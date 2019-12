Lunedì 6 gennaio 2020 troveremo la Luna ed Urano nel segno del Toro, mentre Plutone, Giove, Saturno, Mercurio ed il Sole stazioneranno sui gradi del Capricorno. Nettuno permarrà in Pesci come il Nodo Lunare nell'orbita del Cancro. Infine Venere sosterà in Acquario e, nel frattempo, Marte sarà nel domicilio del Sagittario. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Leone, meno rosee per Ariete e Bilancia.

Ariete dispettoso

Ariete: dispettosi. L'imponente doppia dissonanza dei Luminari probabilmente 'stimolerà' la voglia di rivalsa dei nati Ariete che, a causa di presunti torti subiti, sfogheranno con un fare dispettoso che irretirà le persone 'colpite'.

Toro: lavoro 'top'. Luna ed Urano a 'braccetto' nel loro segno favoriranno probabilmente l'avanzamento dei progetti professionali, specialmente tra i liberi professionisti. Amore in stand-by.

Gemelli: umore 'flop'. Le copiose asperità astrali odierne mal si concilieranno coi bisogni dei nativi che avvertiranno, con ogni probabilità, un drastico calo del tono umorale dalle prime ore pomeridiane.

Cancro: gelidi. Il clima nel focolare domestico, a causa dello scontro tra Venere ed i Luminari, non sarà dei migliori e tale gelidità affettiva sarà ancor più evidente nelle ore serali, quando potrebbe esserci anche un accesso scambio di vedute col partner.

Bilancia bugiarda

Leone: finanze 'top'. Lo Stellium di Terra 'avvalorato' dal trigono Urano-Giove sarà, c'è da scommetterci, un toccasana per il settore economico dei nati Leone che potranno permettersi di acquistare un oggetto estremamente utile.

Vergine: indaffarati. Le incombenze da portare a termine in questo primo giorno della settimana potrebbero essere più del consueto anche se i nativi non si faranno certo scoraggiare dalla mole di lavoro, provando ugualmente ad ultimarle.

Bilancia: bugiardi. Malgrado le chiamino 'bugie bianche' hanno sempre il controproducente potere di ferire i sentimenti delle persone coinvolte e, questo lunedì, i nativi potrebbero rendersene conto in maniera brusca.

Scorpione: egoisti. Il focus del giorno festivo sarà presumibilmente orientato esclusivamente su loro stessi, spesso 'calpestando' i bisogni di figli e partner a fronte del loro benessere.

Epifania 'top' per Capricorno

Sagittario: stress. Le feste stanno per terminare ed il sol pensiero di rientrare al lavoro potrebbe far venire il mal di testa ai nativi che, oltretutto, avranno buone chance (vedi opposizione Marte-Luna) di ritrovarsi una gran quantità di attività arretrate.

Capricorno: giornata 'top'. Il giorno dell'Epifania di questo 2020 'sorriderà' ai nati Capricorno, specialmente ai genitori del segno, che riusciranno a regalare una magnifica giornata ai loro figli condita da affetto e regali ben apprezzati.

Acquario: malinconici. La nostalgia potrebbe far capolino nel lunedì nativo, a causa di Venere nel loro segno quadrata alla Luna taurina, e 'scacciarla' sarà un'ardua impresa almeno per oggi.

Pesci: relax. Sebbene non abbiano faticato granchè in questi giorni festivi, i nativi potrebbero volersi concedere del relax che, però, sarà più frutto di un mood ozioso che rigenerante, l'esatto opposto del 'darsi da fare' che suggerisce lo Stellium.