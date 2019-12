Prendiamo in considerazione l'oroscopo del weekend del 21 e 22 dicembre, relativamente alla sfera amorosa e sentimentale. Il Capricorno si divertirà con la propria amata, la Vergine passerà un weekend tranquillo. Di seguito tutti gli approfondimenti riguardanti i dodici segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche dall'Ariete ai Pesci

Ariete: weekend positivo, le difficoltà accusate nei giorni precedenti sono un lontano ricordo. Vi siete dati da fare e il partner ve lo ha riconosciuto. Particolarmente interessante il sabato pomeriggio.

Toro: non riuscirete a mettere da parte vecchi rancori e non resisterete nel fare polemica. Il weekend risulterà, purtroppo per voi, essere negativo nella vita di coppia. La domenica sera cercate rifugio in qualche amico.

Gemelli: avete deciso di fare una sorpresa al partner per il fine settimana. Avete organizzato una gita fuori porta che risulterà essere particolarmente gradita alla vostra dolce metà. A volte basta poco per far felici le persone care.

Cancro: il partner ha apprezzato il vostro sforzo nel migliorare le cose, ha capito che tenete molto alla relazione.

Domenica aspettatevi un pranzo ricco di attenzioni e prelibatezze.

Leone: sabato sera passatelo con il partner in maniera diversa dal solito. Una puntata in discoteca o una birra in un locale potrebbero far risalire un pochino gli stimoli di coppia. Lasciatevi andare a cose fuori dall'abitudinario.

Vergine: passerete un sabato e domenica all'insegna della tranquillità familiare. Coloro che nei giorni scorsi hanno accusato problematiche con il proprio partner ritroveranno un pizzico di serenità.

Bilancia: nel weekend ci saranno diverse tensioni con la vostra dolce metà.

Aver fatto alcune conoscenze vi ha destabilizzato e il partner se ne è accorto.

Scorpione: vivrete un fine settimana di serenità accanto alla persona amata. Sabato sera da passare vicino al caminetto acceso e con un buon bicchiere di vino. La vostra dolce metà apprezzerà molto.

Sagittario: state portando avanti una relazione senza la sufficiente convinzione. Nel weekend, soprattutto nella giornata di sabato, prenderete una decisione drastica.

Capricorno: domenica ricca di spunti, una coppia di amici inviterà voi e la vostra dolce metà a cena.

Passerete una serata all'insegna del divertimento e riscoprirete alcuni valori di coppia che avevate perso di vista.

Acquario: sarà un weekend molto movimentato per chi è in coppia. Starete pochissimo in casa e farete molte cose che non è vostra abitudine fare. Sperimentate cose nuove, non abbiate paura delle conseguenze.

Pesci: fine settimana di coccole e dolcezze. Il partner vi vuole accanto e voi non farete fatica ad accontentare questa richiesta. Domenica pomeriggio sul divano a risposare.