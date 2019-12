Le previsioni astrologiche di giovedì 19 dicembre ci forniscono indicazioni sulla sfera amorosa e sentimentale dei cuori solitari: ad esempio l'Ariete avrà il sostegno degli amici, mentre il Cancro proverà a capire una situazione. Di seguito tutti gli approfondimenti riguardanti i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo dall'Ariete ai Pesci

Ariete: la giornata sarà dedicata alle conquiste amorose, se non avranno successo ripiegate sugli amici che sapranno come consolarvi. A volte anche quattro sane risate indirizzano bene una serata.

Toro: le persone cercate di conoscerle a fondo, in un secondo momento tentate l'approccio. Sarà una giornata dedicata alla conoscenza.

Gemelli: il momento difficile sta lentamente passando. Già oggi vi accorgerete che i passi in avanti sono molti. Approfittate della serata per rilassarvi con le persone a voi care.

Cancro: non tutti gli amori nascono dal nulla. Una persona a cui tenete molto potrebbe farvi ricredere, riuscirete forse a capire che potrebbe essere importante anche sentimentalmente.

Leone: le novità dei giorni scorsi potrebbero portare a dei risvolti positivi. Non abbiate fretta ma non perdete nemmeno l'opportunità che vi si sta creando.

Vergine: siete stati anche troppo tempo senza uscire la sera, senza fare niente di clamoroso organizzate qualche ora fuori casa con i vostri amici più stretti.

Bilancia: otterrete buoni risultati con una conoscenza mattutina. Sicuramente non si tramuterà in niente di solido e duraturo ma farà tornare un auge il vostro spirito di conquistatore.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Scorpione: non avete ancora bene chiaro in mente cosa desiderate fare. Sarete combattuti tra divertimento e ricerca di un partner stabile. Concentratevi su voi stessi e le vostre attuali esigenze.

Sagittario: affronterete la giornata con tutta la grinta necessaria. Non limitatevi e fate quello che vi viene in mente. Molte volte volte il successo di alcune azioni dipende esclusivamente da voi stessi. Non pensate che il vostro status di single possa essere per sempre.

Capricorno: confrontatevi con le persone care su una situazione che vi sta un po' destabilizzando.

La persona che state conoscendo potrebbe non essere limpida come pensavate. Siate cauti nel lasciarvi andare.

Acquario: cari single datevi una mossa, nessuno vi verrà a bussare nella vostra stanza per conoscervi meglio. Approfittate dei pochi momenti di relax per mettervi seriamente in gioco. Chi non risica non rosica.

Pesci: il tentativo di trovare una persona adatta a voi, oggi è messo in secondo piano. Ci sono dei momenti che si riesce a stare in armonia pensando esclusivamente alle piccole cose.