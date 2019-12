Il 2020 per la Bilancia potrebbe essere l'anno della svolta, sarà necessario rimboccarsi le maniche e guardare avanti. La seconda parte dell'annata sarà particolarmente redditizia e farà dimenticare tutti i malumori precedenti. L'aspetto sentimentale dovrà essere ripreso in mano dopo gli eventi burrascosi dell'anno appena trascorso, mentre la parte lavorativa richiederà una dose importante di pazienza.

Di seguito andiamo ad analizzare le vicende del segno della Bilancia dal punto di vista amoroso e professionale.

Bilancia: amore e sentimenti

Coloro che hanno in piedi un rapporto dovranno sforzarsi nel renderlo più dinamico e avvincente, il partner abbozzerà sempre meno e si aspetterà un notevole cambio di marcia. La dolce metà attende di essere maggiormente coccolata e sorpresa, bisognerà fare in modo che questo accada 'senza se e senza ma'.

I single hanno vissuto un anno molto sfortunato, molti sono rimasti senza anima gemella e hanno un po' il dente avvelenato. Sarà necessario rialzarsi ma senza strafare, l'ossessione di trovare l'amore potrebbe essere ancora più deleteria.

L'arma vincente da usare è la consapevolezza, solo cercando di capire le cause degli errori si riuscirà a non commettere errori nel futuro. Le persone giuste arrivano non forzando alcun tipo di situazione, bisogna solo farsi trovare pronti e prendere l'occasione al volo.

L'aspetto lavorativo e lo studio

Come recitava un proverbio 'la pazienza è la virtù dei forti', ma talvolta i nati sotto il segno della Bilancia risultano averne poca. Questo potrebbe rivelarsi come un ostacolo importante in ambito lavorativo, non tutti vedranno di buon occhio alcuni avanzamenti lavorativi e nascerà parecchia invidia professionale. Bisognerà essere molto concentrati e utilizzare tutta la calma necessaria per non rispondere alle provocazioni. Occorrerà sfruttare i consigli delle persone care, per superare le difficoltà che inevitabilmente gli screzi porteranno.

Lo studio risulterà non essere al centro dell'attenzione dei giovani, compromettendo in maniera importante l'attività scolastica. Sarà necessario ravvedersi per tempo, altrimenti alcune situazioni potrebbero risultare difficilmente recuperabili, il divertimento è fondamentale ma va associato allo studio.

Coloro che sono alla ricerca di occupazione avranno vita particolarmente difficile, potrebbero non esaudire la voglia di svolgere la professione in cui più si sentono portati, ma forse nemmeno avere a disposizione qualcosa di cui accontentarsi. Anche qui la pazienza la dovrà fare da padrona e nemmeno è scontato che essa sia sufficiente.