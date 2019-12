Le festività sono entrate nel vivo e, dopo aver celebrato il Santo Natale, inizierà il conto alla rovescia verso il nuovo decennio. L'Oroscopo di questo weekend, l'ultimo di dicembre, preannuncia giornate abbastanza movimentate per il segno del Cancro con turbolenze varie sia in ambito sentimentale che lavorativo. Coloro nati sotto al segno dell'Ariete, invece, non troveranno intoppi lungo il cammino mentre il Leone si sentirà abbastanza giù di tono già a partire dalla giornata di giovedì. Con il sorgere della nuova settimana e con il modificarsi delle varie posizioni astrali, la situazione potrebbe cambiare per molti dei 12 segni dello zodiaco.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Le predizioni del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, il segno dell'Ariete rientra tra i più fortunati di questo periodo. Sia in amore che sul piano lavorativo non ci si potrà lamentare così come chi si trova ancora a dover affrontare qualche esame universitario o un'interrogazione a scuola potrà stare sereno.

Toro - la stanchezza e lo stress non mancano di certo, soprattutto dopo una settimana incessante di lavoro. Se non fosse per le festività di mezzo anche il weekend potrebbe andare a rotoli.

Fortuna che qualche piccola parte di energia fisica e mentale è stata ricaricata tra martedì e mercoledì.

Gemelli - niente lamentele per questo fine settimana che sta per arrivare. Nella vita di coppia si potranno avere delle piccole discussioni, ma fortunatamente non sarà nulla di cui doversi preoccupare. Meglio conservare le proprie energie per essere più produttivi sul lavoro.

Cancro - la settimana non è stata di certo tra le migliori e lo stress accumulato ha lasciato il segno. Nonostante qualche piccolo diavoletto intento a mettere i bastoni fra le ruote, per i nati sotto a questo segno, non ci si potrà lamentare più di tanto.

Leone - secondo l'oroscopo i nati sotto al segno del Leone potranno godere di un fine settimana in compagnia del proprio partner, sempre pronto a porgere il proprio aiuto nel momento del bisogno.

Pensieri malinconici e spesso negativi potrebbero sopraggiungere, meglio quindi fare attenzione.

Vergine - il periodo successivo alle festività natalizie potrebbe non essere così produttivo per come lo si immagina. Le tensioni con il partner potrebbero salire a galla proprio in questo periodo rendendo turbolente le varie giornate.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia - la serenità sembra essere all'ordine del giorno. Il weekend in arrivo porterà una strana, ma piacevole, aria di relax. Se si ha intenzione di godersi qualche attimo di intimità con il partner, o semplicemente organizzare una gita fuori porta, questo è il momento adatto.

Scorpione - nulla di cui potersi lamentare, né per quanto riguarda il piano relazionale né tanto meno per quanto riguarda studio e lavoro. Potrebbe affiorare qualche piccolo battibecco con il partner, ma nulla da dover prendere troppo seriamente.

Sagittario - l'oroscopo di questo fine settimana, l'ultimo del mese di dicembre, consiglia al segno del Sagittario di circondarsi di persone amate e fidate. Ci si potrà sentire leggermente sottotono, soprattutto nella giornata di sabato, ma l'importante è non mandare mai via un amico che tenta di tirarvi su il morale.

Capricorno - la fortuna è nell'aria e di certo ha rivolto il proprio sguardo verso questo segno. Le tombolate o le partite a carte potrebbero fruttare un piccolo guadagno e, tutto sommato, alleggerire le spese sostenute in questo periodo di festa.

Acquario - il dio dell'amore sarà alleato dei nativi e renderà le sue giornate fruttuose in amore e amicizia.

Chi vive una storia sentimentale stabile potrà finalmente ritagliare qualche attimo di intimità con il proprio partner mentre chi ha appena incontrato una persona interessante potrà tentare di approfondire la conoscenza.

Pesci - i giorni appena trascorsi non sono di certo stati tra i migliori con il lavoro che non accennava a lasciare neanche un attimo per respirare e lo stress che si è accumulato giorno dopo giorno. Fortunatamente il fine settimana permetterà ai Pesci di ricaricare le loro energie e svagare la propria mente.