Le festività natalizie stanno finalmente arrivando ed i giorni più attesi del mese di dicembre sono ormai dietro l'angolo. Secondo l'Oroscopo della prossima settimana, compresa fra lunedì 23 e domenica 29 dicembre, i nati sotto al segno dell'Ariete si ritroveranno ad affrontare un periodo abbastanza fortunato, mentre il Leone dovrà tenere sotto controllo qualche piccola discussione. La Bilancia, dal canto suo, potrà godere di giorni in piena serenità, contrariamente al Cancro che dovrà affrontare qualche ostacolo sul suo cammino.

Nonostante qualche piccolo intoppo, gli amanti del Natale potranno godersi questi giorni di festa in compagnia dei propri cari, tra cenoni natalizi e regali.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, in queste giornate di festa l'Ariete sarà tra i segni più fortunati. Si potrà godere di qualche vincita durante una delle tante tombolate, ma ci si potrà anche imbattere in qualche tensione familiare. Meglio, quindi, non adagiarsi sugli allori.

Toro - il periodo in arrivo non sembra essere tra i migliori, soprattutto con gli impegni lavorativi che non accennano a lasciare spazio neanche durante questa settimana. La stanchezza potrebbe farsi sentire già a partire dalla vigilia di natale.

Gemelli - i nati sotto a questo segno faranno meglio a prepararsi a qualche piccolo battibecco di coppia. Nulla che, tutto sommato, non possa essere superato senza fatica. In amore, tralasciando questi semplici intoppi, non ci si potrà certo lamentarsi.

Cancro - come già anticipato, l'oroscopo di questo periodo prevede una strada un po' in salita per il segno del Cancro. Ci sarà sempre qualcuno pronto a mettere il bastone fra le ruote, ma gli ostacoli sono fatti per essere superati.

Leone - qualche piccola tensione con il partner, dei ripensamenti passeggeri e dei pensieri che riportano i nativi del segno al passato potrebbero abbattere l'umore.

Fortuna che ci sono amici e parenti pronti a dare una mano d'aiuto e a strappare qualche risata.

Vergine - se si ha in programma di tirare fuori una discussione con il proprio partner, o comunque con un familiare, è meglio attendere che le festività siano passate. Intraprendere una discussione ora potrebbe rovinare le intere giornate a seguire.

Previsioni ed astri settimanali da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo di questo periodo prevede giornate piene di serenità per coloro che sono nati sotto al segno della Bilancia. Con il partner sembra andare a gonfie vele e anche chi è alla ricerca della persona giusta potrà finalmente sistemarsi.

Scorpione - nonostante qualche piccolo e futile battibecco con il partner, la settimana in arrivo sarà tra le più tranquille del mese.

Il lavoro sembra andare bene ed anche in ambito relazionale si da sempre il meglio di sé.

Sagittario - circondarsi di amici e familiari, soprattutto in questo momento, sembra essere la cura migliore per ogni sorta di problema. Alle malattie fisiche è necessario ricorrere con qualche medicinale, ma quando l'anima è triste è necessario circondarsi di persone care.

Capricorno - finalmente le tanto attese festività natalizie stanno per arrivare e porteranno con sé non poca fortuna per i nati sotto all'influenza di questo segno. Le giocate a carte ed a tombola potrebbero fruttare qualche bel gruzzoletto.

Occhio, però, a non esagerare con le puntate.

Acquario - L'amore in questo periodo sembra proprio essere la parola d'ordine. Ogni Acquario è in grado di congiungersi alla persona giusta quasi ad occhi chiusi, soprattutto in queste giornate così particolari.

Pesci - Il nuovo periodo non sembra volere iniziare con il piede giusto: la gente è sempre pronta a rovinare i piani e non fa altro che frapporsi fra i nati sotto al segno dei Pesci ed il loro obiettivo. Meglio stringere i denti e superare, passo dopo passo, le intemperie.