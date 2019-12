Arriva l'ultimo giorno dell'anno 2019 per tutti i segni dello zodiaco. Scopriamo quindi le previsioni astrologiche di martedì 31 dicembre relativamente a lavoro, amore e salute per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di San Silvestro da Ariete a Vergine

Ariete: in quest'ultima giornata dell'anno dovrete controllare maggiormente le vostre ansie, rischiate di discutere per tutto e questo potrebbe essere un problema. Controllate le parole, potreste vivere delle difficoltà con il partner ma anche con i collaboratori.

Toro: per i nati sotto questo segno zodiacale questo momento è più sereno da vivere rispetto al passato. State attraversando un periodo più coinvolgente che riguarda anche possibili sviluppi futuri.

Gemelli: tra la giornata di San Silvestro e successivamente quella del 1° gennaio 2020, ci sarà un po' di tensione e di agitazione. Programmate un Capodanno con poche ma buone persone.

Cancro: durante l'ultima giornata dell'anno le stelle saranno dalla vostra parte. A livello lavorativo attenzione, perché qualcuno potrà rimproverarvi di aver preso delle decisioni sbagliate.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale tutti gli incontri e le questioni che nascono in questi giorni portano agitazione, soprattutto in ambito sentimentale.

Vergine: questa giornata inizierà con un po' di nervosismo addosso, poi prevarranno la voglia e la necessità di superare ogni piccolo problema.

Oroscopo del 31 dicembre: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: con Venere che vi aiuta e vi sostiene saranno speciali le emozioni che vivrete al fianco della persona amata. Potrete ricevere anche un bel regalo che arricchirà la vostra vita sentimentale.

Scorpione: in questa giornata che sta per partire il lavoro e le questioni legate alla casa ed ai trasferimenti dovranno essere prese con molta calma.

Sagittario: nel lavoro avrete la possibilità di portare avanti un grande progetto personale, migliorare la vostra situazione.

Attenzione solo ai possibili impegni che potrebbero cambiare all'ultimo minuto.

Capricorno: il nuovo anno sarà dalla vostra parte, ma al momento siete molto concentrati su questioni di carattere economico e su progetti per la casa. È normale al momento.

Acquario: al momento sentite la necessità di stare per conto vostro, cercando di risolvere ogni problema e difficoltà incontrata fino ad ora. Non vi piacciono le feste comandate in questo momento.

Pesci: per i nati sotto questo segno ci sarà un lieve calo d'umore, ogni tanto vi fermate a pensare a quello che è successo di recente. Le storie d'amore vanno molto bene in questo momento.