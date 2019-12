L'Oroscopo di domani venerdì 6 dicembre 2019 è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni corredate, come al solito, dall'immancabile classifica stelline quotidiana. In ballo in questo contesto c'è l'avvicendarsi della giornata numero cinque dell'attuale settimana: weekend sempre più vicino quindi. Allora, curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati in questo venerdì di fine settimana? Come da copione, a dare un senso di misura al periodo è l'astrologia, in questo caso applicata ai primi sei segni dello zodiaco.

Pertanto, ci teniamo a far presente che ad essere messi sotto analisi in questo contesto saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, iniziamo pure con il presentare i segni migliori e peggiori del momento, ovviamente andandoli a pescare nella ristretta cerchia dei sei sotto analisi in questo trattato. Ebbene, a tal proposito, diciamo subito che "a gongolare", come si suol dire, sia in amore che nel lavoro saranno coloro nativi in Leone, in questo frangente considerati al "top del giorno".

A seguire a ruota il fortunato simbolo astrale di Fuoco appena citato, l'Ariete e il Cancro, entrambi allineati sulla buona positività espressa dalle cinque stelline quotidiane. Invece, secondo le previsioni zodiacali del 6 dicembre, a non avere riscontri positivi per quanto riguarda l'appoggio delle stelle, sarà il segno dei Gemelli. Il generoso segno di Aria sarà costretto a fare i conti con convergenze astrali abbastanza dure da superare. Vediamo di scoprire qualcosa di più nel prosieguo.

Classifica stelline 6 dicembre

La buona astrologia quotidiana ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in valutazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Curiosi di sapere quante stelle ha ricevuto il vostro segno? Certo che sì... allora diciamo subito che, in questo caso, la nuova classifica stelline interessante il giorno 6 dicembre 2019, da pochissimo resa pubblica, mostra in primo piano il già preannunciato segno del Leone. A questo punto senza tergiversare più di tanto, passiamo subito a togliere il velo della curiosità alla scaletta con le stelle di venerdì. Servito il resoconto astrale valido per i sei segni dall'Ariete alla Vergine:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Gemelli.

★★: NESSUNO

Oroscopo venerdì 6 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

Partirà in modo speciale questa parte della settimana, con un venerdì preventivato sicuramente "alla grande!". Esito positivo per ciò che riguarda le spese messe in preventivo da tempo, a differenza di quelle impreviste capaci di mandarvi in panico. Secondo le previsioni del giorno, intanto, per quanto riguarda l'amore, le cose per voi andranno sicuramente molto bene. Diciamo che sarete positivi al punto che vorrete trasmettere questa allegria a chi vi sta intorno. Tanti Ariete, complice una stupenda Luna nel segno, saranno particolarmente disponibili verso la persona amata.

Single, alcune tra le nuove amicizie nate per caso saranno destinate a diventare più interessanti del previsto. E chissà che non ci sia fra queste persone anche quella capace di far battere il cure all'impazzata? Nel lavoro, infine, avrete idee chiarissime su qualsiasi argomento. Non solo saprete perfettamente cosa fare e quando realizzare qualunque progetto, ma soprattutto come fare per raggiungere specifici traguardi (e scusate se è poco!).

Toro: ★★★★. Questo venerdì sarà indirizzato sicuramente verso la semplice ma buona normalità.

Secondo l'Astrologia del giorno, in alcune situazioni avrete senz'altro bisogno di "respirare" qualcosa di nuovo. Si consiglia quindi di agire subito ma nello stesso tempo con una certa calma riflessiva, ok? Sapete bene che questo non è certo un periodo gratificante e molte delle situazioni che state vivendo da un po' di tempo a questa parte non sembrano andare come vorreste. Metteteci pure il fatto che in queste giornate la Luna vi guarda con sospetto e voi vi sentite incapaci, distratti e confusi, quindi è molto facile sbagliare.

In amore, la vostra vita sentimentale sarà discretamente positiva: sarete più convincenti del solito ma questo in alcune situazioni potrebbe essere non sufficiente. In altri casi, l'impellente bisogno di stare vicini ispirerà molte coppie a cercare il contatto fisico: passione travolgente in arrivo... Single, vi sentirete bene, quindi sceglierete svaghi piacevoli ed amicizie vere capaci di rilassarvi. Ci potrebbero essere, comunque, alcune piccole preoccupazioni capaci di innervosire. Sicuramente questi problemi scaturiranno più per colpa degli altri che per demerito vostro, quindi non pensate a nulla e divertitevi.

Il lavoro procederà al meglio, sarete positivi e determinati a raggiungere i traguardi prefissati. Convincetevi: nessuno fermerà i vostri intenti.

Gemelli: ★★★. Partirà "sottotono" questa parte della settimana, senz'altro con un venerdì decisamente improntato alla noia e in massima parte sotto stress da pianeti poco amichevoli. In alcuni casi, qualora ci fosse stato solo un lieve recupero fisico in merito alle vicissitudini affrontate nei giorni scorsi, non commettete ancora gli stessi identici errori. Dunque siate parchi e ragionevoli nelle cose con le quali andrete a misurarvi. In amore, intanto, qualche tensione a livello familiare e sentimentale potrebbe caratterizzare questa giornata.

