere i risultati da tempo ambiti. Con Saturno in posizione attiva le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. In serata lo stress potrebbe portare alla nascita di futili conflitti con il partner.

Si recupera nel week end.

Gemelli: è un momento interessante per le questioni di cuore. Amicizie o conoscenze nate da poco acquistano importanza e stabilità durante le prossime ore e regalano inaspettate emozioni. Al contrario sarà una giornata faticosa per il fisico. Gli astri consigliano di rimandare gli appuntamenti e le decisioni alla prossima settimana, quando avrete la lucidità e la prontezza necessarie.

Cancro: quella di giovedì 5 dicembre sarà una giornata di revisione per il segno, che ha bisogno di capire quali progetti portare avanti e quali invece terminare.

È importante avere al proprio fianco la persona giusta, capace di supportarvi e motivarvi. Chi non riceve dal partner il giusto appoggio potrebbe decidere di interrompere la propria relazione.

Leone: stelle eccezionali proteggono il segno fino alla giornata di domenica. Avrete dunque una marcia in più e ottime probabilità di riuscire nei vostri intenti. In ambito lavorativo si potrà ottenere molto, è il momento ideale per avanzare una proposta, presentare un progetto o intraprendere una nuova sfida professionale.

In amore c’è serenità, si possono vivere forti emozioni all'interno della coppia e anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: la Luna in opposizione farà iniziare a rilento questo giovedì. Qualcuno potrebbe accusare qualche acciacco fisico, meglio dunque concedersi un po’ di riposo ed evitare conflitti e tensioni, in amore quanto in ambito lavorativo. Il mese di dicembre si rivelerà più fortunato del precedente per il segno, che potrà raggiungere importanti obiettivi, professionali e finanziari, ma soprattutto dedicarsi alla cura delle persone amate.

Incontri favoriti per i single.

Bilancia: la giornata del 5 dicembre sarà d’aiuto per chi ha dei contrasti ti in sospeso o delle questioni da risolvere. Con l’avvicinarsi del week end tuttavia i nati sotto questo segno risentiranno di un calo di energie, che renderà necessario prendersi una pausa e staccare dagli impegni. In amore si riaccende la passione, il segno ha voglia di lasciarsi alle spalle le problematiche e le discussioni e vivere con serenità le relazioni sentimentali.

Scorpione: la Luna è dalla vostra parte, dunque questa giornata sarà ottima per coloro i quali hanno delle questioni da chiarire.

In ambito lavorativo è un momento vantaggioso, anche se sarebbe meglio evitare un atteggiamento critico e di superiorità nei confronti degli altri o rischiate di inasprire la qualità dei rapporti professionali. In amore c’è romanticismo, le coppie stanno attraversando un mese sereno e anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: a causa degli influssi della Luna il segno si sentirà nervoso e fuori forma durante la giornata di giovedì 5 dicembre. Sarebbe bene cercare di limitare i conflitti e i contrasti, sia in amore che per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

In ambito lavorativo invece non è il momento ideale per agire, le prossime giornate saranno più vantaggiose in tal senso.

Capricorno: durante le prossime ore i nati sotto questo segno dovranno prendere una scelta che per lungo tempo hanno rimandato. Costerà fatica, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. Dicembre sarà un mese vantaggioso in amore, anche per chi desidera confessare i propri sentimenti alla persona amata o per i single alla ricerca di nuovi incontri.

Acquario: durante le prossime 48 ore le stelle favoriranno tutti coloro i quali sono in attesa di uno sblocco di natura finanziaria o di un risarcimento.

Potrete scegliere bene i prossimi passi da compiere e ritrovare un po’ di serenità. I rapporti sentimentali sono favoriti e qualcuno potrebbe anche lasciarsi travolgere da una nuova conoscenza, perdendo del tutto la testa.

Pesci: ci sono molte insicurezze e instabilità nel segno durante queste giornate iniziali di dicembre e durante le prossime ore sembreranno ancora più grandi. Il consiglio per il segno è di concedersi un momento di pausa. Sarà bene dedicarsi alla cura di sé stessi, riposando mente e corpo e cercando di favorire il recupero di energie e ottimismo. Se avete dubbi nei confronti del partner o di qualcuno appena conosciuto, ma che suscita il vostro interesse, non esistete a parlargliene di persona.