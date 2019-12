In arrivo un nuovo giorno per tutti i segni zodiacali. Come andrà la giornata di giovedì 5 dicembre? Di seguito, vediamo le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci, per scoprire come affrontare le diverse situazioni che si presenteranno.

Ariete: in questa giornata è possibile che viviate dei momenti di nervosismo, non mancheranno le polemiche, sia in campo sentimentale che professionale. Cercate di controllare i vostri comportamenti, altrimenti potreste pentirvene.

Toro: è un momento favorevole per quanto riguarda i sentimenti, potrete rafforzare la vostra unione.

Giornata favorevole anche per il lavoro, otterrete delle conferme.

Gemelli: situazione di recupero per i nati sotto questo particolare segno. Nelle ultime giornate avete vissuto dei momenti sottotono, ma in serata vi sentirete meglio.

Cancro: a livello lavorativo è possibile che nascano delle problematiche con i collaboratori, se riuscirete a gestirle, troverete anche delle soluzioni per i vostri progetti.

Leone: giornata favorevole per quel che riguarda l'amore. Le coppie che stanno insieme da tempo possono fare dei bei progetti in vista del 2020.

Vergine: giornata sottotono, causa della Luna in opposizione. I nati sotto questo particolare segno, devono cercare di fare attenzione a gestire le diverse situazioni che si presenteranno, sia nel lavoro che in amore.

Astri e stelle del giorno per tutti i segni zodiacali

Bilancia: in arrivo delle risoluzioni per risolvere dei problemi lavorativi che vi stanno bloccando da tempo. In campo sentimentale la situazione non è invece così favorevole.

Scorpione: giornata ideale per fare delle nuove conoscenze, incontri che per voi possono rivelarsi importanti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

L'intero periodo in arrivo per voi sarà interessante.

Sagittario: mattinata sotto pressione per i nati sotto questo segno, ma recupererete nel pomeriggio. In serata, potrebbero anche giungere delle buone notizie.

Capricorno: per i nati sotto il segno del Capricorno, quella di giovedì 5 dicembre sarà una giornata particolarmente favorevole In campo sentimentale. Anche nel lavoro, riuscirete a concludere delle trattative che portate avanti da tempo.

Acquario: in questo periodo è possibile che ci siano delle situazioni da sistemare; in campo professionale le problematiche giungono da alcuni cambiamenti.

Cercate di gestire meglio le cose in campo amoroso.

Pesci: l'intero mese di dicembre sarà favorevole per i nati sotto il segno dei Pesci. In questa giornata potrete vivere delle belle emozioni a livello sentimentale. I single del segno è possibile che facciano degli incontri e delle conoscenze importanti.