Con Venere speculare negativa, nel frangente, ancora sotto quadratura lunare, i litigi saranno inevitabili così come gli sbalzi d’umore. Cercate di rimanere calmi e vedrete che domani andrà sicuramente meglio. Single, con questa Luna poco positiva occorrerà tirare il freno a mano, sia chiaro. Fate mente locale su ciò che vorreste abbandonare e ciò che invece desiderate mantenere stabile nella vostra vita, magari cestinando vecchie e nuove delusioni nonché piccoli dispiaceri. Logicamente mantenete solamente le cose e le persone che vi daranno serenità! Nel lavoro altresì, fate attenzione a non essere negligenti oppure a non sottovalutare nulla, in modo da evitare di fare errori. Curate quindi le vostre collaborazioni e state attenti ai colleghi invidiosi (sempre presenti!).

Astrologia del giorno 6 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Questo vostro venerdì di fine settimana si profila in grande stile per voi del Cancro. Dunque, si prospetta una giornata più che ottima in tutti i sensi. In campo sentimentale, soprattutto, la Luna in Ariete di questi giorni vi sorriderà senz'altro regalando a tanti di voi passioni sfrenate su cui sfogare con piacere emozioni e sani istinti affettivi. Le previsioni di venerdì perciò indicano che in amore potrebbe maturare una giornata molto tranquilla per tutti. In alcune coppie le baruffe iniziali si placheranno naufragando in un'atmosfera piacevole intrisa di coccole e serenità.

Riceverete dal partner, qualora dovesse essere necessario, aiuti inaspettati senza averli espressamente richiesti. In molte situazioni le persone vicine al vostro cuore capiranno da sole i vostri desideri e si faranno in quattro per esaudirli: vedervi sorridere sarà la sola moneta con la quale ambiranno essere ripagati... Single, in questo momento gli eventi vi sollecitano ad agire, soprattutto a darvi da fare. Sole e Giove, insieme a Venere, non vi snobberanno come in passato ma vi renderanno belli dentro e fuori e tanto desiderabili. Consiglio: siate sinceri e positivi nei confronti di chi vi piace, ok?

Nel lavoro, con il favore delle stelle sbrigherete le incombenze in un batter d'occhio! Sarete così concreti ed organizzati che saprete dirigere al meglio ogni attività o iniziativa, ovviamente senza prevaricare nessuno.

Leone: 'top del giorno'. Giornata super-garantita positiva, sicuramente per certi aspetti frizzante e senz'altro ottimizzata dall'evento clou del periodo: la presenza della Luna nel comparto dell'Ariete (scintille in amore per tutti e tre i segni di Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario!). In amore, le cose inizieranno a prendere la piega che vorrete, quindi ragionevole sarà pensare che la vostra strada in ambito sentimentale stia diventando meno tortuosa.

Nel rapporto a due non avrete (finalmente!) quasi alcun problema che vi impedisca di trasformare i vostri sogni in realtà. Single, sarà una giornata perfetta perché vivrete un ottimo momento per l’amore. Sarete ottimisti e positivi e attirerete l’attenzione di chi vi circonda, avendo così nuove possibilità di trovare l'anima gemella. Consiglio: non gettate la spugna al primo "no", anzi, prendetela come una sfida, alla fine sarà molto più dolce e gustosa la gioia della conquista. Nel lavoro, perfetta sarà questa giornata per la vostra crescita professionale, sia dal punto di vista delle mansioni che da quello economico.

Il cielo vi regalerà dinamismo e capacità di prendere iniziative, oltre che operare serenamente. Se vorrete mettervi in luce, questa sarà l'occasione buona per farlo.

Vergine: ★★★★. Si prevede abbastanza buono questo vostro venerdì di fine settimana, specialmente per coloro con gravosi impegni sulle spalle. Diciamo che la giornata si preannuncia mediamente in linea con le attese, anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito alcuni conflitti già in essere con "certe persone" di vostra conoscenza... L'oroscopo di domani 6 dicembre intanto, vista la Carta Astrale mediamente positiva, consiglia in amore di godere eventuali momenti positivi offerti dalla Luna a parzialmente favore. Intanto occupatevi di cose belle e pensate positivo: grazie a come approccerete la vita così sarete ripagati; abbiate fiducia nel futuro e sorridete sempre, anche quando in cuor vostro vorreste piangere... Single, complice un ambiente disponibile nei vostri confronti, potrebbe essere in arrivo (ma non è scontato) un invito o una proposta capace di riconciliarvi con il mondo intero: non è scontato ma è molto probabile che ciò avvenga. Ritrovare la serenità perduta potrebbe essere per tanti di voi della Vergine meglio di un terno al lotto! Nel lavoro, per chiudere, gli impegni continueranno a tenervi abbastanza in ansia, ma avrete ottime possibilità di ottenere i meritati risultati. State proseguendo sulla strada giusta ed i traguardi prefissati sono alla portata: rimboccatevi le maniche e portate a termine tutti i vostri impegni.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.