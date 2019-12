L'Oroscopo dell'amore per i single di martedì 31 dicembre approfondisce una serata davvero magica, elargendo dei consigli per rendere questo giorno di chiusura d'anno ancora più entusiasmante. Gli astri sono scoppiettanti e carichi di energia, pronta per essere trasformata in occasioni intriganti per la sfera sentimentale. Una nuova audacia sarà tutta da investire nell'amore, seguendo i consigli delle previsioni astrali che seguono.

Astri e oroscopo dell'amore del 31 dicembre

Ariete: un po' volubili ma molto intuitivi, sarete romantici e premurosi nei confronti delle nuove conquiste amorose.

Le sensazioni divengono altalenanti a causa della vicinanza lunare che sprigiona un modo di fare dapprima battagliero per poi passare a un ruolo di vittima, atto a scatenare sensi di colpa per attirare tutte le attenzioni su di voi.

Toro: le novità sono alle porte e il desiderio di ribaltare le situazioni sentimentali, in modo imprevedibile, è molto spiccato con Urano nel segno. La Luna in sestile dai Pesci però ricorda di amare in modo più sensibile, anche se non meno creativo. Dovete rispettare i tempi delle stelle e portare pazienza, tra un po' anche Venere sarà dalla vostra parte e sorriderà all'amore.

Gemelli: piuttosto superficiali, tenderete a celare le emozioni nascondendovi dietro a un'apparente insicurezza che offusca i propri tumulti emotivi. Cercate di superare questa introversione che non fa approfondire le nuove storie come vorreste.

Cancro: se all'apparenza ostenterete sicurezza, nella vostra interiorità sarete molto sensibili e comprensivi. Sarà quindi irresistibile per voi negare aiuto alle persone che vi stanno accanto ed ecco che cadrà la corazza che vi siete costruiti. Ma non temete di esporre anche le vostre insicurezze, che comunque sono la prova lampante della vostra unicità.

Leone: gli astri presenti in Capricorno consigliano di fare un po' di pulizia, scartando le occasioni amorose che non promettono nulla di buono. Certo di ammiratori ne avrete tanti, ma bisognerà che siate più selettivi per captare un partner che promette emozioni mozzafiato.

Vergine: benvenuto San Silvestro, fortunato per risolvere una questione amorosa rimasta in sospeso da troppo tempo. Plutone è ben messo in sinergia con Urano e le sorprese giungono copiose, a illuminare una sfera amorosa troppo nervosa a causa di un'opposizione lunare che si fa sentire.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: cercate di attingere energia positiva da Mercurio che cerca di farvi ragionare, impostando una strategia di successo per progredire in amore. Così sarà più facile superare qualche ostacolo che si presenta sulla strada, trovando una soluzione più razionale per raggirare il tutto con fiducia.

Scorpione: più introversi e riservati grazie all'influenza del satellite notturno dai Pesci, subirete gli influssi surreali di Nettuno, divenendo anche molto magnetici.

Marte crea, in sinergia con l'astro nettuniano, un bel mix spettacolare dove la grinta si miscela a un modo di fare trascendentale, molto affascinante che non passerà di certo inosservato.

Sagittario: otterrete un gran successo in amore e molteplici opportunità potrebbero capitarvi sulla strada. A chi direte sì? Solo a colui o colei che garantirà un mix di tranquillità e sensualità che non guasta mai.

Capricorno: anche se non vi lascerete andare alle smancerie, avete un cuore tenero desideroso di affetto. Marte sa il fatto suo nel segno e promette novità intriganti che animeranno la routine affettiva in modo imprevedibile.

Acquario: Venere benefica nel segno, rende la notte di San Silvestro davvero speciale e una persona che resisteva alle vostre avance potrebbe sciogliersi come per magia. Il fascino e la tattica non mancheranno di certo, ma dovrete passare all'azione con maggiore tenacia, vincendo una quadratura marziana un po' apatica.

Pesci: una Luna molto introspettiva e sensibile potrebbe andare a caccia di novità, scavando nella profondità dell'anima e rimescolando le emozioni in maniera imprevedibile e intuitiva. Potrete così captare le sensazioni di chi vi sta di fronte, come "spugne di emozioni" assorbendone anche le più piccole sfumature.

Così capirete cosa fare in campo amoroso.