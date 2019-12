Dicembre è ormai arrivato anche per il segno zodiacale dei Pesci. Di seguito, scopriamo le stelle e gli astri riguardanti il settore sentimentale, lavorativo e salutare per questo ultimo mese dell'anno solare 2019. Leggiamo anche come i nativi sotto i Pesci potranno affrontare nel miglior modo possibile le giornate delle festività e vivere serenamente il periodo natalizio.

Negli ultimi tempi a livello di forma fisica ci sono stati dei cali, a causa di agitazioni, in particolare nella parte centrale del mese di novembre, il fisico è stato particolarmente stressato.

A livello sentimentale alcuni passi avanti sono stati affrontati, ma con la dissonanza di Venere non è stato del tutto semplice esporsi e parlare delle proprie emozioni. Nel lavoro, nonostante rallentamenti avete ottenuto dei riconoscimenti.

Nel mese di dicembre ci sarà un netto miglioramento a livello fisico, questo è un periodo di grande recupero per voi. E' possibile che a causa della dissonanza di Mercurio a partire dalla seconda settimana del mese nascano delle tensioni, ma saranno comunque gestibili.

Con la luna nel segno, negli ultimi giorni del periodo, riuscirete a superare dei problemi ed a stare meglio. In campo sentimentale è possibile che qualcuno decida di tornare sui propri passi, fate attenzione alle scelte che compierete nel lavoro, Giove attivo nel segno sin dai primi giorni del periodo garantisce delle situazioni per voi favorevoli. Scopriamo dettagliatamente le stelle per gli affari e i sentimenti per il segno dei Pesci.

Oroscopo dicembre: lavoro e amore per i Pesci

Come anticipato, in campo sentimentale è possibile che qualcuno ponga l'attenzione su delle problematiche appartenenti al passato.

Cercate però di sfruttare le nuove opportunità e di andare avanti anziché pensare a ciò che è già accaduto. Ultimamente i sentimenti sono stati messi da parte a causa delle questioni lavorative, ma cercate in questo periodo di dicembre di concentrare la vostra attenzione anche sul partner per poter chiarire se ci sono stati dei malintesi. Periodo fertile per le coppie che stanno insieme da molto tempo e vogliono provare a rafforzare ancora di più la propria unione.

A livello professionale chi desidera portare avanti un progetto importante potrà farlo e non ci saranno delle complicazioni, potrete così agire al meglio.

Se desiderate aprire una nuova attività, le stelle sono dalla vostra parte, ed anche a livello legale, ora, è possibile ottenere delle risposte positive. Tutto il 2020 sarà un anno importante professionalmente per voi, grazie alle vostre idee potrete emergere e dimostrare quanto valete.